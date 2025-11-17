Masih Taboo? Pendidikan Seks Di Malaysia Perlu Berubah

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Artikel ini ditulis oleh Rina Ho, Pihak Pistil

Di Malaysia, topik tentang seks dan kesihatan reproduktif masih dianggap taboo. Tapi sebenarnya, jika diam sahaja, kita tak akan melindungi anak-anak, tetapi cuma buat mereka tak bersedia.

Kalau kita nak generasi seterusnya membesar dengan sihat dan yakin, sekolah perlu perbaiki cara pendidikan kesihatan reproduktif diajar.

Cuba tanya mana-mana remaja: “Dari mana kamu belajar pasal haid, hubungan, atau tentang diri sendiri?” Kebanyakannya akan jawab dari kawan, TikTok, atau Google. Jarang sangat ada yang kata, “dari sekolah.”

Itu dah cukup menjelaskan, anak muda hari ini hidup dalam dunia digital dengan banyak maklumat, tapi kurang bimbingan.

Apa Yang Diajar & Tidak Diajar Di Sekolah

Foto: Event Pistil Komunitas

Sebenarnya, Malaysia dah ada program Comprehensive Sexual Education (CSE) yang dipanggil Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS). Program ni merangkumi topik seperti anatomi, pembiakan, safe sex, kontraseptif, kesihatan dan hak diri.

Tapi realitinya, untuk kebanyakan pelajar, topik ni rasa jauh dari kehidupan sebenar.

Mereka perlukan panduan yang lebih praktikal, contohnya cara jaga diri masa haid, kenal tanda tak normal pada badan, dan faham tentang consent.

Menurut laporan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN, 2023), pendidikan CSE di Malaysia masih perlukan banyak penambahbaikan, seperti:

Sesuai dengan budaya : Kandungan perlu hormat budaya tempatan tapi tetap berani bincang isu sebenar.

: Kandungan perlu hormat budaya tempatan tapi tetap berani bincang isu sebenar. Standard nasional: CSE patut jadi sebahagian daripada kurikulum rasmi, bukan pilihan tambahan.

CSE patut jadi sebahagian daripada kurikulum rasmi, bukan pilihan tambahan. Latihan guru: Guru perlukan kemahiran dan keyakinan untuk ajar topik sensitif.

Guru perlukan kemahiran dan keyakinan untuk ajar topik sensitif. Peranan ibu bapa: Ibu bapa kena sambung didikan ini di rumah melalui bimbingan dan perbualan terbuka.

Malaysia boleh melangkah lebih jauh dengan membina kurikulum CSE kebangsaan yang lebih baik, dibangunkan bersama NGO dan pakar kesihatan. Dengan cara ini, isi pelajaran boleh jadi lebih sesuai ikut umur, relevan, dan konsisten di semua sekolah.

Taboo Budaya & Sosial

Ramai yang masih berpendapat bahawa mengajar topik seperti ini “tidak sesuai” dan boleh menambahkan aktiviti seksual. Tapi hakikatnya, pendidikan kesihatan reproduktif bukan tentang menambahkan kemahuan seks, tapi tentang mempersiapkan anak muda menghadapi situasi sebenar dalam hidup.

Bukti global menunjukkan bahawa apabila pelajar mendapat maklumat yang betul dan menyeluruh, mereka sebenarnya membuat pilihan yang lebih selamat (UNESCO, 2024).

Walaupun haid adalah perkara semula jadi yang dialami separuh daripada populasi dunia, topik ini masih dibisik-bisik. Ramai pelajar perempuan malu beli tuala wanita, manakala pelajar lelaki pula segan bertanya soalan. Apa yang anak-anak kita perlukan ialah persekitaran yang selamat dan terbuka, di mana perbualan tentang haid, persetujuan (consent), dan rasa hormat boleh berlaku tanpa rasa malu.

Inilah peranan organisasi seperti Pistil. Melalui acara komuniti, platform atas talian, serta kerjasama dengan doktor dan pendidik, Pistil mewujudkan ruang selamat untuk bercakap tentang kesihatan reproduktif secara terbuka, tanpa stigma atau rasa bersalah.

Perbandingan Global & Malaysia

Di negara seperti Belanda, pendidikan seks menyeluruh diberikan sejak usia muda. Hasilnya, kadar kehamilan remaja antara yang paling rendah di dunia, dengan purata umur ibu pertama sekitar 17 tahun (UNESCO, 2024).

Di sekolah, pelajar diajar tentang hormat, persetujuan, dan keselamatan bukan sekadar tentang pembiakan.

Sementara itu, di Malaysia, perdebatan masih berlarutan adakah topik kontraseptif atau persetujuan itu “terlalu sensitif”? Namun, statistik kita menunjukkan sebaliknya, risiko semakin meningkat, bukan menurun.

Pada tahun 2023, menurut FRED (2025), kadar kesuburan remaja di Malaysia ialah 5.6 kelahiran bagi setiap 1,000 gadis.

