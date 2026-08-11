L’Oréal Professionnel Paris Takluk KLFW 2026, Dengan Persembahan iNOA Maison of Pro
Sebanyak 16 Pendandan Rambut Profesional dari Malaysia dan Singapura mempersembahkan kreativiti serta bakat masing-masing.
- L'Oréal Professionnel Paris menjadi Official Hair Partner KLFW 2026, mengendalikan penggayaan rambut selama 7 hari bersama salon MIKO Galére.
- Persembahan iNOA Maison of Pro menampilkan 16 pendandan rambut profesional dari Malaysia dan Singapura di hadapan lebih 500 tetamu eksklusif.
- Produk iNOA menggunakan teknologi Oil Delivery System tanpa ammonia, memberikan warna tahan lama sambil mengekalkan keselesaan kulit kepala.
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Jenama rambut profesional, L’Oréal Professionnel Paris yang terkenal dengan produk warna rambut iNOA telah dilantik secara eksklusif sebagai Official Hair Partner bagi Kuala Lumpur Fashion Week (KLFW) 2026 minggu lalu.
Sepanjang 7 hari KLFW berlangsung dari 3 hingga 9 Ogos 2026, L’Oréal Professionnel Paris mengendalikan sepenuhnya tugas menggayakan rambut di belakang pentas.
Usaha ini dijayakan bersama salon terkemuka MIKO Galére memikul tanggungjawab sebagai Pengarah Gaya Rambut.
Kerjasama ini turut dimeriahkan dengan pertunjukan rambut iNOA Maison of Pro pada 7 Ogos lalu dengan kehadiran lebih daripada 500 tetamu eksklusif.
Persembahan iNOA Maison of Pro Dibahagikan Kepada 4 Bahagian Berbeza
Persembahan iNOA Maison of Pro dibahagikan kepada 4 bahagian berbeza, dengan setiap satu mempunyai tema tersendiri.
Bahagian pertama, L’Avenir membawa konsep masa depan menerusi gaya rambut yang berubah sepenuhnya daripada rupa asal.
Chromatique pula memberi fokus kepada warna yang boleh digayakan setiap hari melalui gabungan sains dengan cita rasa peribadi.
Penonton juga ditunjukkan bagaimana warna iNOA berfungsi pada pelbagai jenis rambut yang berbeza menerusi bahagian HUEverse.
Bahagian terakhir, Morph merupakan yang paling berani serta ekspresif, menunjukkan warna dan gaya rambut baharu.
16 Pendandan Rambut Dari Malaysia Dan Singapura Turut Hadir Bersama
Sebanyak 16 pendandan rambut profesional dari Malaysia dan Singapura tampil hadir pada pertunjukan itu, di hadapan lebih 500 tetamu daripada dua kumpulan berbeza.
Kumpulan pertama dikenali sebagai Artistic Ambassador, iaitu nama-nama besar yang sudah lama dalam industri seperti:
- Andy Chan (Andy Chan Hair Studio), Malaysia
- Kevin Woo (Centro W Salon), Malaysia.
- Max Chang (MaxStyle Hair Salon), Malaysia.
- Shawn Loong (Shawn Cutler Hair Salon), Malaysia.
- Simon Koh (Elle Hair Studio & Academy), Malaysia.
- Gary Chew (Salon Vim Hair Salon), Singapura.
- Jason Sim (Salon #1 Hair & Beauty Salon), Singapura.
- William Chang (Formula Cut Hairdressing), Singapura.
Manakala, kumpulan kedua pula adalah ID Artist, bakat muda yang sedang naik serta dibimbing oleh L’Oréal Professionnel Paris seperti:
- Dasheric Tan (Lagent By Danai), Malaysia
- Dave Wong (M Concept Hair Salon), Malaysia
- Derren Fong (Shawn Cutler Hair Studio), Malaysia
- Elvis Yong (A-Saloon)
- Jansen Hau (Code 88 Premium & Hair Academy)
- Josephine Lee (Andy Chan Hair Studio)
- Nick Siow (Hair Soho by 176 Avenue)
- Steven Chu (Hair Clipperz)
Produk Warna Rambut Yang Menjadi Tumpuan Utama, iNOA
iNOA merupakan pewarna rambut kekal yang dihasilkan oleh L’Oréal Professionnel Paris tidak mengandungi ammonia.
Sebaliknya, ia menggunakan teknologi Oil Delivery System (ODS), iaitu sistem berasaskan minyak yang dipatenkan oleh jenama tersebut.
Menurut L’Oréal Professionnel Paris, kaedah ini akan memberikan kesan warna lebih lama sambil mengekalkan keselesaan pada kulit kepala.
Anda Boleh Cuba Warna Rambut Menerusi Platform Digital Sebelum Ke Salun
Selain daripada produk iNOA, L’Oréal Professionnel Paris turut menyediakan beberapa platform digital untuk anda cuba.
Antaranya seperti My Hair [iD], yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) membolehkan seseorang mencuba warna rambut sebelum mewarnakannya di salun.
Selain itu, pemilik salun pula boleh menikmati L’Oréal Partner Shop yang menyediakan sokongan pemasaran serta kemudahan digital untuk berhubung dengan pelanggan.
L’Oréal turut menyediakan ACCESS hair education sebagai tempat pendandan rambut belajar serta menambah kemahiran.
Masa Depan Industri Rambut Dibina Oleh Tangan Yang Mahir
Ketua Pendidikan L’Oréal Professionnel Paris bagi Malaysia dan Singapura, Adam McGraw berkata jenama itu bukan sekadar ingin menyokong pentas peragaan sahaja.
“Masa depan rambut bukan sekadar bayangan semata-mata, sebaliknya ia dibina oleh tangan mahir. Kami bukan sahaja menyokong pentas peragaan, tetapi menyokong artis yang mencorakkannya.”
Pengurus Pemasaran bagi Malaysia dan Singapura, Chloe Loo berkata setiap gaya rambut yang dihasilkan di belakang pentas menggunakan produk yang dipakai oleh pendandan rambut profesional.
“Menerusi kerjasama ini, kami berharap pengguna berani mencuba sendiri dan menggunakan iNOA di salun,” tambahnya.
Rambut Memainkan Peranan Penting Dalam Menghidupkan Sesuatu Gaya
Persembahan L’Oréal Professionnel Paris turut dihadiri oleh beberapa pempengaruh kecantikan seperti Jenn Chia dan Joey Leong.
Menurut Jenn Chia, rambut memainkan peranan penting dalam menghidupkan sesuatu gaya.
“Melihat pelbagai gaya rambut menjadi tumpuan utama di pentas peragaan telah beri saya inspirasi. Saya suka bagaimana setiap gaya rambut ada personaliti tersendiri.”
Manakala, Joey Leong pula berkata pertunjukan itu mengingatkannya bahawa mewarna rambut adalah satu elemen seni, bukan sekadar kerja biasa sahaja.
“Saya suka melihat ramai pendandan rambut berbakat mengambil peluang untuk menyerlahkan kreativiti masing-masing,” katanya.
Buat kali pertama di KLFW, aspek menggayakan rambut yang selama ini tersembunyi di belakang pentas diberi ruang untuk bersinar menjadi tumpuan utama.
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