The Overthink Co. Buka Flagship Store Di Pulau Pinang, Perkenal Aged EDP Dengan Minyak Pati

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bila sebut ‘Overthink’ mesti kepala automatik kusut, kan? 🤯

Tapi tahukah anda, ada satu jenama ini yang dikenali sebagai The Overthink Co. di mana ia merupakan jenama kesejahteraan yang mengubah overthinking menjadi penjagaan diri yang penuh kesedaran?

Berpegang pada kepercayaan bahawa penjagaan diri tidak perlu rumit untuk menjadi bermakna, setiap produk dihasilkan dengan 100% minyak pati tulen, dirumus untuk membawa ketenangan, kejelasan, dan keselesaan dalam rutin harian.

“Di The Overthink Co., kami berfikir berlebihan supaya anda tidak perlu,” ujar team di Overthink.

Jenama Ini Wujud Buat Mereka Yang Sering Berfikir Terlalu Banyak

Diasaskan oleh Jun Kitayama dan Jasper Lim, dua individu dengan gabungan kepakaran dalam suplemen kesihatan Jepun dan pembuatan berteknologi tinggi, Overthink lahir dengan misi yang mudah iaitu untuk membantu mereka yang hidup dalam tekanan dan kesibukan agar menemui semula keseimbangan diri.

Dengan produk yang mampu milik namun berkualiti tinggi, diformulasikan dan diperakui di Jepun, setiap ciptaan Overthink membawa pendekatan sains dan ketenangan dalam satu botol dengan hasil penyelidikan teliti, keberkesanan klinikal, dan kredibiliti saintifik.

Diformulasikan Di Jepun & Disahkan Dengan Integriti

“Kualiti dan keselamatan adalah asas kepercayaan kami,” jelas mereka.

Setiap produk Overthink diformulasikan dan diperakui di Jepun, melalui ujian klinikal dan pensijilan Japan Food Research Lab (JFRL) untuk menjamin keselamatan dan keberkesanan sebenar.

100% HALAL — mematuhi piawaian ketat untuk ketenangan minda pengguna Muslim.

— mematuhi piawaian ketat untuk ketenangan minda pengguna Muslim. Diuji dermatologi & hipoalergenik — sesuai untuk kulit sensitif, termasuk kanak-kanak.

— sesuai untuk kulit sensitif, termasuk kanak-kanak. 100% Vegan & Bebas Kekejaman Haiwan — beretika dan mesra alam.

— beretika dan mesra alam. 0% Paraben & 0% Triclosan — hanya bahan tulen yang baik untuk anda dan alam sekitar.

Flagship Store The Overthink Co. Kini Di Pulau Pinang

Sempena perjalanan baharu jenama ini, The Overthink Co. meraikan pembukaan butik utama pertamanya di George Town, Pulau Pinang.

Ia merupakan sebuah ruang yang direka untuk menjadi lebih daripada sekadar kedai malah direka sebagai ‘ritual space’, tempat di mana deria dan sains bersatu untuk mencipta pengalaman kesejahteraan yang tulen.

Di sini, setiap kunjungan bukan sekadar membeli-belah, tetapi satu pengalaman mendalam, dari aroma minyak pati tulen hingga suasana yang menenangkan minda.

A Hero Product: Aged EDP Hibis Kiss Diperkenalkan

Sempena pembukaan flagship store ini juga, mereka telah memperkenalkan produk baharu iaitu Aged EDP (Hibis Kiss).

Berinspirasikan bunga kebangsaan Malaysia, Aged EDP (Hibis Kiss) ialah haruman baharu Overthink yang menzahirkan keindahan bunga raya dalam bentuk paling elegan.

Wangian ini memadukan kelembutan flora dengan sentuhan kematangan, mencipta aroma yang tenang, feminin dan penuh karakter.

Seperti setiap produk Overthink, Hibis Kiss diformulasikan berasaskan 100% minyak pati semula jadi tanpa wangian sintetik, menjadikan setiap semburan bukan sekadar haruman, tetapi pengalaman kesejahteraan yang menenangkan deria dan jiwa.

Setiap botol Hibiskiss melalui proses penuaan selama beberapa bulan sebelum dibotolkan, menjadikannya EDP berasaskan minyak pati yang menyerap perlahan di atas kulit, mengikut ritma semula jadi pemakainya.

Hibiskiss ialah tafsiran semula bunga kebangsaan dalam bentuk yang moden dan tropika di mana ianya sangat halus, eksotik, dan penuh kebanggaan Malaysia.

Aromanya menampilkan bunga raya, laici, pir, pistachio, dan musk — gabungan nota yang segar dan sensual. Kelembutan hibiscus diserlahkan oleh buah tropika, diimbangi dengan kehangatan pistachio dan kelembutan musk.

Seni Penuaan: The Art of Ageing

“Falsafah yang kami terapkan dalam penciptaan Eau de Parfum kami adalah setiap adunan haruman diperam dan “di-aged” selama beberapa bulan sebelum dibotolkan bagi membolehkan minyak pati berpadu secara harmoni dan menghasilkan aroma yang lebih tahan lama.

“Hasilnya? Nota haruman menjadi lebih seimbang, lembut dan mendalam, berevolusi secara semula jadi mengikut suhu badan dan mood pemakai.

“Ia bukan sekadar wangian. Ia adalah pengalaman deria yang berlapis, tahan lama, dan penuh keanggunan,” jelas mereka lagi.

Berfikir Secara Lestari, Botol Wangian Direka Dengan Penuh Kesedaran

Dalam dunia di mana minyak wangi sering dibalut berlapis-lapis, bersaiz besar, dan akhirnya dibuang begitu sahaja, team di The Overthink Co. memilih jalan yang penuh kesedaran.

“Ringkas. Minimal. Hijau. Demi bumi. Demi dompet anda. Kami mengekalkan hanya yang benar-benar bermakna iaitu haruman, suasana, dan penjagaan diri.”

Kini hadir dalam dua saiz iaitu 10ml dan 30ml, produk wangian ini sesuai untuk perjalanan, lapisan haruman, hadiah, atau sekadar pilihan hidup minimalis.

Trilogi Pembersihan The Overthink Co.: Untuk Minda, Badan & Minimalis

1. Mind Cleansing – Ritual Ketenangan

Aroma adalah permulaan kepada ketenangan. Minyak pati tulen kami membantu menenangkan minda, menstabilkan pernafasan dan mengimbangkan semula emosi dalam kesibukan harian.

2. Body Cleansing – Perlindungan Yang Menenangkan

Pembersihan bukan sekadar kesegaran, ia adalah perlindungan. “Formulasi kami menyingkirkan 99.999% kuman dan virus, memastikan setiap ritual kekal bersih dan selamat,” kata mereka.

3. Minimalist Cleansing – Less Is More

“Diformulasikan secara lembut di Jepun, produk kami 100% vegan, HALAL, dan diuji untuk kulit sensitif. Kami menyingkirkan yang tidak perlu dan meninggalkan hanya apa yang benar-benar penting.”

The Overthink Co.

Lokasi: Concept Store @ APW Bangsar. Flagship Store @ Pulau Pinang.

Instagram: @theoverthink.co

Website: The Overthink Co.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.