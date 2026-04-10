DeRUCCI Lancar Tilam T11 Pro Berteknologi AI, Kolaborasi Bersama Getha
Malaysia kini diletakkan sebagai penanda aras serantau bagi pengembangan ekosistem tidur pintar DeRUCCI di seluruh Asia Tenggara.
DeRUCCI Malaysia semalam (9 April) secara rasmi mentransformasikan bilik tidur menjadi hab kesihatan berteknologi tinggi dengan pelancaran Tilam AI T11 Pro.
Majlis yang berlangsung di InterContinental Kuala Lumpur ini turut menyaksikan pemeteraian Memorandum Persefahaman (MoU) strategik bersama Getha, jenama latex asli terkemuka Malaysia.
Pelan pengembangan ini diperkukuh dengan pembukaan gedung utama (flagship store) pertama di Bangsar pada 2 April 2026 dan sasaran untuk mewujudkan lebih 30 lokasi peruncitan di seluruh negara.
Teras Teknologi: Daripada Permukaan Statik kepada Rakan Kesihatan Aktif
Tilam AI T11 Pro mewakili evolusi teknologi daripada peralatan tempat tidur statik kepada sistem pintar yang responsif.
Ciri-ciri utama untuk pengguna termasuk:
- Sokongan Autonomi Dwi-Zon: Membolehkan pasangan melaraskan tahap keselesaan secara bebas di sisi masing-masing.
- Teknologi Inframerah Jauh Graphene: Ciri terapeutik yang direka untuk melancarkan peredaran darah dan mengurangkan ketegangan otot di zon kaki.
- Pemantauan Penjagaan Tidur (Sleepcare Monitoring): Maklumat berasaskan data yang memantau pemulihan badan serta kualiti tidur jangka panjang.
- Lebih 7 Mod Relaksasi: Keserasian dengan tapak katil boleh laras DeRUCCI untuk rehat yang direka secara saintifik.
Lokalisasi Strategik: Kerjasama DeRUCCI x Getha
Kerjasama dengan Getha bertujuan merapatkan jurang antara inovasi global dan kepercayaan pengguna tempatan.
Dengan menggabungkan pembuatan pintar digital Industri 4.0 DeRUCCI dan warisan 50 tahun Getha di Malaysia, kolaborasi ini bakal membina ekosistem perkhidmatan setempat yang menyeluruh.
MoU ini melangkaui model pengedaran tradisional, memberi tumpuan kepada hubungan budaya yang mendalam dan kalibrasi produk yang disesuaikan khusus untuk iklim serta gaya hidup rakyat Malaysia.
