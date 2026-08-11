7 Jenama Kasut Ini Dapat Bantu Kurangkan Sakit Akibat Plantar Fasciitis

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Individu yang mempunyai masalah plantar fasciitis kebiasaannya akan mengalami rasa sakit mencucuk pada tapak kaki, khususnya berhampiran tumit.

Bagi mengurangkan rasa sakit pada tapak kaki, mereka perlu menggunakan sandal atau kasut bersesuaian yang mempunyai sokongan ortotik.

Ini adalah penting agar tisu yang membengkak tidak terus tertekan dan bagi mengurangkan impak apabila berjalan.

Pilih Sandal Atau Kasut Dari 7 Jenama Ini Bagi Masalah Plantar Fasciitis

Oleh itu, pesakit plantar fasciitis perlu memilih sandal atau kasut yang bersesuaian, terutamanya yang dikhaskan buat masalah itu.

Tanpa sokongan pada tapak kaki, impak berterusan terutamanya pada permukaan yang keras boleh menjadikan masalah itu lebih teruk.

Di Threads (@mimiefahmee), seorang individu berkongsi senarai kasut yang bersesuaian bagi pesakit plantar fasciitis yang didapatkan daripada doktor perubatan. Berikut merupakan beberapa jenama yang bersesuaian.

#1. HOKA

Bagi tujuan pemulihan, jenama Hoka menyediakan recovery footwear yang sesuai dipakai oleh pesakit plantar fasciitis ketika di rumah, iaitu Hoka Ora Recovery Slide 3 Slip-Ons.

Sandal ini mempunyai bahagian tapak tengah yang berkusyen untuk memberi sokongan kepada tapak kaki dan alas kaki bertekstur yang dapat melancarkan aliran darah.

Menurut CNN, Hoka yang merupakan jenama kasut sukan terkenal juga menyediakan kasut larian yang sesuai bagi mereka dengan masalah plantar fasciitis seperti Clifton 10, Bondi 9 dan Gaviota 6.

Ora Recovery Slide 3 dan Clifton 10. (Foto: HOKA)

#2. OOFOS

Selain Hoka, jenama OOFOS turut menyediakan recovery sandal yang diiktiraf oleh American Podiatric Medical Association (APMA) atas manfaatnya terhadap kesihatan kaki.

Menerusi teknologi OOfoam, sandalnya dapat menyerap 37% lebih impak berbanding busa sandal tradisional.

Antara model yang menjadi pilihan bagi tujuan plantar fasciitis ialah OOriginal Sandal, OOahh Slide Sandal dan OOcloog Clog.

Foto: IG @oofosinternational

#3. Birkenstock

Birkenstocks menawarkan sokongan tapak kaki (arch support) yang boleh mengurangkan rasa sakit akibat plantar fasciitis.

Antara sandal Birkenstock yang dikatakan bagus untuk plantar fasciitis ialah Arizona, Mayari dan Madrid, seperti dicadangkan oleh penulis blog Very Veganish.

Namun bagi sesetengah orang, alas kasut Birkenstock mungkin terasa agak keras terutamanya apabila dipakai terlalu lama.

Foto: IG @birkenstock

#4. Crocs

Terkenal dengan penggunaan bahan EVA yang lembut, sandal Crocs juga sesuai dipakai oleh pesakit plantar fasciitis bagi jangka masa pendek.

Ini kerana walaupun ia mempunyai sokongan bagi tapak kaki, tetapi tidak memberikan sokongan secukupnya pada bahagian tumit.

Pilih sandal yang bersesuaian dan elakkan memakai Crocs ketika berjalan jauh, berlari atau berdiri dalam tempoh yang lama.

Foto: IG @crocsmalaysia

#5. FitFlop

Buat mereka dengan masalah plantar fasciitis yang ingin memakai selipar jenis flip-flop, pilihan terbaik ialah jenama FitFlop.

Berbanding flip-flop tradisional yang bersifat leper sahaja, selipar FitFlop seperti LULU dan Fino mempunyai bahagian tapak tengah yang menggunakan teknologi microwobbleboard berdensiti tinggi.

Foto: IG @fitflopmalaysia

#6. ASICS

ASICS merupakan jenama kasut yang terkenal bagi tujuan larian dan turut mempunyai model yang sesuai digunakan bagi pesakit plantar fasciitis.

Antaranya termasuk GEL-Kayano, GT-2000 dan GEL-Nimbus, yang memberi kestabilan, menyerap impak dan mempunyai sokongan tapak kaki.

Model lain dengan teknologi GEL dan FF Blast Foam juga sesuai digunakan.

Foto: IG @asicsmalaysia

#7. New Balance

Satu lagi jenama kasut sukan yang sesuai bagi mereka dengan masalah plantar fasciiitis ialah New Balance yang mempunyai sokongan tapak kaki, bahagian tumit yang keras dan menyerap impak dengan berkesan.

Antara model yang dicadangkan termasuk 990v6, Fresh Foam X 860 dan 928v3.

Foto: IG @soleclassics/ @andypangphotography

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