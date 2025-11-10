Bukan Sekadar Senaman Trendy, Ini Kebaikan Pilates Yang Mungkin Anda Tidak Tahu

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Perasan atau tidak golongan anak muda kini semakin rajin menceburi aktiviti fizikal. Antara yang popular sekarang adalah pickle ball. Bagi golongan para gadis pula, Pilates semakin menjadi aktiviti pilihan.

Senaman yang kebiasaanya dilakukan secara indoor ini boleh disesuaikan mengikut tahap kecergasan individu dan kemampuan masing-masing.

Bagaimanapun, ada juga segelintir orang yang mendakwa bahawa Pilates ini hanyalah salah satu aktiviti trending dan ramai yang menyertainya disebabkan ‘hype’ semata-mata.

Senaman Pilates Adalah Berbeza Dengan Yoga

Sebelum itu, anda perlu ketahui dahulu apa itu Pilates. Menurut pakar perubatan dan usahawan Dr Rozmey, Pilates adalah senaman yang dicipta untuk regangan dan menyeimbangkan badan.

Pilates adalah latihan yang sistematik melalui pergerakan tertentu dan corak pernafasan.

Untuk info, Pilates mula diperkenalkan sekitar abad ke-20 oleh seorang atlet veteran Jerman bernama Joseph Pilates. Meskipun pergerakan antara aktiviti Pilates dan yoga kelihatan lebih kurang sama, ia adalah senaman yang berbeza.

Yoga berkait rapat dengan sistem falsafah Hindu yang bertujuan menyatukan diri dengan Tuhan dengan menenangkan fikiran melalui beberapa senaman gerak badan dan fikiran.

Manakala Pilates pula tidak mempunyai sebarang hubungan dengan mana-mana agama lain.

Manfaat Senaman Pilates Yang Anda Patut Tahu

Buat anda yang tidak tahu, Pilates sebenarnya memberi banyak kebaikan kepada tubuh badan kita. Antaranya:

Meningkatkan fleksibiliti

Kuatkan dan tegangkan otot, terutamanya di bahagian perut, belakang, pinggul dan punggung

Seimbangkan kekuatan otot kiri dan kanan badan

Tingkatkan kawalan otot di bahagian belakang badan

Bantu menstabilkan tulang belakang

Betulkan postur badan supaya nampak lebih sihat

Elak atau pulihkan kecederaan akibat otot tidak seimbang

Tingkatkan koordinasi dan keseimbangan badan

Bantu melegakan bahagian bahu dan leher yang tegang

Tingkatkan kapasiti paru-paru dan aliran darah melalui pernafasan yang betul

Perbaiki fokus seseorang

Melegakan dan mengawal stres

Siapa Yang Sesuai Mengikuti Kelas Pilates?

Pilates sesuai untuk semua peringkat, tidak kira anda baru bermula (beginner) ataupun sudah berpengalaman. Senaman ini juga boleh dilakukan menggunakan berat sendiri atau dengan bantuan pelbagai jenis peralatan seperti yang anda selalu lihat di media sosial.

Sesi Pilates yang biasa merangkumi beberapa jenis senaman dan regangan. Setiap pergerakan dilakukan dengan memberi perhatian kepada teknik pernafasan yang betul serta kawalan otot perut.

Untuk keberkesanan yang maksimum, anda disarankan melakukan Pilates sekurang-kurangnya dua hingga tiga kali seminggu.

Dengan latihan yang konsisten, anda mungkin akan mula melihat perubahan pada postur badan selepas 10 hingga 20 sesi.

Perlu diingatkan, setiap kelas Pilates mengenakan kadar bayaran yang berbeza bergantung kepada lokasi, jenis senaman dan tempoh bagi setiap sesi.

Golongan Yang Disarankan Dapatkan Nasihat Pakar Sebelum Jalani Sesi Pilates

Meskipun Pilates adalah senaman berimpak rendah, terdapat beberapa kelompok yang disarankan mendapatkan nasihat profesional sebelum memulakannya iaitu:

Individu yang baru sahaja menjalani pembedahan

Wanita hamil

Lelaki berumur 45 tahun ke atas dan wanita berumur 55 tahun ke atas

Individu yang mempunyai masalah kesihatan seperti penyakit jantung

Seseorang yang mengalami kecederaan terutamanya di bahagian otot dan tulang

Mereka yang sudah lama tidak bersenam

Individu yang mempunyai berat badan berlebihan atau obes

Buat mereka yang nak mula ‘ber-pilates’, di sini kami kongsikan juga tujuh studio sekitar Kuala Lumpur anda boleh kunjungi. Antaranya:

Hills Pilates Liberté Pilates Tone Reformer Pilates Urban Spring Pilates Mont Kiara Pavilion Pilates Bliss Pilates La Pilates

