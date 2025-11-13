GOYO: Headspa & Wellness Berinspirasi Korea Kini Dibuka Di KLGCC Mall

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Di tengah hiruk-pikuk kota, hadir sebuah ruang yang menjemput ketenangan dan memperhalus jiwa. GOYO Headspa & Wellness, sebuah spa berinspirasikan Korea kini membuka pintunya di KLGCC Mall.

Spa ini memperkenalkan pengalaman head spa, rawatan wajah dan tubuh ala Korea menggabungkan seni, ketelitian, dan keseimbangan.

Dari aroma lembut pati minyak di pintu masuk, hingga pencahayaan menyerupai cahaya pagi yang halus, setiap sudut GOYO memancarkan rasa yang amat menenangkan.

Foto: GOYO Headspa & Wellness, KLGCC.

Nama GOYO (고요) , yang bermaksud tenang dan damai dalam bahasa Korea, menggambarkan falsafah utama jenama ini bahawa kecantikan sejati bermula apabila minda, kulit kepala, dan kulit berada dalam keseimbangan.

Lebih daripada sekadar pusat rawatan, GOYO ialah ruang untuk memperlahankan masa, mengembalikan tenaga dalaman, dan menyentuh semula kesejahteraan diri.

Foto: GOYO Headspa & Wellness, KLGCC.

Perpaduan Warisan Korea & Ketenangan Moden

Mengambil inspirasi daripada keharmonian seni bina hanok, GOYO menggabungkan elemen kayu, batu semula jadi, serta pencahayaan lembut untuk mencipta suasana yang menenangkan dan seimbang

Ruang terbuka yang luas menghadirkan rasa lapang, sementara dinding dan siling direka untuk meminimumkan bunyi luar, menjadikan setiap detik di sini seolah-olah masa berhenti sejenak.

Foto: GOYO Headspa & Wellness, KLGCC.

GOYO menampilkan ruang salon mewah untuk grooming peribadi, ruang menunggu yang selesa untuk pra-rawatan, serta zon head spa eksklusif dengan enam bilik tunggal, dua suite pasangan, dan dua bilik lulur badan tradisional Korea.

Setiap butiran daripada pencahayaan dan suhu hinggalah tekstur bahan disusun untuk membangkitkan pengalaman deria yang penuh keseimbangan.

Foto: GOYO Headspa & Wellness, KLGCC.

Foto: GOYO Headspa & Wellness, KLGCC.

Rawatan Di GOYO: Penjagaan Diri Yang Berakar Pada Tradisi Korea

#1. GOYO Head Spa

Ritual head spa Korea ini menggabungkan penjagaan kulit kepala, urutan terapeutik, dan produk premium dari Korea bagi memulihkan, menyegarkan, serta menyeimbangkan kesihatan kulit kepala dan rambut.

Setiap sesi bermula dengan analisis kulit kepala menggunakan teknologi AI dan konsultasi peribadi sebelum diteruskan oleh therapist bertauliah, semuanya di kerusi Takara Belmont yang diimport dari Jepun.

Head Spa (RM230 | 60 minit) – Pembersihan dan urutan lembut untuk mengimbangi kulit kepala, merangsang peredaran darah dan melegakan deria.

– Pembersihan dan urutan lembut untuk mengimbangi kulit kepala, merangsang peredaran darah dan melegakan deria. Premium Head Spa (RM320 | 75 minit) – Ritual pemulihan yang merangkumi urutan kepala, bahu dan leher untuk ketenangan menyeluruh.

– Ritual pemulihan yang merangkumi urutan kepala, bahu dan leher untuk ketenangan menyeluruh. Silk Moist Head Spa (RM520 | 90 minit) – Penjagaan rambut intensif menggunakan Milbon untuk hasil lembut dan berkilau.

– Penjagaan rambut intensif menggunakan Milbon untuk hasil lembut dan berkilau. Damage Repair Head Spa (RM550 | 90 minit) – Rawatan Olaplex untuk memulihkan rambut rosak dan mengembalikan kekuatan semula jadi.

