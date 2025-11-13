[Foto] Gabungan Fungsi & Gaya: New Balance Buka Run Hub Pertama Di Asia Tenggara Di Suria KLCC

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Jenama sukan global New Balance melancarkan Run Hub pertama di Asia Tenggara bertempat di Suria KLCC, Kuala Lumpur.

Lebih daripada sekadar sebuah kedai, Run Hub ini direka sebagai ruang komuniti untuk para pelari, tempat yang menggabungkan prestasi, gaya hidup, dan semangat komuniti menjadikan larian sesuatu yang menyeronokkan dan bermakna.

Foto: New Balance Run Hub, Suria KLCC.

Selepas kejayaan konsep yang sama di Jepun dan China, versi Malaysia ini membawa semangat sama ke rantau Asia Tenggara iaitu ruang untuk menyokong pelari dari segi fizikal dan mental.

Dicipta dengan elemen keterhubungan, prestasi dan kebolehcapaian, Run Hub ini menggabungkan fungsi dan gaya, menjadikannya “rumah” baharu untuk budaya larian di tengah-tengah ibu kota.

Foto: New Balance Run Hub, Suria KLCC.

Foto: New Balance Run Hub, Suria KLCC.

Foto: New Balance Run Hub, Suria KLCC.

Brittany Melrose selaku Ketua Serantau, Running & Sports Marketing, APAC & MEAI, New Balance berkata, “Kami berbangga membawa konsep ini ke Malaysia, sebuah negara yang penuh kepelbagaian dan semangat, serta ke Kuala Lumpur yang mempunyai komuniti pelari yang semakin berkembang.

“Kami harap ruang ini menjadi inspirasi buat semua pelari tidak kira tahap dan haluan masing-masing.”

Ruang Yang Tercipta Untuk Semua Jenis Pelari

New Balance Run Hub KLCC ialah destinasi sehenti untuk pelari dari sesi latihan hingga pertemuan komuniti.

Pelari boleh singgah sebelum berlari untuk menyimpan barang peribadi, atau meminjam kasut larian New Balance bagi mencuba larian di sekitar Taman KLCC atau di jalanan kota.

Di dalam hub, terdapat stesen imbasan 3D tapak kaki yang memberi analisis unik tentang corak larian setiap individu. Dari situ, pakar di kedai akan membantu mencadangkan model kasut terbaik untuk keselesaan dan prestasi optimum.

Foto: New Balance Run Hub, Suria KLCC.

Foto: New Balance Run Hub, Suria KLCC.

Setiap sudut ruang ini direka dengan teliti iaitu terbuka, mesra, dan intuitif.

Susun atur dalamannya menggalakkan aliran semula jadi antara persediaan dan interaksi, mencerminkan falsafah New Balance bahawa larian bukan sekadar tentang prestasi, tetapi tentang orang di sebaliknya.

Run Hub bukan hanya tempat persinggahan, tetapi ruang yang hidup dan berkembang bersama komuniti iaitu tempat di mana setiap pelari, tidak kira laju atau perlahan, berasa disokong, dihargai, dan diilhamkan.

Foto: New Balance Run Hub, Suria KLCC.

Foto: New Balance Run Hub, Suria KLCC.

Menyatukan Komuniti Pelari

Run Hub: 1 – 16 November 2025

New Balance meraikan pembukaan Run Hub ini dengan pelbagai aktiviti interaktif dan sesi komuniti selama dua minggu. Pengunjung boleh menikmati pengalaman menarik yang menggalakkan pergerakan, keterhubungan dan ekspresi diri.

Kategori Butiran Aktiviti Your Pace, Your Avatar Cipta avatar digital yang menyerupai gaya larian anda dan bawa pulang pelekat serta kenangan digital eksklusif. Community Run Sertai sesi larian berkumpulan dan rasai semangat komuniti yang menginspirasikan. Jadual dan ketersediaan mungkin berbeza.

Ganjaran Istimewa:

Run & Redeem – Lengkapkan larian 3km dan nikmati ice bar percuma!*

– Lengkapkan larian 3km dan nikmati ice bar percuma!* Snap, Share & Sip – Kongsi detik anda di Run Hub di media sosial dan nikmati air berjenama New Balance.*

Hadiah Dengan Pembelian (GWP):

Belanja sebarang amaun – Nikmati minuman percuma dari Fuel Bar.*

Belanja RM599 – Terima set bola urutan New Balance Recovery Massage Balls.*

Belanja RM899 – Dapatkan Beg Edisi Terhad All-Day Gear Bag.* (Selagi stok masih ada. Tertakluk pada terma & syarat).

Selepas pelancaran, Run Hub ini akan terus beroperasi sebagai ruang aktif untuk komuniti pelari dengan pelbagai servis tetap:

Kategori Butiran Bag Storage Simpan barang dengan selamat semasa anda berlari di sekitar KLCC Park.* Always-On Shoe Trial Cuba model kasut larian New Balance pilihan secara percuma semasa sesi latihan harian anda.* Foot Scanning & Fit Guidance Dapatkan imbasan 3D tapak kaki dan cadangan model kasut terbaik untuk keselesaan maksimum.

Setiap Langkah, Ada Ceritanya Sendiri

Tidak kira sama ada anda sedang berlatih untuk perlumbaan seterusnya atau baru memulakan langkah pertama, Run Hub ini meraikan setiap perjalanan, setiap langkah, setiap rentak, setiap irama larian.

Foto: New Balance Run Hub, Suria KLCC.

New Balance Run Hub

Lokasi: New Balance Run Hub, Lot 153-155, Aras 1, Suria KLCC, Kuala Lumpur

New Balance Run Hub, Lot 153-155, Aras 1, Suria KLCC, Kuala Lumpur Waktu Operasi: Setiap hari, 10AM– 10PM

