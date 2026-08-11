L’Oréal Professionnel Paris Takluk KLFW 2026, Dengan Persembahan iNOA Maison of Pro

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Jenama rambut profesional, L’Oréal Professionnel Paris yang terkenal dengan produk warna rambut iNOA telah dilantik secara eksklusif sebagai Official Hair Partner bagi Kuala Lumpur Fashion Week (KLFW) 2026 minggu lalu.

Sepanjang 7 hari KLFW berlangsung dari 3 hingga 9 Ogos 2026, L’Oréal Professionnel Paris mengendalikan sepenuhnya tugas menggayakan rambut di belakang pentas.

Usaha ini dijayakan bersama salon terkemuka MIKO Galére memikul tanggungjawab sebagai Pengarah Gaya Rambut.

Kerjasama ini turut dimeriahkan dengan pertunjukan rambut iNOA Maison of Pro pada 7 Ogos lalu dengan kehadiran lebih daripada 500 tetamu eksklusif.

Persembahan iNOA Maison of Pro Dibahagikan Kepada 4 Bahagian Berbeza

Persembahan iNOA Maison of Pro. (Foto: L’Oréal Professionnel Paris)

Persembahan iNOA Maison of Pro dibahagikan kepada 4 bahagian berbeza, dengan setiap satu mempunyai tema tersendiri.

Bahagian pertama, L’Avenir membawa konsep masa depan menerusi gaya rambut yang berubah sepenuhnya daripada rupa asal.

Chromatique pula memberi fokus kepada warna yang boleh digayakan setiap hari melalui gabungan sains dengan cita rasa peribadi.

Penonton juga ditunjukkan bagaimana warna iNOA berfungsi pada pelbagai jenis rambut yang berbeza menerusi bahagian HUEverse.

Bahagian terakhir, Morph merupakan yang paling berani serta ekspresif, menunjukkan warna dan gaya rambut baharu.

16 Pendandan Rambut Dari Malaysia Dan Singapura Turut Hadir Bersama

Sebanyak 16 pendandan rambut profesional dari Malaysia dan Singapura tampil hadir pada pertunjukan itu, di hadapan lebih 500 tetamu daripada dua kumpulan berbeza.

Kumpulan pertama dikenali sebagai Artistic Ambassador, iaitu nama-nama besar yang sudah lama dalam industri seperti:

Andy Chan (Andy Chan Hair Studio), Malaysia

Kevin Woo (Centro W Salon), Malaysia.

Max Chang (MaxStyle Hair Salon), Malaysia.

Shawn Loong (Shawn Cutler Hair Salon), Malaysia.

Simon Koh (Elle Hair Studio & Academy), Malaysia.

Gary Chew (Salon Vim Hair Salon), Singapura.

Jason Sim (Salon #1 Hair & Beauty Salon), Singapura.

William Chang (Formula Cut Hairdressing), Singapura.

Manakala, kumpulan kedua pula adalah ID Artist, bakat muda yang sedang naik serta dibimbing oleh L’Oréal Professionnel Paris seperti:

Dasheric Tan (Lagent By Danai), Malaysia

Dave Wong (M Concept Hair Salon), Malaysia

Derren Fong (Shawn Cutler Hair Studio), Malaysia

Elvis Yong (A-Saloon)

Jansen Hau (Code 88 Premium & Hair Academy)

Josephine Lee (Andy Chan Hair Studio)

Nick Siow (Hair Soho by 176 Avenue)

Steven Chu (Hair Clipperz)

Produk Warna Rambut Yang Menjadi Tumpuan Utama, iNOA

Rambut digayakan menggunakan produk L’Oréal Professionnel Paris. (Foto: L’Oréal Professionnel Paris)

iNOA merupakan pewarna rambut kekal yang dihasilkan oleh L’Oréal Professionnel Paris tidak mengandungi ammonia.

Sebaliknya, ia menggunakan teknologi Oil Delivery System (ODS), iaitu sistem berasaskan minyak yang dipatenkan oleh jenama tersebut.

Menurut L’Oréal Professionnel Paris, kaedah ini akan memberikan kesan warna lebih lama sambil mengekalkan keselesaan pada kulit kepala.

Anda Boleh Cuba Warna Rambut Menerusi Platform Digital Sebelum Ke Salun

Selain daripada produk iNOA, L’Oréal Professionnel Paris turut menyediakan beberapa platform digital untuk anda cuba.

Antaranya seperti My Hair [iD], yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) membolehkan seseorang mencuba warna rambut sebelum mewarnakannya di salun.

Selain itu, pemilik salun pula boleh menikmati L’Oréal Partner Shop yang menyediakan sokongan pemasaran serta kemudahan digital untuk berhubung dengan pelanggan.

L’Oréal turut menyediakan ACCESS hair education sebagai tempat pendandan rambut belajar serta menambah kemahiran.

Masa Depan Industri Rambut Dibina Oleh Tangan Yang Mahir

Adam McGraw. (Foto: L’Oréal Professionnel Paris)

Ketua Pendidikan L’Oréal Professionnel Paris bagi Malaysia dan Singapura, Adam McGraw berkata jenama itu bukan sekadar ingin menyokong pentas peragaan sahaja.

“Masa depan rambut bukan sekadar bayangan semata-mata, sebaliknya ia dibina oleh tangan mahir. Kami bukan sahaja menyokong pentas peragaan, tetapi menyokong artis yang mencorakkannya.”

Pengurus Pemasaran bagi Malaysia dan Singapura, Chloe Loo berkata setiap gaya rambut yang dihasilkan di belakang pentas menggunakan produk yang dipakai oleh pendandan rambut profesional.

“Menerusi kerjasama ini, kami berharap pengguna berani mencuba sendiri dan menggunakan iNOA di salun,” tambahnya.

Rambut Memainkan Peranan Penting Dalam Menghidupkan Sesuatu Gaya

Persembahan L’Oréal Professionnel Paris turut dihadiri oleh beberapa pempengaruh kecantikan seperti Jenn Chia dan Joey Leong.

Menurut Jenn Chia, rambut memainkan peranan penting dalam menghidupkan sesuatu gaya.

“Melihat pelbagai gaya rambut menjadi tumpuan utama di pentas peragaan telah beri saya inspirasi. Saya suka bagaimana setiap gaya rambut ada personaliti tersendiri.”

Manakala, Joey Leong pula berkata pertunjukan itu mengingatkannya bahawa mewarna rambut adalah satu elemen seni, bukan sekadar kerja biasa sahaja.

“Saya suka melihat ramai pendandan rambut berbakat mengambil peluang untuk menyerlahkan kreativiti masing-masing,” katanya.

Buat kali pertama di KLFW, aspek menggayakan rambut yang selama ini tersembunyi di belakang pentas diberi ruang untuk bersinar menjadi tumpuan utama.

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