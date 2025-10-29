“Biar Si Manja Bebas Bergerak” – Ini Rahsia Di Sebalik Perkembangan Bayi Yang Sihat

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Dalam dunia keibubapaan moden yang serba lengkap dengan pelbagai alat bantuan bayi, daripada buaian automatik hingga baby bouncer yang kononnya menjanjikan “masa tenang” untuk ibu bapa.

Tapi sebenarnya ramai tidak menyedari bahawa kadangkala perkara paling asas itulah yang paling penting iaitu memberi bayi ruang bebas untuk bergerak di atas lantai dengan selamat.

Ibu Ayah Perlu Beri Kebebasan Buat Si Manja Explore

Kajian terkini menunjukkan bahawa masa bermain di lantai atau floor time memainkan peranan besar dalam membantu bayi mencapai tahap perkembangan motor utama seperti meniarap, berguling, duduk dan merangkak dengan lebih cepat dan lebih berkualiti.

Tummy time, pernah dengar kan? Sangatlah berguna untuk perkembangan bayi. 👶🏻

Menurut kajian dalam Pediatric Physical Therapy, bayi yang mempunyai lebih banyak masa bermain dalam posisi meniarap menunjukkan perkembangan lebih pantas dan pergerakan lebih stabil.

Dalam satu lagi kajian oleh Journal of Biomechanics, bayi yang diletakkan di dalam kerusi keselamatan atau peranti penahan seperti rocker dan bouncer menunjukkan penurunan mendadak dalam kekerapan serta kekuatan pergerakan kaki.

Kesimpulannya mudah sahaja; semakin banyak bayi dibenarkan bergerak secara bebas, semakin kukuh asas perkembangan fizikal mereka.

Kenapa ‘Floor Time’ / ‘Tummy Time’ Ini Penting Untuk Bayi?

Waktu bermain di lantai bukan sekadar masa untuk bayi “main-main”. Ia sebenarnya sesi latihan semula jadi untuk seluruh tubuh mereka.

Apabila bayi meniarap, mereka belajar mengangkat kepala, menguatkan otot leher dan belakang di mana ia adalah dua bahagian utama yang membantu mereka berguling dan duduk.

Ketika bayi cuba mencapai mainan yang diletakkan di hadapan mereka, koordinasi mata dan tangan turut berkembang, sekali gus membentuk asas kepada kemahiran motor halus dan kasar.

“Apabila bayi dibiarkan bermain di lantai, mereka dapat menggunakan otot besar mereka dengan lebih aktif. Ia membantu mereka bersedia untuk meniarap, berguling, merangkak dan berjalan,” jelas Pakar Pediatrik Dr. Mona Amin.

Pendek kata, bayi belajar melalui pergerakan dan bukan melalui alat yang mengekang mereka.

Apa Cara Paling Mudah Untuk Menggalakkan Pergerakan Bebas Di Rumah?

#1. Sediakan ruang lantai yang selamat

Pastikan kawasan bermain bersih, rata, dan bebas daripada objek keras. Gunakan alas lembut atau play mat yang menyerap hentakan agar bayi lebih selamat dan selesa ketika meniarap dan berguling.

#2. Mulakan ‘Tummy Time’ dari awal

Beberapa minit sehari sudah memadai untuk bayi yang baru lahir. Tambah masa secara berperingkat apabila bayi semakin kuat dan selesa.

#3. Hadkan masa dalam alat bantuan

Gunakan kerusi bayi, stroller, atau buaian hanya bila perlu. Masa bermain bebas di lantai memberi peluang kepada bayi untuk melatih otot dan koordinasi badan mereka.

#4. Mengalakkan pergerakan semula jadi

Letakkan mainan dalam jarak sedikit jauh agar bayi perlu menolak atau menghulurkan tangan untuk mencapainya. Ini menggalakkan mereka menendang, berguling dan meniarap dengan lebih aktif.

#5. Mengurangkan rangsangan berlebihan

Pilih mainan atau ruang bermain dengan warna lembut dan tidak terlalu banyak corak. Persekitaran yang tenang membantu bayi fokus kepada pergerakan sendiri dan melatih keseimbangan deria.

Less Is More: Bayi Tak Perlukan Barangan Yang Banyak

Ramai ibu bapa baharu sering merasa tertekan untuk “melengkapkan” rumah dengan pelbagai barangan bayi.

Namun, semakin banyak kajian menunjukkan bahawa bayi tidak memerlukan terlalu banyak alat bantuan, tetapi mereka hanya perlukan ruang dan peluang untuk bergerak dengan bebas.

Beberapa jenama tempatan kini menyokong pendekatan ini. Antara yang menonjol ialah Aden + Ren, dengan Kembara Play Gym yang direka untuk menggalakkan bayi mencapai, menggenggam dan menendang secara bebas tanpa sebarang sekatan.

Struktur kayu minimalisnya memberi bayi peluang untuk bergerak dan berinteraksi secara semula jadi, dari lahir hingga ke fasa berdiri.

Menurut Mei Shields, Pengasas Bersama Aden + Ren, “Bayi sebenarnya tidak perlukan banyak peralatan. Mereka hanya memerlukan persekitaran yang betul untuk membesar secara semula jadi.

