GOYO: Headspa & Wellness Berinspirasi Korea Kini Dibuka Di KLGCC Mall
Berlandaskan konsep hanok (한옥), rumah tradisional Korea dengan ruang seluas 4,000 kaki persegi ini dicipta untuk menjadi tempat di mana ketenangan dan penjagaan diri bertemu.
Di tengah hiruk-pikuk kota, hadir sebuah ruang yang menjemput ketenangan dan memperhalus jiwa. GOYO Headspa & Wellness, sebuah spa berinspirasikan Korea kini membuka pintunya di KLGCC Mall.
Spa ini memperkenalkan pengalaman head spa, rawatan wajah dan tubuh ala Korea menggabungkan seni, ketelitian, dan keseimbangan.
Dari aroma lembut pati minyak di pintu masuk, hingga pencahayaan menyerupai cahaya pagi yang halus, setiap sudut GOYO memancarkan rasa yang amat menenangkan.
Nama GOYO (고요), yang bermaksud tenang dan damai dalam bahasa Korea, menggambarkan falsafah utama jenama ini bahawa kecantikan sejati bermula apabila minda, kulit kepala, dan kulit berada dalam keseimbangan.
Lebih daripada sekadar pusat rawatan, GOYO ialah ruang untuk memperlahankan masa, mengembalikan tenaga dalaman, dan menyentuh semula kesejahteraan diri.
Perpaduan Warisan Korea & Ketenangan Moden
Mengambil inspirasi daripada keharmonian seni bina hanok, GOYO menggabungkan elemen kayu, batu semula jadi, serta pencahayaan lembut untuk mencipta suasana yang menenangkan dan seimbang
Ruang terbuka yang luas menghadirkan rasa lapang, sementara dinding dan siling direka untuk meminimumkan bunyi luar, menjadikan setiap detik di sini seolah-olah masa berhenti sejenak.
Setiap butiran daripada pencahayaan dan suhu hinggalah tekstur bahan disusun untuk membangkitkan pengalaman deria yang penuh keseimbangan.
Rawatan Di GOYO: Penjagaan Diri Yang Berakar Pada Tradisi Korea
#1. GOYO Head Spa
Ritual head spa Korea ini menggabungkan penjagaan kulit kepala, urutan terapeutik, dan produk premium dari Korea bagi memulihkan, menyegarkan, serta menyeimbangkan kesihatan kulit kepala dan rambut.
- Head Spa (RM230 | 60 minit) – Pembersihan dan urutan lembut untuk mengimbangi kulit kepala, merangsang peredaran darah dan melegakan deria.
- Premium Head Spa (RM320 | 75 minit) – Ritual pemulihan yang merangkumi urutan kepala, bahu dan leher untuk ketenangan menyeluruh.
- Silk Moist Head Spa (RM520 | 90 minit) – Penjagaan rambut intensif menggunakan Milbon untuk hasil lembut dan berkilau.
- Damage Repair Head Spa (RM550 | 90 minit) – Rawatan Olaplex untuk memulihkan rambut rosak dan mengembalikan kekuatan semula jadi.
- Scalp Therapy Head Spa (RM620 | 90 minit) – Rawatan Hasol bagi merangsang pertumbuhan rambut dan kesihatan kulit kepala.
#2. GOYO Korean Facial
Menggabungkan peralatan kecantikan moden Korea dengan sentuhan profesional, rawatan wajah di GOYO memberikan K-beauty glow yang menjadi dambaan ramai.
- Relaxing Facial (RM115 | 30 minit) – Ritual menenangkan untuk melegakan ketegangan dan menyegarkan kulit.
- Hydro Facial (RM140 | 45 minit) – Penghidratan mendalam bagi mengembalikan keanjalan dan kesegaran wajah.
- Detox Facial (RM210 | 60 minit) – Pembersihan menyeluruh untuk kulit yang lebih bersih, segar dan berseri.
#3. GOYO Korean Body Scrub
Di ruang peribadi yang tenang, therapist terlatih menggunakan sarung lulur khas Korea dengan air suam untuk menanggalkan sel kulit mati, meninggalkan kulit yang licin, segar dan bersinar semula jadi.
- Body Scrub (RM450 | 60 minit) – Lulur penuh badan diikuti urutan lembut yang menenangkan.
- Premium Body Scrub (RM570 | 90 minit) – Gabungan lulur dan urutan minyak bagi detoksifikasi dan kelonggaran total.
Apa Keistimewaan GOYO Ini?
#1. Lulur Badan Korea Pertama di Malaysia
GOYO memperkenalkan ritual autentik yang terkenal di jjimjilbang Korea, direka semula dalam suite peribadi dengan katil lulur premium dan sistem pancuran khas.
#2. Teknik Korea, Hasil Nyata
Setiap rawatan dilakukan mengikut falsafah spa Korea sebenar, menggunakan analisis kulit kepala berasaskan AI serta produk premium import.
#3. Reka Bentuk Hanok untuk Ketenangan Holistik
Dengan gabungan kayu, batu, dan cahaya semula jadi, suasana GOYO menyerlahkan kesederhanaan mewah, sejenis quiet luxury menenangkan deria.
#4. Suite Peribadi untuk Ketenangan Mutlak
Sama ada untuk sesi solo atau bersama pasangan, setiap suite direka untuk pengalaman eksklusif tanpa gangguan. GOYO bukan sekadar destinasi kecantikan, tetapi sebuah perjalanan menuju kesejahteraan holistik.
Di sinilah ketenangan menjadi seni, dan setiap rawatan menjadi langkah kecil untuk menyentuh semula keseimbangan diri, dari kepala hingga ke hati. 🤎
GOYO Headspa & Wellness Malaysia
- Alamat: GF-10-11, KLGCC Mall, 1, Jalan Bukit Kiara 1, Bukit Kiara, Kuala Lumpur
- Waktu Operasi: Isnin – Ahad | 10.00 pagi – 10.00 malam
- Instagram:@goyo.my
- Laman Web:www.goyo.my
