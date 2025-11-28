Nak Beri Hadiah Buat Insan Tersayang? Boleh Ikuti UNIQLO Holiday Gift Guide 2025 Ini
Holiday Gift Guide UNIQLO mengumpulkan pelbagai keperluan LifeWear untuk gaya hidup dan bajet yang berbeza.
Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!
Bila rakyat Malaysia mula bersiap untuk perjumpaan hujung tahun, percutian dan sambutan meriah, jenama global UNIQLO memperkenalkan Holiday Gift Guide 2025 – seleksi ceria yang menampilkan item hangat, praktikal dan direka dengan penuh perhatian, menjadikan pemberian hadiah lebih senang dan bermakna.
Daripada pilihan asas harian yang mampu milik hingga item musim perayaan yang lebih bergaya, memang ada sesuatu yang sesuai untuk semua.
Kalau nak beli hadiah buat yang tersayang, jom ikut Holiday Gift Guide UNIQLO 2025 ini. Barulah boleh kira-kira bajet! 😉
#1. Hadiah Bawah RM100
- Mini T-Shirt – RM49.90
- Crew Neck T-shirt – RM49.90
- Zootopia UT – RM59.90
- KAWS WINTER HEATTECH Knitted Gloves – RM79.90
- HEATTECH Ribbed Beanie – RM59.90
- KAWS WINTER HEATTECH Beanie – RM79.90
- HEATTECH Anti-Odour Socks – RM24.90
- Colourful 50 Socks – RM12.90
#2. Hadiah Untuk Lelaki & Wanita
- KAWS Winter Knitted HEATTECH Scarf – RM129.90
- JWA Oxford Boxy Shirt – RM129.90
- Long Sleeve Flannel Shirt – RM129.90
- HEATTECH Ultra Warm Crew Neck T Shirt – RM129.90
- Fluffy Yarn Fleece Full-Zip Jacket – RM129.90
- UNIQLO : C Cotton Stand Collar Shirt Jacket – RM149.90
- Merino Crew Neck Cardigan – RM149.90
- Washable Milano Ribbed Crew Neck Sweater – RM149.90
- Sweat Wide Pants – RM129.90
- Jersey Barrel Pants – RM149.90
- JWA Straight Jeans – RM129.90
- Smart Ankle Pants – RM149.90
#3. Hadiah Untuk Si Kecil
- KIDS AIRism Cotton Crew Neck T-shirt – RM39.90
- KAWS WINTER HEATTECH Souffle Yarn Knitted Cap – RM49.90
- Pleated Mini Skort – RM79.90
- Fluffy Yarn Fleece Full-Zip Jacket – RM79.90
- Fleece Full-Zip Jacket – RM79.90
- KAWS WINTER Souffle Yarn Crew Neck Sweater – RM129.90
#4. Pilihan Travel-Ready
- HEATTECH Ultra-Warm Cashmere Blend – RM79.90
- Warm Lined Pants – RM179.90
- PUFFTECH PARKA – RM299.90
Sama ada anda belikan untuk si minimalis, kaki travel, peminat fesyen, atau si kecil, UNIQLO menawarkan item timeless untuk setiap bajet.
Mesti ada sesuatu yang bermakna untuk musim hadiah kali ini![UNIQLO GIFT GUIDE 2025]
Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.
I enjoy writing and eating at the same time. I sit at my work desk for hours every day. Oh! I like cafe hopping, though I don't drink coffee. I'm, uh.. indecisive. I see eight sides of everything. Currently leading Bahasa desk for The Rakyat Post as the Head Writer & Assistant Editor.