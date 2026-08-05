[Foto] Adidas Originals Sport Kini Di Malaysia, Koleksi Pakaian Senaman Untuk Wanita Bergaya & Aktif

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Adidas memperkenalkan koleksi terbaharunya, Originals Sport, yang menggabungkan identiti ikonik adidas Originals dengan teknologi prestasi yang direka khas untuk latihan.

Koleksi pertama daripada rangkaian Originals Sport ini menampilkan rekaan yang diinspirasikan daripada DNA klasik adidas Originals termasuk Superstar tracksuit, sambil memberikan keselesaan dan sokongan untuk aktiviti senaman.

Menampilkan pilihan seperti bra sukan, legging, tank top, onesie dan pakaian lapisan (layering pieces), koleksi ini direka untuk memberikan gaya serba boleh sama ada ketika berada di gim mahupun di luar.

Satukan Gaya Peribadi Dengan Prestasi Sukan

Ketika gaya peribadi semakin menjadi sebahagian daripada pengalaman bersenam, adidas Originals Sport hadir untuk mencabar persepsi bahawa pakaian latihan perlu mempunyai gaya tertentu.

Koleksi ini meraikan keinginan wanita untuk mengekspresikan identiti diri melalui pakaian sukan, tanpa menjejaskan aspek prestasi.

Menurut Lisann Costello, Naib Presiden Product Design Partnerships & Sports Marketing adidas, wanita kini mentakrifkan semula maksud prestasi dalam sukan.

“Pada masa kini, wanita mahukan pakaian senaman yang mencerminkan siapa diri mereka, bukan sekadar aktiviti yang mereka lakukan.

“Originals Sport menggabungkan warisan gaya adidas Originals dengan kepakaran prestasi adidas, membolehkan wanita berlatih tanpa perlu memilih antara prestasi dan ekspresi diri,” katanya.

Inspirasi Daripada Superstar Tracksuit Ikonik

Berakar daripada gaya Originals yang telah bertahan selama beberapa dekad, koleksi ini menggabungkan dua kekuatan utama adidas — prestasi sukan dan gaya streetwear.

Mengambil inspirasi daripada Superstar tracksuit ikonik, Originals Sport menampilkan elemen klasik seperti logo Trefoil, potongan feminin serta siluet moden dengan pilihan warna yang lebih berani.

Setiap rekaan dilengkapi teknologi prestasi bagi menyokong pergerakan, keselesaan dan keyakinan pengguna ketika bersenam.

Antara koleksi utama termasuk:

Bra Sukan – Menampilkan sokongan rendah dan sederhana dengan teknologi AdiSOFT untuk keselesaan bernafas serta LYCRA® ADAPTIV bagi kesesuaian yang fleksibel.

– Menampilkan sokongan rendah dan sederhana dengan teknologi untuk keselesaan bernafas serta LYCRA® ADAPTIV bagi kesesuaian yang fleksibel. Legging – Hadir dalam pilihan panjang 7/8 dan penuh dengan teknologi LYCRA® ADAPTIV untuk pergerakan tanpa batas.

– Hadir dalam pilihan panjang 7/8 dan penuh dengan teknologi LYCRA® ADAPTIV untuk pergerakan tanpa batas. Atasan – Termasuk Superstar Bra Tee dan Originals Sport Tank Padded dengan teknologi CLIMACOOL bagi membantu pengudaraan serta rasa lebih sejuk.

– Termasuk Superstar Bra Tee dan Originals Sport Tank Padded dengan teknologi CLIMACOOL bagi membantu pengudaraan serta rasa lebih sejuk. Pakaian Lapisan – Superstar Midlayer dan Originals Sport Coverup yang ringan serta mudah digayakan.

– Superstar Midlayer dan Originals Sport Coverup yang ringan serta mudah digayakan. Onesie – Rekaan penuh yang memberikan penampilan lebih berani dan sesuai digabungkan bersama pelbagai gaya.

Tate McRae & Harper Murray Terajui Kempen Originals Sport

Kempen Originals Sport menampilkan barisan wanita daripada dunia muzik dan sukan termasuk artis muzik Tate McRae, Emilia Mernes serta pemain bola tampar profesional Harper Murray.

Ketiga-tiga mereka mewakili semangat Originals Sport yang menggabungkan budaya, kreativiti dan sukan dalam satu gaya hidup moden.

Foto: adidas

Rasai Pengalaman Originals Sport Di Carve Studio

Sempena pelancaran di Malaysia, adidas Originals bekerjasama dengan Carve Studio untuk menghadirkan pengalaman eksklusif Originals Sport bermula 31 Julai hingga 14 Ogos 2026.

Aktivasi selama dua minggu itu menghidupkan kempen “Work It” menerusi suasana interaktif yang menggabungkan pergerakan, komuniti dan gaya kontemporari.

Ahli adiClub turut berpeluang menyertai sesi mat Pilates eksklusif dengan menebus 1,000 mata menerusi aplikasi adidas adiClub.

Sesi tersebut akan berlangsung antara 1 hingga 9 Ogos dan memberi peluang kepada ahli untuk merasai koleksi Originals Sport ketika bergerak, selain berhubung dengan komuniti yang meraikan gaya hidup aktif dan ekspresi diri.

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