DeRUCCI Lancar Tilam T11 Pro Berteknologi AI, Kolaborasi Bersama Getha

DeRUCCI Malaysia semalam (9 April) secara rasmi mentransformasikan bilik tidur menjadi hab kesihatan berteknologi tinggi dengan pelancaran Tilam AI T11 Pro.

Majlis yang berlangsung di InterContinental Kuala Lumpur ini turut menyaksikan pemeteraian Memorandum Persefahaman (MoU) strategik bersama Getha, jenama latex asli terkemuka Malaysia.

Inisiatif ini menandakan anjakan besar dalam strategi serantau DeRUCCI, beralih daripada model peruncitan tradisional kepada model gaya hidup “teknologi kesihatan” (health-tech).

Pelan pengembangan ini diperkukuh dengan pembukaan gedung utama (flagship store) pertama di Bangsar pada 2 April 2026 dan sasaran untuk mewujudkan lebih 30 lokasi peruncitan di seluruh negara.

Teras Teknologi: Daripada Permukaan Statik kepada Rakan Kesihatan Aktif

Tilam AI T11 Pro mewakili evolusi teknologi daripada peralatan tempat tidur statik kepada sistem pintar yang responsif.

Dikuasakan oleh AI Tidal Algorithm 2.0, sistem ini menggunakan Adaptasi Pintar 6-Zon untuk pelarasan mikro masa nyata berdasarkan postur dan penjajaran tulang belakang pengguna.

Ciri-ciri utama untuk pengguna termasuk:

Sokongan Autonomi Dwi-Zon: Membolehkan pasangan melaraskan tahap keselesaan secara bebas di sisi masing-masing.

Membolehkan pasangan melaraskan tahap keselesaan secara bebas di sisi masing-masing. Teknologi Inframerah Jauh Graphene: Ciri terapeutik yang direka untuk melancarkan peredaran darah dan mengurangkan ketegangan otot di zon kaki.

Ciri terapeutik yang direka untuk melancarkan peredaran darah dan mengurangkan ketegangan otot di zon kaki. Pemantauan Penjagaan Tidur (Sleepcare Monitoring): Maklumat berasaskan data yang memantau pemulihan badan serta kualiti tidur jangka panjang.

Maklumat berasaskan data yang memantau pemulihan badan serta kualiti tidur jangka panjang. Lebih 7 Mod Relaksasi: Keserasian dengan tapak katil boleh laras DeRUCCI untuk rehat yang direka secara saintifik.

Lokalisasi Strategik: Kerjasama DeRUCCI x Getha

Kerjasama dengan Getha bertujuan merapatkan jurang antara inovasi global dan kepercayaan pengguna tempatan.

Dengan menggabungkan pembuatan pintar digital Industri 4.0 DeRUCCI dan warisan 50 tahun Getha di Malaysia, kolaborasi ini bakal membina ekosistem perkhidmatan setempat yang menyeluruh.

MoU ini melangkaui model pengedaran tradisional, memberi tumpuan kepada hubungan budaya yang mendalam dan kalibrasi produk yang disesuaikan khusus untuk iklim serta gaya hidup rakyat Malaysia.

