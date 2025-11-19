Destinasi Gaya Hidup & Komuniti: Serai Group Lancar The Grounds of Serai Di KLGCC Mall

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Serai Group pada 24 Oktober lalu telahmemperkenalkan The Grounds of Serai di KLGCC Mall, destinasi gaya hidup dan komuniti terbaharu yang mengubah cara warga kota menikmati makanan, rehat dan hiburan.

Terletak di kawasan eksklusif KLGCC Resort, ruang luas ini menggabungkan keindahan alam semula jadi dengan pengalaman kulinari unggul, menawarkan sebuah oasis yang tenang daripada hiruk-pikuk bandar.

Dikelilingi padang golf bertaraf dunia milik KLGCC dan taman lanskap yang subur, The Grounds of Serai menjanjikan suasana yang unik: hijau, eksklusif, dan penuh keselesaan.

4 Pengalaman Kulinari Berbeza Di Bawah Satu Bumbung

Mengambil alih satu tingkat penuh di KLGCC Mall, The Grounds of Serai menampilkan empat konsep kulinari dengan identiti tersendiri iaitu:

1. Serai Restaurant

Foto: Serai Group

Restoran unggulan Serai Group yang terkenal dengan gabungan rasa moden dan tradisional dalam suasana elegan.

2. Super Blonde

Destinasi dining bergaya dengan hidangan moden dan suasana kontemporari yang chic.

3. Taffy Gelato

Kedai pencuci mulut artisan menawarkan gelato buatan tangan dan manisan kreatif.

4. Brotani

Juice bar berkonsep farm-to-table dengan jus cold-pressed segar dan minuman sihat.

Gabungan empat konsep ini menjadikan The Grounds sebuah kawasan gastronomi serba lengkap daripada hidangan mewah hingga pencuci mulut semuanya dalam satu lokasi.

Dari elegan ke playful, setiap ruang membawa karakter tersendiri untuk pelbagai cita rasa dan acara.

“Kami membayangkan The Grounds of Serai sebagai lebih daripada destinasi makan, ia adalah ruang komuniti yang meraikan makanan, budaya dan kebersamaan dalam persekitaran semula jadi.

“Dengan elemen gaya hidup, kesihatan dan kelestarian termasuk urban farm di tapak, kami mahu mencipta tempat di mana orang boleh berhubung, meraikan dan berasa seperti di rumah dengan pengalaman yang lebih tinggi nilainya,” kata Datuk Najib Hamid selaku Pengarah Urusan Serai Group.

Hab Komuniti, Budaya & Wellness

Salah satu tarikan utama di KLGCC Mall ialah amfiteater bumbung terbuka, berlatarbelakangkan pemandangan padang golf yang menghijau.

Ruang ini direka untuk menganjurkan konsert santai, persembahan budaya, pertunjukan seni dan acara komuniti, menjadikan pengalaman menjamu selera lebih meriah di bawah langit terbuka.

The Grounds of Serai berfungsi bukan sahaja sebagai destinasi makan, tetapi juga sebagai pusat komuniti yang dinamik, menghubungkan masyarakat melalui aktiviti kreatif dan acara interaktif.

Tarikan Gaya Hidup Dalam Suasana Alam Semula Jadi

Reka bentuk The Grounds menekankan hubungan harmoni antara alam, rekreasi dan gaya hidup. Tetamu boleh berjalan melalui taman-taman kecil yang tersusun indah, menikmati tempat duduk terbuka dan ruang hijau memberikan rasa “escapism” di tengah bandar.

Urban Farm Dalam Rumah Kaca

Sebuah glasshouse urban farm menjadi nadi kelestarian di sini. Ia menanam herba dan tanaman edibel yang digunakan oleh dapur restoran, sekaligus menjadi ruang pembelajaran untuk pengunjung yang berminat dengan amalan pertanian mampan.

Rumah kaca yang dipenuhi tanaman ini bukan sahaja menambah suasana damai, tetapi juga menghubungkan tetamu dengan sumber makanan, sesuatu yang jarang dilihat di pusat membeli-belah bandar.

Lounge Cerut Eksklusif

Untuk tetamu yang mencari ruang santai yang lebih refined, The Grounds menawarkan cigar lounge dengan suasana klasik dan selesa.

Dilengkapi tempat duduk mewah dan sistem pengudaraan khas, lounge ini sesuai untuk detik istimewa atau sekadar bersantai selepas seharian bekerja, menambah sentuhan old-world sophistication kepada pengalaman keseluruhan.

Kombinasi tarikan seperti urban farm dan lounge eksklusif menjadikan The Grounds of Serai lebih daripada kompleks makan, ia adalah destinasi gaya hidup holistik, tempat setiap sudut menyimpan pengalaman baharu.

Serai Hall: Ruang Eksklusif Untuk Acara & Majlis Perkahwinan

Di aras 3 KLGCC Mall, Serai Hall menjadi permata baharu untuk acara berskala kecil atau besar. Ruang acara serba moden ini menawarkan gabungan keselesaan kontemporari dan keanggunan abadi, sesuai untuk:

majlis perkahwinan

bankuet korporat

private gala

pelancaran eksklusif

Dengan siling tinggi, pencahayaan hangat dan pelan lantai fleksibel, Serai Hall boleh diubah suai mengikut tema dan bilangan tetamu.

Dalam susunan bankuet, dewan ini boleh memuatkan 300–340 tetamu, dengan kapasiti lebih besar untuk susunan teater atau majlis berdiri.

Perkhidmatan disokong oleh pasukan acara Serai Group yang berpengalaman, termasuk pilihan katering dan koordinasi acara.

Buka Babak Baharu Untuk Gaya Hidup Komuniti

Pembukaan The Grounds of Serai di KLGCC Mall menandakan langkah penting Serai Group dalam mencipta destinasi gaya hidup yang melangkaui pengalaman makan.

Ia mencerminkan komitmen untuk membina ruang yang menghubungkan masyarakat, meraikan budaya dan memberikan pengalaman kulinari bertaraf tinggi.

The Grounds of Serai mengalu-alukan pengunjung untuk merasai sendiri gabungan eksklusiviti dan semangat komuniti yang jarang ditemui.

Destinasi ini menjadi bukti kepada visi Serai Group: ruang yang menyatukan manusia dan meninggalkan memori indah pada setiap kunjungan.

