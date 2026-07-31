Bukan Bagasi! RIMOWA Lancar Kotak Dart Aluminium Edisi Terhad Bernilai Lebih RM27,000

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Apabila menyebut RIMOWA, kebanyakan orang pasti membayangkan bagasi aluminium ikonik yang sering menjadi pilihan pengembara dan pencinta fesyen.

Namun kali ini, jenama mewah dari Jerman itu tampil dengan sesuatu yang jauh berbeza.

Foto: RIMOWA

RIMOWA baru sahaja memperkenalkan Dartboard Case, sebuah kotak dart aluminium edisi terhad yang menggabungkan ketukangan premium, kejuruteraan tepat dan elemen koleksi eksklusif dalam satu produk.

Direka Untuk Peminat Dart & Pengumpul

Bukan sekadar kabinet dart biasa, aksesori ini diinspirasikan daripada kabinet dart tradisional tetapi dibina menggunakan aluminium beralur ikonik RIMOWA.

Ia menampilkan pintu berkembar, kemasan logam digilap, pemegang kulit hitam serta boleh dipasang pada dinding, sekali gus menjadikannya hiasan premium untuk ruang permainan atau kediaman.

Menurut RIMOWA, ini merupakan kabinet dart aluminium pertama yang pernah dihasilkan jenama itu.

Dibangunkan Bersama Winmau

Foto: RIMOWA

Foto: RIMOWA

Apa yang menjadikan produk ini lebih istimewa ialah kerjasama RIMOWA dengan Winmau, antara jenama paling terkenal dalam dunia dart profesional dan pembekal rasmi kepada Professional Darts Corporation (PDC).

Di dalam kotak tersebut, pengguna akan menerima:

Papan dart Winmau Blade X bertaraf profesional.

Dua set dart eksklusif (tiga batang bagi setiap sisi).

Flight khas berwarna merah dan hijau dengan monogram RIMOWA.

Shaft hitam berjenama RIMOWA.

Beg kulit untuk menyimpan aksesori dan alat ganti.

Keseluruhan ruang dalaman turut dilapisi mikrofiber hitam bagi melindungi papan dart serta aksesori di dalamnya.

Walton Goggins Jadi Wajah Kempen Terbaharu

Walton Goggins.

Bersempena pelancarannya, RIMOWA turut memperkenalkan kempen khas yang dibintangi pelakon Hollywood, Walton Goggins.

Dalam video kempen tersebut, beliau melakonkan watak seorang pengawal keselamatan yang bertugas di ibu pejabat RIMOWA di Cologne pada hari Ahad.

Ketika menonton perlawanan bola sepak pasukan kegemarannya, beliau menemui sebuah kotak aluminium yang menyimpan papan dart, sebelum mula bermain sambil berharap setiap lontaran tepat ke sasaran mampu membawa tuah kepada pasukannya.

RIMOWA Dartboard Case akan mula dijual di butik terpilih RIMOWA seluruh dunia bermula 30 Julai 2026.

Foto: RIMOWA

Harga rasminya ialah €5,500, bersamaan kira-kira RM27,000 mengikut kadar pertukaran semasa.

Walaupun ditawarkan pada harga yang tinggi, produk ini lebih disasarkan kepada pengumpul serta peminat jenama RIMOWA yang menghargai hasil ketukangan premium dan edisi terhad.

Apa Yang Menjadikan Produk Ini Istimewa?

Berbanding kabinet dart biasa, RIMOWA Dartboard Case menawarkan gabungan reka bentuk mewah, material aluminium ikonik serta kelengkapan bertaraf profesional.

Ia bukan sekadar aksesori untuk bermain dart, tetapi juga boleh dianggap sebagai item koleksi yang menggabungkan seni, sukan dan reka bentuk dalam satu produk.

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