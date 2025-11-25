Baru First Time Nak Bersenam Di Gym? Wanita Kongsi Rutin Workout Yang Boleh Dilakukan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Setiap individu pasti memasang impian untuk mempunyai tubuh badan yang sihat secara dalaman mahupun luaran. Oleh itu, ramai yang mula mengamalkan gaya hidup sihat termasuk melakukan aktiviti riadah atau senaman.

Salah satu aktiviti pilihan ramai adalah dengan melakukan pergerakan di gimnasium menggunakan pelbagai peralatan yang disediakan.

Tapi untuk beginner, mesti korang pening macam mana nak mulakan senaman di gim kan? Banyak betul gerakan yang boleh lakukan sampai tak tahu nak buat yang mana satu.

Wanita Jelaskan Empat Jenis Senaman Pergerakan Yang Boleh Dilakukan Di Gim

Itulah yang telah dijelaskan oleh seorang wanita menerusi hantaran di Threads (@zlfasnl).

Dia yang gemar berkongsi berkenaan aktiviti fitness pada mulanya menerangkan tentang beberapa jenis senaman yang boleh dilakukan di gim.

Katanya, senaman compound merupakan yang utama perlu dilakukan dan merangkumi pergerakan yang menggunakan beberapa kumpulan otot serta sendi secara serentak.

Ia bersesuaian bagi membina kekuatan keseluruhan dan otot. Antara contoh senaman compound ialah:

Squat

Deadlift

Benchpress

Row

Overhead Press

Seterusnya, senaman unilateral pula merupakan pergerakan yang memberi fokus kepada sebelah bahagian anggota badan terlebih dahulu (kiri dan kanan).

Pergerakan ini penting untuk keseimbangan dan stabiliti, serta memperbaiki ketidakseimbangan otot. Contohnya ialah:

Lunge

Split Squat

Single Leg Romanian Deadlift (RDL)

Single-arm Row

Step-up

Yang ketiga, senaman isolation memberi fokus kepada kumpulan otot spesifik sahaja menerusi pergerakan satu sendi seperti:

Leg Extension

Leg Curl

Bicep Curl

Tricep Pushdown

Lateral Raise

Pergerakan ini penting bagi menangani ketidakseimbangan otot, meningkatkan perkembangan otot atau menguatkan bahagian tubuh badan yang spesifik.

Akhir sekali, senaman accessory merupakan pergerakan tambahan yang juga terasing (isolated) dan memberi sokongan terhadap senaman compound agar dapat mengangkat lebih berat dengan selamat.

Antara contoh senaman ini ialah:

Face Pull yang melindungi bahu

Hip Abduction bagi menstabilkan squat dan glute

Back Extension

Farmer’s Carry

Gabungkan Kesemua Jenis Pergerakan Dalam Satu Sesi Workout

Wanita itu berkata, keempat-empat jenis pergerakan ini boleh digabungkan dalam satu sesi workout. Berikut adalah formula yang dikongsikan olehnya:

Pertama: 1-2 senaman compound

Kedua: 1 senaman unilateral

Ketiga: 1-2 senaman isolation

Keempat: 1 senaman accessory

Tambahnya lagi, dia mengulang senaman compound sekitar 8 ke 10 kali (reps) sebanyak tiga set, manakala tiga senaman lain pula dilakukan sebanyak 12 ke 15 reps bagi tiga set.

Dia turut mengingatkan orang ramai agar mengamalkan postur badan (body form) yang betul ketika melakukan senaman di gim.

Ini Antara Rutin Workout Yang Boleh Diamalkan Beginner Ketika Di Gim

Dalam masa sama, dia telah berkongsi antara contoh rutin workout yang boleh diamalkan buat beginner di gim.

#1. Leg Day (Fokus Kuad)

Compound: Squat/ Front Squat

Squat/ Front Squat Unilateral: Reverse Lunge/ Bulgarian Split Squat

Reverse Lunge/ Bulgarian Split Squat Isolation: Leg Extension (kuad)

Leg Extension (kuad) Isolation: Leg Curl (hamstring)

Leg Curl (hamstring) Accessory: Hip Abduction (glute medius untuk kestabilan lutut)

#2. Leg Day (Fokus Hamstring & Glute)

Compound: RDL/ Hip Thrust

RDL/ Hip Thrust Unilateral: Single-leg RDL/ Bulgarian Hip Hinge

Single-leg RDL/ Bulgarian Hip Hinge Isolation: Leg Curl (hamstring)

Leg Curl (hamstring) Isolation: Glute-focused Cable Kickback/ Hip Extension

Glute-focused Cable Kickback/ Hip Extension Accessory: Back Extension (sokongan rantaian posterior)

#3. Push Day

Compound: Bench Press/ Shoulder Press

Bench Press/ Shoulder Press Unilateral: Single-arm Incline Press/ Single-arm Shoulder Press

Single-arm Incline Press/ Single-arm Shoulder Press Isolation: Lateral Raise (deltoid sisi)

Lateral Raise (deltoid sisi) Isolation: Tricep Pushdown (trisep)

Tricep Pushdown (trisep) Accessory: Face Pull (untuk kesihatan bahu)

#4. Pull Day

Compound: Row (barbell/seated)/ Lat Pulldown

Row (barbell/seated)/ Lat Pulldown Unilateral: Single-arm Dumbbell Row

Single-arm Dumbbell Row Isolation: Bicep Curl (bisep)

Bicep Curl (bisep) Isolation: Face Pull (deltoid belakang)

Face Pull (deltoid belakang) Accessory: Back Extension/ Scap Retractor Work (untuk bahagian bawah trapezius)

Tapi boleh ke kalau buat semua senaman ini tanpa mengikut turutan? Wanita itu berkata tiada masalah untuk berbuat demikian jika tidak berkemampuan, namun lebih ideal mengikut turutan tersebut.

“Compound ni perlu tenaga tinggi sebab banyak guna otot. Unilateral untuk betulkan ketidakseimbangan otot. Isolation beri fokus pada titik lemak. Accesories ni sesuai dibuat ketika letih sebab kita dah penat dari awal,” jelasnya.

Lakukan Senaman Dead Pull Untuk Elak Masalah Genggaman Tangan Lemah

Selain workout yang diamalkan di atas, anda juga boleh melakukan senaman Dead Pull ketika berada di gim.

Doktor Perubatan Hillary Lin sebelum ini menjelaskan bahawa bergayut pada bar gayut dapat mengatasi masalah genggaman tangan lemah, seterusnya mengurangkan risiko mortaliti.

Di samping menguatkan genggaman tangan, Dead Hang juga terdapat kebaikan lain antaranya:

Meregangkan (decompress) tulang belakang yang menjadi semakin mampat akibat banyak duduk.

Membantu dalam mengekalkan pergerakan bahu di usia tua.

Membina asas untuk mula lakukan aktiviti ‘pull-up’.

Dr Lin berkata aktiviti ini boleh dilakukan sebanyak tiga hari dalam seminggu, dengan tempoh masa mengikut tahap kemampuan seperti berikut:

Permulaan: 10 ke 20 saat.

Sederhana: 30 ke 60 saat.

Tinggi: 60 ke 90 saat.

Elit: Lebih 90 saat.