“Setiap kajian yang kami rujuk menunjukkan bahawa pergerakan bebas sangat penting untuk perkembangan mereka. Kembara Play Gym direka untuk menjadi antara satu-satunya barangan yang bayi perlukan dalam enam bulan pertama kerana ianya ringkas, selamat, dan selari dengan perkembangan mereka.

“Apabila digabungkan dengan Play Mat selamat daripada GingerBubs, bayi sudah mempunyai keperluan asas untuk mencapai pelbagai tahap perkembangan penting dalam tahun pertama,” jelasnya.

Kembara Gym oleh Aden + Ren

Aden + Ren ialah jenama yang mereka bentuk mainan dan perabot kanak-kanak yang menyokong perkembangan semula jadi dari usia 0 hingga 6 tahun. Setiap produk dihasilkan menggunakan kayu getah padu tempatan bagi memastikan struktur kukuh dan keselamatan optimum untuk kanak-kanak.

Kembara Play Gym ialah aktiviti gim kayu minimalis yang direka untuk menjadi “satu-satunya mainan yang bayi anda perlukan” sejak lahir hingga kira-kira 6 bulan, walaupun strukturnya kukuh untuk digunakan lebih lama daripada itu.

Ia memberi peluang kepada bayi untuk bermain pada paras mata apabila sudah mula duduk, bukannya sekadar melihat atau menyentuh mainan di lantai.

Apabila tiba masanya bayi bersedia untuk berdiri, struktur ini turut berfungsi sebagai pemegang kukuh untuk melatih keseimbangan dan langkah pertama mereka.

Sangat minimalis!

Play gym ini direka untuk menggalakkan bayi menggapai, menggenggam, menendang, menumbuk, menjejak pergerakan dengan mata, dan membina kemahiran motor awal sambil membiarkan tubuh mereka bebas bergerak secara semula jadi.

Play Mat oleh GingerBubs

Sementara itu, GingerBubs turut memperkenalkan Play Mat yang selamat, empuk dan mudah dibersihkan sekali gus menjadi “tapak utama” untuk bayi bermain dan belajar setiap hari.

Reka bentuk minimalis dalam warna neutral bukan sahaja cantik di ruang rumah moden, tetapi juga mengurangkan rangsangan berlebihan supaya bayi lebih tenang dan fokus.

Apabila digabungkan, kedua-dua produk ini mencipta persekitaran yang seimbang antara keselamatan, kebebasan dan rangsangan semula jadi iaitu asas penting untuk perkembangan bayi pada tahun pertama kehidupan mereka.

Diperbuat daripada buih elastik PU tidak bertoksik yang diperakui selamat, play mat ini memberikan lapisan empuk mencukupi bagi melindungi si kecil daripada hentakan atau terjatuh.

Teksturnya lembut namun menyokong dengan baik, sesuai untuk aktiviti merangkak, berjalan dan bermain setiap hari.

Mengulas lanjut, Christine Houng selaku Pengasas GingerBubs, berkongsi, “Memandangkan bayi menghabiskan sebahagian besar masa mereka di lantai untuk meneroka dan belajar, play mat bukan sekadar alas, ia sebenarnya taman permainan pertama mereka.

“Di sinilah kebanyakan kemahiran motor asas mula terbentuk. Play mat kami direka dengan ciri keselamatan dan keselesaan, memberikan ruang empuk dan bersih untuk bayi meneroka tanpa risau lantai keras atau berhabuk,” jelas Christine.

Manfaat Disokong Kajian Perkembangan

Menyediakan permukaan rata, kukuh dan tidak licin untuk tummy time seperti yang disarankan oleh American Academy of Pediatrics (AAP). Lapisan empuk membantu mengelakkan kecederaan ketika bayi belajar berguling, duduk, merangkak dan berjalan sendiri. Ruang luas membolehkan bayi meneroka dengan bebas, sambil ibu bapa atau penjaga turut menyertai aktiviti bermain sekali gus meningkatkan ikatan emosi antara anak dan keluarga. Reka bentuk minimalis dengan warna neutral membantu mengurangkan rangsangan berlebihan, membolehkan bayi fokus pada pergerakan dan penerokaan diri mereka. Bahan kalis air menjadikan pembersihan cepat dan mudah, tanpa kerisauan tumpahan atau kekotoran.

Kesimpulan: Bayi Yang Bebas Bergerak Akan Membesar Dengan Sempurna

Dalam usaha memberi yang terbaik untuk anak, kadangkala paling penting bukanlah apa yang kita beli, tetapi apa yang kita beri.

Ruang untuk bergerak, peluang untuk mencuba, dan masa untuk membesar mengikut rentak mereka sendiri. Kalau boleh, jangan halang mereka. Biarkan mereka explore segalanya (yang penting selamat) ketika berada di rumah.

Setiap pergerakan kecil hari ini dari tendangan pertama hingga langkah pertama adalah asas kepada kekuatan, keyakinan dan kebebasan mereka di masa depan.

Good luck, ibu dan ayah! 😊