– Rawatan Olaplex untuk memulihkan rambut rosak dan mengembalikan kekuatan semula jadi. Scalp Therapy Head Spa (RM620 | 90 minit) – Rawatan Hasol bagi merangsang pertumbuhan rambut dan kesihatan kulit kepala.

#2. GOYO Korean Facial

Menggabungkan peralatan kecantikan moden Korea dengan sentuhan profesional, rawatan wajah di GOYO memberikan K-beauty glow yang menjadi dambaan ramai.

Relaxing Facial (RM115 | 30 minit) – Ritual menenangkan untuk melegakan ketegangan dan menyegarkan kulit.

– Ritual menenangkan untuk melegakan ketegangan dan menyegarkan kulit. Hydro Facial (RM140 | 45 minit) – Penghidratan mendalam bagi mengembalikan keanjalan dan kesegaran wajah.

– Penghidratan mendalam bagi mengembalikan keanjalan dan kesegaran wajah. Detox Facial (RM210 | 60 minit) – Pembersihan menyeluruh untuk kulit yang lebih bersih, segar dan berseri.

#3. GOYO Korean Body Scrub

GOYO memperkenalkan pengalaman lulur badan Korea pertama di Malaysia, satu ritual tradisional yang terkenal dengan kemampuan mendalam membersih dan memperbaharui kulit.

Di ruang peribadi yang tenang, therapist terlatih menggunakan sarung lulur khas Korea dengan air suam untuk menanggalkan sel kulit mati, meninggalkan kulit yang licin, segar dan bersinar semula jadi.

Body Scrub (RM450 | 60 minit) – Lulur penuh badan diikuti urutan lembut yang menenangkan.

– Lulur penuh badan diikuti urutan lembut yang menenangkan. Premium Body Scrub (RM570 | 90 minit) – Gabungan lulur dan urutan minyak bagi detoksifikasi dan kelonggaran total.

Apa Keistimewaan GOYO Ini?

Foto: GOYO Headspa & Wellness, KLGCC.

#1. Lulur Badan Korea Pertama di Malaysia

GOYO memperkenalkan ritual autentik yang terkenal di jjimjilbang Korea, direka semula dalam suite peribadi dengan katil lulur premium dan sistem pancuran khas.

#2. Teknik Korea, Hasil Nyata

Setiap rawatan dilakukan mengikut falsafah spa Korea sebenar, menggunakan analisis kulit kepala berasaskan AI serta produk premium import.

#3. Reka Bentuk Hanok untuk Ketenangan Holistik

Dengan gabungan kayu, batu, dan cahaya semula jadi, suasana GOYO menyerlahkan kesederhanaan mewah, sejenis quiet luxury menenangkan deria.

#4. Suite Peribadi untuk Ketenangan Mutlak

Sama ada untuk sesi solo atau bersama pasangan, setiap suite direka untuk pengalaman eksklusif tanpa gangguan. GOYO bukan sekadar destinasi kecantikan, tetapi sebuah perjalanan menuju kesejahteraan holistik.

Foto: GOYO Headspa & Wellness, KLGCC.

Di sinilah ketenangan menjadi seni, dan setiap rawatan menjadi langkah kecil untuk menyentuh semula keseimbangan diri, dari kepala hingga ke hati. 🤎

GOYO Headspa & Wellness Malaysia

Alamat: GF-10-11, KLGCC Mall, 1, Jalan Bukit Kiara 1, Bukit Kiara, Kuala Lumpur

GF-10-11, KLGCC Mall, 1, Jalan Bukit Kiara 1, Bukit Kiara, Kuala Lumpur Waktu Operasi: Isnin – Ahad | 10.00 pagi – 10.00 malam

Isnin – Ahad | 10.00 pagi – 10.00 malam Instagram: @goyo.my

@goyo.my Laman Web:www.goyo.my

