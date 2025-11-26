UNIQLO Lancar Koleksi Baharu Zootopia 2 Dengan 12 Rekaan Menarik Bermula 28 November Ini

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Peminat Judy Hopps dan Nick Wilde, bersedia untuk pengembaraan baharu! Jenama UT dari UNIQLO memperkenalkan koleksi T-shirt dan sweatshirt yang diinspirasikan daripada dunia Walt Disney Animation Studios’ Zootopia 2.

Koleksi ini merupakan sebahagian daripada projek MAGIC FOR ALL, kolaborasi UNIQLO bersama Disney untuk membawa keajaiban dan imaginasi melalui fesyen.

Foto: UNIQLO Malaysia.

Rekaan Diinspirasikan Babak-Babak Ikonik Filem

Koleksi ini menampilkan 12 rekaan, termasuk ilustrasi Judy dan Nick dengan gaya “rookie cop buddies” yang menjadi identiti mereka dalam Zootopia 2.

Antara visual menarik ialah frasa “Ready to do some justice”, serta rekaan yang memaparkan pakaian baharu mereka dari filem.

Turut muncul ialah watak baharu, Gary De’Snake, dalam rekaan berkumpulan yang semestinya mengujakan peminat lama mahupun baharu.

Foto: UNIQLO Malaysia.

Sesuai dipakai oleh semua generasi, koleksi ini menawarkan gaya santai yang sarat karakter, sesuai untuk kanak-kanak hingga dewasa.

ZUNIQLO: Penampilan Istimewa Dalam Filem

Menariknya, UNIQLO juga membuat penampilan dalam Zootopia 2 sebagai “ZUNIQLO”. Peminat boleh cuba mencari ‘easter egg’ ini ketika menonton filem, yang akan ditayangkan di pawagam Malaysia mulai 27 November.

Koleksi UTme! Cipta Item Eksklusif Anda

Sempena pelancaran filem, servis UTme! turut menambah set cap baharu bertemakan Zootopia. Selain Judy dan Nick, ia juga merangkumi watak-watak baharu.

Pengguna boleh memilih karakter kegemaran dan mencipta T-shirt atau tote bag tersendiri.

Nama Koleksi: Zootopia UT Collection

Zootopia UT Collection Tarikh Pelancaran: 28 November 2025 (Selasa)

28 November 2025 (Selasa) Pilihan Produk: DEWASA: 5 rekaan T-shirt – RM59.90 KANAK-KANAK: 4 rekaan T-shirt – RM39.90

Lokasi: Tersedia di kedai UNIQLO terpilih di Malaysia serta di uniqlo.com.

