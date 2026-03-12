Huda Beauty Lancar Produk Loose Powder Edisi Terhad ‘Easy Bake Matcha Milk Cake’

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Jenama kecantikan global Huda Beauty sekali lagi mencuri perhatian peminat makeup dengan pelancaran Easy Bake Matcha Milk Cake , edisi terhad terbaharu daripada rangkaian bedak ikonik mereka, Easy Bake Loose Baking & Setting Powder.

Dicipta khas untuk membantu membetulkan kemerahan pada kulit sambil mencerahkan tona wajah, varian baharu ini mengambil inspirasi daripada kombinasi warna lembut matcha dan susu sesuatu yang cukup popular dalam dunia kecantikan dan gaya hidup masa kini.

Direka khusus untuk tona kulit cerah hingga sederhana, Easy Bake Matcha Milk Cake menampilkan formula dua-dalam-satu yang unik.

Di tengah bedak ini terdapat teras berwarna cherry blossom yang berfungsi untuk mencerahkan, manakala lapisan bedak berona matcha pula membantu meneutralkan kemerahan pada kulit.

Kedua-dua elemen ini bergabung dalam satu formula yang menyatu secara semula jadi apabila digunakan, menjadikannya langkah mudah untuk meratakan tona kulit dan mencerahkan kawasan bawah mata semuanya dalam satu sapuan sahaja.

Tidak perlu layering atau mencampur produk lain.

Hanya tap, set dan bake seperti biasa. Konsep warna matcha dan milk yang menjadi inspirasi produk ini bukan sekadar estetik semata-mata.

Ia sebenarnya direka untuk membantu mengembalikan keseimbangan pada kulit wajah, di mana tona hijau lembut berfungsi sebagai pembetul warna (colour corrector) bagi mengurangkan kemerahan, sementara rona cerah memberikan efek segar dan bercahaya pada keseluruhan complexion.

Bagi mereka yang sudah lama menggunakan Easy Bake Loose Baking & Setting Powder, berita baiknya formula kegemaran ramai ini masih dikekalkan.

Easy Bake Matcha Milk Cake ini hadir dengan tekstur yang sangat halus, ringan dan mudah sebati pada kulit, memberikan kesan soft-focus yang membantu mengaburkan pori-pori serta menghasilkan kemasan seakan airbrushed.

Lebih menarik, bedak ini juga menawarkan ketahanan sehingga 18 jam, memastikan solekan kekal kemas sepanjang hari tanpa kelihatan berat atau bercapuk.

Seperti produk Easy Bake yang lain, bedak ini juga dicipta dengan sangat halus (ultra-finely milled), menjadikannya hampir tidak terasa pada kulit.

Ia membantu menetapkan solekan dengan kemasan yang kelihatan segar dan sedikit ‘filtered’, memberikan ilusi kulit yang lebih licin, sekata dan flawless dari pagi hingga ke malam.

Untuk yang belum mengenali jenama ini, Huda Beauty diasaskan oleh usahawan kecantikan terkenal Huda Kattan dan kini menjadi salah satu jenama makeup paling berpengaruh di dunia.

Produk Easy Bake sendiri sering menjadi kegemaran jurusolek profesional serta peminat kecantikan kerana kemampuannya memberikan kemasan makeup yang tahan lama dan kelihatan profesional.

Kesimpulannya, Easy Bake Matcha Milk Cake boleh dianggap sebagai produk wajib cuba bagi mereka yang mencari bedak yang bukan sahaja menetapkan solekan, tetapi juga membantu membetulkan tona kulit dan memberikan efek cerah secara semula jadi.

Lebih menarik, ia hadir dalam warna edisi terhad yang diinspirasikan daripada salah satu gabungan rasa paling popular di internet iaitu matcha dan susu.

Easy Bake Matcha Milk Cake dijual pada harga RM210 dan dilancarkan secara eksklusif di laman web rasmi Huda Beauty.

