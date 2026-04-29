Ibu Ayah, Ini Kedai Baharu Untuk Anak Anda ‘Explore’ Dunia Teknologi!

myFirst, pencipta ekosistem teknologi kanak-kanak pertama di dunia, mengumumkan pelancaran dua kedai flagship pengalaman pertamanya di Malaysia.

Dijadualkan dibuka secara rasmi pada 1 Mei di Sunway Pyramid dan IOI City Mall, dua myFirst Experience Stores ini membawa ekosistem teknologi kanak-kanak ke dalam ruang runcit yang lebih hands-on, dengan fokus kepada elemen permainan, eksplorasi dan interaksi keluarga.

Pelancaran ini mencerminkan peningkatan permintaan terhadap teknologi khusus untuk kanak-kanak di Malaysia, sekali gus mengukuhkan komitmen myFirst dalam menyediakan teknologi yang selamat, sesuai usia dan berteraskan kreativiti.

Menurut G-Jay Yong, Malaysia merupakan pasaran penting bagi pertumbuhan jenama tersebut.

“Kami mahu mencipta lebih daripada sekadar kedai runcit, tetapi sebuah pusat pengalaman di mana ibu bapa dan anak-anak boleh meneroka bagaimana teknologi boleh menyokong keselamatan, kreativiti dan hubungan bermakna.”

Pengalaman Runcit Baharu Untuk Keluarga

Berbeza dengan kedai elektronik biasa, myFirst Experience Stores direka sebagai pusat pengalaman interaktif dengan beberapa zon khas:

Connect – Meneroka aplikasi myFirst Circle dan siri jam pintar FONE, termasuk fungsi panggilan, panggilan video dan ciri keselamatan GPS

– Meneroka aplikasi myFirst Circle dan siri jam pintar FONE, termasuk fungsi panggilan, panggilan video dan ciri keselamatan GPS Capture – Kanak-kanak boleh mencuba kamera cetak segera untuk pengalaman fotografi kreatif

– Kanak-kanak boleh mencuba kamera cetak segera untuk pengalaman fotografi kreatif Create – Aktiviti hands-on menggunakan pen 3D untuk merangsang imaginasi dan pembelajaran

– Aktiviti hands-on menggunakan pen 3D untuk merangsang imaginasi dan pembelajaran Care – Memperkenalkan inovasi audio seperti CareBuds Max dengan fungsi “transparency mode” khas untuk kanak-kanak

Kesemua zon ini direka untuk menunjukkan bagaimana teknologi boleh menjadi alat untuk hubungan, kreativiti dan perkembangan kanak-kanak.

Selain itu, pelbagai produk lain seperti jam pintar, peranti audio dan alat kreatif turut dipamerkan untuk percubaan secara langsung.

Memacu Pertumbuhan Segmen Teknologi Kanak-Kanak

Pelancaran ini turut mengukuhkan kehadiran myFirst di Malaysia, melengkapkan saluran jualan sedia ada melalui rakan runcit seperti Popular Holdings, TMT by Thunder Match dan ALL IT Hypermarket.

Dengan peningkatan kesedaran terhadap teknologi mesra kanak-kanak, kedai ini memberi peluang kepada keluarga untuk memahami dan mencuba sendiri produk yang direka khas untuk keperluan anak-anak.

Grand Opening Bermula 1 Mei 2026

Bagi meraikan pembukaan ini, myFirst akan menganjurkan sambutan Grand Opening dari 1 hingga 3 Mei di kedua-dua lokasi dengan pelbagai tawaran dan aktiviti menarik.

Menurut G-Jay, pembukaan ini bukan sekadar pelancaran kedai, tetapi satu pengalaman untuk keluarga meneroka dan menikmati teknologi bersama.

Orang ramai dijemput untuk mengunjungi myFirst Experience Stores bermula 1 Mei.