Pada tahun yang sama, menurut NL Times (2024), kadar kesuburan remaja di Belanda hanyalah 1.9 kelahiran bagi setiap 1,000 gadis.

Jelas, mengelak dari topik ini tidak pernah menjadi penyelesaian dan tak akan mula berkesan sekarang.

Pandangan Anak Muda

Inilah silap tanggapan orang dewasa, anak muda hari ini tidaklah se-“naif” yang disangka. Seorang remaja 15 tahun sekarang jauh lebih terdedah dan berhubung dengan dunia berbanding mereka yang berusia 25 tahun sedekad lalu.

Foto: Gambar sekadar hiasan.

Remaja hari ini terdedah kepada influencer, meme, malah juga pornografi.

Masalahnya bukan sama ada mereka akan belajar tentang seks atau tidak, tetapi daripada mana mereka belajar.

Ada ibu bapa yang sudah mula berbincang dengan anak tentang consent dan rasa hormat, tapi masih ramai yang belum.

Di sinilah sekolah boleh memainkan peranan dengan menyediakan pelajaran yang tersusun, relevan, dan sesuai dengan realiti hidup masa kini.

Keselamatan Dalam Talian Melangkaui Bilik Darjah

Ramai ibu bapa fikir menghadkan penggunaan internet sudah cukup untuk melindungi anak, tapi sebenarnya tidak.

Apabila anak muda menghabiskan lebih banyak masa dalam talian, risiko seperti grooming dan sextortion (ugut seks) jadi semakin nyata dan ini sedang berlaku di Malaysia.

(Gambar sekadar hiasan)

Menurut Children Statistics Malaysia (DOSM, 2024), kes jenayah seksual melibatkan kanak-kanak yang dilaporkan kepada Polis Diraja Malaysia (PDRM) meningkat sebanyak 26.5% pada tahun 2023, daripada 1,239 kes pada 2022 kepada 1,567 kes pada 2023.

Kalau angka boleh naik setinggi itu dalam masa setahun, bayangkan apa yang mungkin berlaku menjelang 2025?

Daripada hanya memantau, lebih baik anak-anak diajar cara mengenal tanda bahaya, menetapkan sempadan, dan menjauhkan diri dari situasi tidak selamat.

Pengetahuan tentang risiko seperti kehamilan remaja, gangguan seksual, jangkitan penyakit (STD), grooming, dan ancaman dalam talian boleh bantu mereka melindungi diri, menjauhkan diri daripada individu mencurigakan, dan menyokong rakan yang memerlukan.

Pendidikan proaktif seperti ini boleh mengurangkan risiko bahaya sebenar berlaku.

Kenapa Pendidikan Seks Yang Lebih Baik Diperlukan

Pendidikan seks atau kesihatan reproduktif yang terperinci bukan untuk galakkan remaja “mencuba”, tapi untuk beri mereka ilmu membuat pilihan yang lebih selamat dan sihat.

Mengajar tentang consent boleh kurangkan kes gangguan seksual. Mengajar tentang hormat boleh bina hubungan yang lebih sihat.

Mengajar tentang kontraseptif boleh elakkan kehamilan tidak dirancang.

Mengajar tentang penjagaan haid boleh kurangkan stigma dan pastikan pelajar perempuan tidak tertinggal sekolah.

Dan tidak, ia tidak menggantikan peranan ibu bapa. Sekolah boleh melengkapkan apa yang ibu bapa ajar, mencipta rangka perlindungan yang lebih kuat untuk anak-anak.

Sama seperti kita ajar kanak-kanak peraturan jalan raya, bukan supaya mereka pandu kereta awal, tapi supaya mereka boleh menyeberang jalan dengan selamat.

Begitu juga dengan pendidikan seks, ilmu bukan menghilangkan “innocence”, tapi melindunginya.

Foto: Gambar sekadar hiasan.

Sudah tiba masanya kita berhenti berbisik dan mula menganggap kesihatan reproduktif sebagai ilmu penting untuk semua.

Pelajar berhak mendapat pendidikan yang terbuka, sesuai dengan umur, dan praktikal, supaya mereka lebih bersedia menghadapi realiti hidup moden.

Di Pistil, kami percaya perubahan bermula dengan perbualan yang jujur.

Melalui Komuniti Pistil, platform Pistil, dan rakan kerjasama kesihatan kami, kami bekerja bersama doktor, ibu bapa, dan pelajar untuk meningkatkan kesedaran tentang isu yang benar-benar penting, menjadikan kesihatan reproduktif sesuatu yang normal, bukan lagi satu perkara taboo.

Kalau anda seorang ibu bapa yang ingin tahu cara lebih baik untuk melindungi anak anda, kami sedia mendengar.

Dan jika anda wakil agensi kerajaan yang berusaha ke arah Malaysia yang lebih sihat, kami amat mengalu-alukan peluang untuk bekerjasama.

Bersama, kita boleh bina masa depan di mana setiap anak membesar dengan ilmu, sokongan, dan keyakinan.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.