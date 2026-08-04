Jururawat Berjaya Tukar Penerbangan Ke Sarawak Dengan Bantuan Ground Team Red (GTR)

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Dalam situasi cemas, kesilapan kecil boleh berlaku tanpa disedari, lebih-lebih lagi apabila fikiran hanya tertumpu untuk segera pulang menemui insan tersayang.

Itulah yang dialami oleh seorang jururawat dikenali sebagai Esther Rachel apabila tanpa sengaja tersilap memilih tarikh penerbangan ketika mahu pulang ke Sarawak.

Semuanya berlaku selepas beliau menerima berita bahawa abangnya cedera parah dalam satu kemalangan jalan raya.

Esther bersama adiknya kemudian bergegas ke Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang dengan harapan dapat menaiki penerbangan terawal untuk pulang.

Tinggal 25 Minit Lagi, Terpaksa Berlari Ke Kaunter

Lapangan Terbang Penang. (Foto: Business Today)

Kesilapan itu hanya disedari pada pukul 1.50 PM, sedangkan penerbangan mereka dijadualkan berlepas pada pukul 2.15 PM.

Dengan baki hanya 25 minit dan keadaan kaunter yang beratur panjang, mereka terpaksa berlari untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Staff Ground Team Red (GTR) Bantu Esther Tukar Tarikh Penerbangan

Di situlah, mereka bertemu dengan seorang petugas Ground Team Red (GTR) bernama Suzana Joyce Richard Nelson.

Menurut Esther, Suzana mendengar situasi mereka, menyemak baki tempat duduk, lalu membantu menukar tarikh penerbangan ke hari yang sama.

Dan mereka hanya perlu membayar perbezaan tambang, dan akhirnya berjaya tiba di pintu berlepas tepat pada waktunya.

Penerbangan Yang Hampir Terlepas Itu Rupa-Rupanya Ditangguhkan

Ironinya, detik yang pada mulanya dianggap malang itu akhirnya bertukar menjadi satu kelegaan apabila penerbangan yang hampir mereka terlepas sebenarnya mengalami kelewatan.

Selepas menyedari kesilapan tarikh tempahan, Esther dan adiknya terpaksa membetulkan tempahan, sebelum berlari ke pintu pelepasan bagi mengejar penerbangan tersebut.

Mujur, pesawat itu masih belum berlepas dan masih menunggu di landasan.

Menerusi perkongsiannya di Threads, Esther mengakui berasa serba salah untuk berkata demikian.

“Mungkin bagi anda ia hanyalah satu hari bekerja. Tetapi bagi kami, dalam saat paling menakutkan dalam hidup kami, ia sangat bermakna,” tulisnya.

Namun, beliau percaya penangguhan penerbangan itulah yang memberikan mereka masa untuk menaiki pesawat dan segera pulang ke Sarawak.

Dalam hantaran sama, Esther turut merakamkan penghargaan kepada kakitangan Ground Team Red, Suzana, yang banyak membantu melancarkan urusan pertukaran penerbangannya pada saat-saat genting.

Kisah Esther itu telah menarik perhatian ramai netizen tersentuh dengan usaha Suzana.

Salah seorang pengguna turut berkongsi kod quick response (QF) maklum balas rasmi AirAsia, menggalakkan Esther untuk memuji Suzana terus kepada pihak pengurusan.

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