Mattel Perkenal Barbie Whitney Houston Sempena Hari Lahir Ke-63 Mendiang

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Dihasilkan oleh syarikat permainan Mattel, barbie doll pernah menjadi kegilaan ramai kanak-kanak perempuan terutamanya pada zaman 1990an.

Kini hampir tujuh dekad selepas pertama kali diperkenalkan, barbie terus menjadi pilihan utama kanak-kanak perempuan di seluruh dunia bagi anak patung berkualiti tinggi.

Lebih menarik lagi, Mattel turut menghasilkan patung barbie yang diinspirasikan daripada individu sebenar seperti Ratu Elizabeth II, Dr Jane Goodall, malah bintang Hollywood popular Zendaya.

Barbie Whitney Houston Bawa ‘Look’ Penyanyi Dari Muzik Video Tahun 1987

Terbaharu, penyanyi dan pelakon legenda, mendiang Whitney Houston, turut menjadi sebahagian daripada koleksi Barbie Signature Series.

Diperkenalkan sempena hari lahir ke-63 Whitney, barbie terbaharu itu menampilkan rupa ikoniknya dalam muzik video “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)” pada 1987 dahulu.

Barbie Whitney Houston itu memakai replika tank dress ikonik berwarna ungu dan lengkap digayakan dengan anting-anting berwarna, makeup mata yang cerah serta mikrofonnya sendiri.

Menurut Digital Music News, anak patung tersebut dihasilkan menerusi kolaborasi bersama kakak ipar Whitney yang juga pelaksana harta pusakanya, Pat Houston.

Pelancaran barbie doll itu pada 8 Ogos lalu bertepatan dengan ulang tahun ke-40 legasi Whitney dalam industri muzik dan hiburan.

Sepanjang tahun ini, sosok terkemuka itu diraikan menerusi penghormatan seperti Recording Academy Special Merit Lifetime Achievement Award dan New Jersey Hall of Fame Capstone Event 2026.

Barbie Terhasil Selepas Hampir 20 Tahun Pasang Cita-Cita

Pat yang juga merupakan pengurus Whitney sebelum ini, berkata cita-cita untuk menghasilkan barbie bersama Mattel akhirnya tercapai setelah dua dekad lamanya.

Katanya, Whitney ketika itu berminat untuk mewujudkan satu anak patung bagi meraikan filem yang dimainkan olehnya, The Bodyguard (1992) dengan album runut bunyinya yang ikonik.

Walaupun projek tersebut tidak berjalan, Pat berkata adik iparnya itu benar-benar mahu meluangkan masa untuk menghasilkan anak patung tersebut.

“Saya sangat gembira melihat anak patung itu terhasil, dan ia akan memberi pengaruh yang berpanjangan buat beberapa generasi akan datang.

“Saya menyaksikan usaha, kreativiti dan komitmen yang diberikan dalam meraikan legasi Whitney. Saya bersyukur dapat menjadi sebahagian daripada projek yang menghormati kesenian, elegan dan impak Whitney yang masih dirasai oleh dunia,” katanya.

Barbie Signature Whitney Houston Doll dilancarkan ketika acara amal tahunan, Fifth Legacy of Love Gala oleh Whitney E. Houston Legacy Foundation di Atlanta, pada 8 Ogos lalu.

Barbie Whitney Houston itu sudah mula dijual menerusi laman web rasmi Mattel Creations serta Target, Amazon dan Walmart pada harga USD60 (RM245).

Whitney Houston Kekal Sebagai Lagenda Muzik Selepas Kematiannya

Whitney sememangnya nama yang amat dikenali dalam industri muzik dan hiburan di seluruh dunia merentasi zaman.

Dibesarkan di New Jersey dan pernah menjadi penyanyi latar dalam kugiran ibunya pada usia 14 tahun, dia memulakan karier nyanyian secara solo bersama Arista Records lima tahun kemudian.

Antara hit terkenal penyanyi pop Amerika itu ialah “Saving All My Love For You,” “I Have Nothing,” dan cover “I Will Always Love You” oleh Dolly Parton.

Kehebatan vokal Whitney menyebabkan dia menerima gelaran ‘The Voice’ dan menjadi artis wanita dengan anugerah paling banyak di dalam Guinness World Record termasuk enam pengiktirafan Grammy.

Pada 2012, Whitney dilaporkan meninggal dunia pada usia 48 tahun selepas ditemui lemas di dalam tab mandi di Beverly Hilton Hotel.

Legasi penyanyi itu bagaimanapun tidak terhenti di situ sahaja apabila dia terus menjadi rujukan buat para kreatif dan artis.

Pada tahun 2020, nama Whitney menjadi sebahagian daripada Rock and Roll Hall of Fame atas pengaruh vokal yang tiada tandingannya.

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