KLFW 2026: ‘Heritage In Motion’ Rizman Ruzaini Hidupkan Semula Nostalgia Malaysia

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Minggu Fesyen Kuala Lumpur (KLFW) 2026 membuka tirainya dengan penuh gaya apabila RR by Rizman Ruzaini dipilih untuk mengetuai pertunjukan pembukaan rasmi edisi ke-14 acara berkenaan.

Berlangsung di Esplanade, Taman KLCC pada 3 Ogos, pertunjukan Suria KLCC presents RR by Rizman Ruzaini menampilkan koleksi Cruise 2026, RR Vol 4: Heritage In Motion, di hadapan kira-kira 500 tetamu.

Selari dengan tema KLFW tahun ini, Destination: Home Ground, koleksi tersebut membawa kisah Malaysia melalui nostalgia kehidupan di jalanan dan era mobiliti terdahulu.

Beca, basikal serta elemen pengangkutan lama menjadi antara inspirasi yang diterjemahkan menerusi siluet kontemporari yang sinonim dengan identiti RR by Rizman Ruzaini.

Pertunjukan itu turut mengetengahkan sebuah ruang yang direka dengan sentuhan warisan monokrom, diinspirasikan daripada motif batik arkib Yayasan Sabah.

Koleksi kemudiannya dipersembahkan di atas pentas putih berbentuk hourglass, mencipta latar minimalis yang membolehkan setiap rekaan menjadi tumpuan utama.

Acara berkenaan turut disaksikan pemain industri, media dan peminat fesyen, selain disiarkan secara langsung menerusi skrin LED besar kepada pengunjung di seluruh Suria KLCC.

RR By Rizman Ruzaini Dipilih Buka KLFW 2026

Foto: Suria KLCC

Menurut Pengarah Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Suria KLCC Sdn Bhd, Francis Tan, pemilihan RR by Rizman Ruzaini sebagai pembuka KLFW 2026 mencerminkan hubungan kukuh yang telah dibina bersama jenama tersebut.

Beliau berkata, Rizman Ruzaini merupakan antara kisah kejayaan yang membanggakan dalam industri fesyen Malaysia, sekali gus menjadikan jenama berkenaan pilihan sesuai untuk menetapkan nada bagi minggu fesyen tahun ini.

Lebih menarik, Heritage In Motion turut dilihat selari dengan tema Destination: Home Ground kerana mengetengahkan elemen yang dekat dengan identiti Malaysia dan membawanya ke pentas fesyen bertaraf antarabangsa.

Bagi Rizman pula, peluang membuka KLFW merupakan satu pengiktirafan besar buat jenama tersebut dan permulaan kepada kerjasama yang lebih erat bersama Suria KLCC.

Ia juga hadir selepas satu lagi pencapaian penting buat Rizman dan Ruzaini apabila mereka membuka butik pertama di bawah label RR di Suria KLCC pada 2025.

Selepas hampir dua dekad dalam industri fesyen, pembukaan butik tersebut menjadi antara detik penting dalam perjalanan mereka sebagai pengasas dan pereka fesyen.

Lebih 50 Pereka & Jenama Tempatan Meriahkan KLFW 2026

KLFW 2026 berlangsung dari 3 hingga 9 Ogos 2026 di Esplanade, Taman KLCC dengan penyertaan lebih 50 pereka fesyen dan jenama tempatan.

Mengangkat tema Destination: Home Ground, edisi kali ini memberi fokus kepada kreativiti, identiti dan bakat tempatan menerusi kemunculan jenama baharu, nama-nama tersohor serta kolaborasi merentas industri.

Selain pertunjukan fesyen, pelbagai aktiviti turut berlangsung di sekitar Suria KLCC, termasuk paparan gaya oleh pelajar fesyen di Isetan KLCC dan gerai pop-up Jom Malaysia anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN).

KLFW 2026 dianjurkan dengan kerjasama Suria KLCC dan KLCC (Holdings) Sdn Bhd serta mendapat sokongan KPDN sebagai Rakan Strategik Industri Utama sempena Malaysia Tahun Melawat 2026.

Bagi Suria KLCC, usaha mengetengahkan jenama tempatan bukan sekadar memberi ruang kepada pereka Malaysia untuk tampil di pentas fesyen, tetapi turut menjadi sebahagian daripada usaha memperkukuh identiti fesyen negara.

Dengan Heritage In Motion, Rizman Ruzaini bukan sekadar membuka tirai KLFW 2026, tetapi turut mengingatkan bahawa inspirasi untuk menghasilkan fesyen bertaraf dunia boleh datang daripada perkara paling dekat dengan kehidupan dan warisan Malaysia.

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