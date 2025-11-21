Normal Ke Rasa Lapar & Terus Cari Makanan Selepas Selesai Workout?

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Ramai sebenarnya individu di luar sana mempunyai kesedaran tentang kepentingan gaya hidup sihat selain mendapatkan BMI (Indeks Berat Badan) yang normal.

Tetapi proses bagi mengekalkan berat badan ideal bukanlah mudah seperti yang diperkatakan. Anda perlu berdisiplin dari segi masa, aktiviti fizikal dan juga menahan diri daripada makan mengikut nafsu.

Namun antara keadaan yang membuatkan seseorang itu mudah mengalah apabila dia tidak mampu mengawal pemakanannya.

Kenapa Individu Rasa Lapar Selepas Sahaja Bersenam?

Baru-baru ini, seorang jurulatih kecergasan dikenali sebagai Fiya berkongsi antara keadaan yang dilalui oleh seseorang selepas selesai melakukan senaman. Tidak kira di rumah mahupun outdoor.

Jelasnya, ramai akan mengadu lapar dan terus mencari makanan atau kudapan bagi mengalas perut. Menurut Fiya, itu menandakan bahawa otot-otot badan sedang memerlukan protein.

“Bila workout terutamanya latihan angkat berat, kardio panjang atau HIIT (latihan interval intensitas tinggi), otot akan terbuka macam span kena perah. Dia perlukan protein segera untuk baiki balik tisu mikro yang rosak masa bersenam,” jelasnya.

Menurut Fiya, badan akan mula mencari sumber tenaga atau ‘jalan pintas’ apabila tidak menerima protein dan jawapannya adalah gula.

Itu adalah antara punca mengapa anda akan teringin makanan atau minuman bergula selepas bersenam atau bersukan.

Apa Sebenarnya Yang Berlaku Kepada Badan Selepas Workout?

Buat anda yang masih keliru, berikut kami kongsikan apa yang dilalui oleh tubuh seseorang selepas selesai bersenam.

Setiap kali otot alami tekanan dan mengalami koyakan mikro, ia memerlukan asid amino bagi memulihkannya. Hormon lapar akan aktif dan membuatkan otak menghantar signal mahu makan. Badan juga akan mengidam makanan manis dan berada dalam mod panik jika tidak mendapatkannya.

Jadi adakah rasa lapar selepas bersenam itu normal? Jawapannya adalah YA.

Bagaimanapun, mengambil makanan atau minuman manis tidak akan menyelesaikan perkara tersebut kerana isunya bukan daripada masalah perut tetapi otot yang kekurangan nutrisi.

“Sebab tu ramai rasa pelik workout lama, lagi lapar. Baru habis gym rasa nak bubble tea. Lepas lari craving roti atau coklat. Makan banyak pun masih rasa tak puas. Bukan sebab kau kuat makan. Tapi sebab otot tengah nangis minta protein, bukan gula,” katanya.

Tips Kawal Rasa Lapar Selepas Bersenam

Usah risau, ada caranya bagi mengawal rasa lapar dan pengambilan makanan selepas bersenam. Yang penting adalah perlu tegas melawan nafsu anda pada ketika itu.

Antara tips anda boleh amalkan adalah seperti berikut:

Ambil protein sebanyak 20–30g dalam masa 30 minit ke satu jam selepas workout.

Minum air secukupnya bagi memastikan otot hidrasi dan mampu menyerap nutrisi

Tambah potasium atau magnesium selepas melakukan senaman yang mengeluarkan banyak peluh

Elak manisan, jajan selepas bersukan. Menurut Fiya ia bukanlah ganjaran tetapi hanyalah panik.

Seorang pakar perubatan dikenali sebagai Dr Zubaidi sebelum ini ada berkongsi makanan-makanan yang tinggi dengan nutrien potasium. Antaranya adalah kismis, kacang, kentang, labu, bayam, brokoli, avokado, pisang, air kelapa, tomato, ikan salmon dan ayam.

Manakala magnesium pula adalah kacang hitam, badam, dark chocolate, pisang, yogurt dan biji labu.

Tahap Ketagihan Gula Boleh Disifatkan Seakan-akan Nikotin

Sebelum ini, Pakar Pemakanan dan Pengasas Homey Yi Chien berkata, beberapa kajian mendapati gula mempengaruhi otak dengan cara yang sama seperti bahan ketagihan contohnya nikotin, kokain dan morfin.

Oleh disebabkan itu, terdapat langkah yang praktikal untuk detoks gula daripada badan. Antaranya adalah mengehadkan pengambilan gula secara beransur-ansur.

Tips lain yang boleh diamalkan adalah seperti:

Elak pemanis tiruan

Tambah serat dalam makanan

Dapatkan tidur mencukupi

Makan sesuatu yang pahit seperti kopi atau brokoli

Minum banyak air kosong

