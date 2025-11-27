‘A Majestic Christmas’: Pokok Krismas Bertingkat & Skating Rink Outdoor Pertama Di Malaysia Oleh Suria KLCC

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Musim perayaan kembali meriah di Suria KLCC!

Tahun ini, pusat beli-belah ikonik ini menjemput semua rakyat Malaysia untuk menikmati pengalaman Krismas yang penuh magical dengan tema ‘A Majestic Christmas’, berlangsung dari 22 November 2025 hingga 4 Januari 2026.

Seluruh ruang Suria KLCC ditransformasikan menjadi alam fantasi perayaan, lengkap dengan dekorasi memukau dan aktiviti interaktif yang memang sesuai untuk seisi keluarga.

Keindahan Centre Court Suria KLCC

Masuk saja ke Centre Court, terus terasa vibe Krismas!

Tarikannya? Pokok Krismas bertingkat yang megah, dihias cantik dengan lampu berkelip dan dekorasi penuh perayaan. Pengunjung boleh berjalan masuk ke dalam instalasi ini sambil ditemani pencahayaan interaktif dan melodi Krismas yang menceriakan suasana.

Di tengah-tengah struktur ini terletaknya Mirror Room iaitu bilik imersif penuh panel cermin yang mencipta ilusi cahaya yang sangat Instagrammable. Lagi menarik, ruangan ini turut diserikan dengan haruman elegan daripada Lancôme, menjadikan pengalaman bergambar lebih eksklusif.

Tak cukup dengan itu, ada juga Interactive Music Box, di mana pengunjung boleh memilih antara enam lagu Krismas klasik. Setiap lagu akan diiringi permainan lampu yang bergerak ikut rentak. Memang cantik!

Untuk kenangan, jangan lupa singgah di Festive Photobooth yang menawarkan foto percuma dalam bentuk cetakan dan digital.

Terima Pengiktirafan Oleh Malaysia Book of Records!

Tahun ini Suria KLCC mencipta sejarah apabila Festive Skating Rink diiktiraf sebagai “The First Outdoor Skating Rink in Malaysia” oleh Malaysia Book of Records!

Gelanggang ais ini mengelilingi pokok Krismas setinggi 80 kaki, menjadikan ia lokasi skating paling menarik dengan pemandangan Menara Berkembar PETRONAS di belakang.

Ia dibuka setiap hari dari 26 November hingga 25 Disember 2025.

Ganjaran & Aktiviti Menarik Sepanjang Musim Perayaan

Dari 22 November 2025 hingga 4 Januari 2026, Suria KLCC menawarkan pelbagai ganjaran dan aktiviti istimewa seperti:

#1. Ganjaran Membeli-Belah

Tier 1 – Festive Skating Experience

Belanja RM500 ke atas dalam 1 resit, dapat pengalaman skating untuk 2 orang.

Belanja RM2,500 ke atas dalam 2 resit, dapat e-Voucher Suria KLCC bernilai RM100 + pengalaman skating untuk 2 orang.

#2. Aktiviti Perayaan

Santa Claus Meet & Greet

25 November, Sabtu terpilih (29 Nov, 6, 13, 20 Dis), dan 25 Disember.

25 November, Ahad terpilih (30 Nov, 7, 14, 21 Dis), dan 25 Disember.

29 Nov, 6, 13, 20 & 25 Disember.

Ambil gambar cantik, percuma saja!

Menurut Francis Tan, Pengarah Eksekutif & CEO Suria KLCC Sdn Bhd, “Sebagai destinasi ikonik di tengah Kuala Lumpur, Suria KLCC adalah tempat di mana kenangan dibina dan pengalaman dikongsi.

“Tahun ini, tema ‘Majestic Christmas’ kami dengan pokok Krismas bertingkat dan First Outdoor Skating Rink in Malaysia direka untuk memberi pengalaman percutian bertaraf dunia.”

