Outlet Ke-56: Jaya Grocer Buka Cawangan Signature Pertama Di KLGCC Mall

Jaya Grocer secara rasmi membuka cawangan Signature pertamanya di KLGCC Mall, memperkenalkan konsep runcit yang menggabungkan kerjasama global, citarasa tempatan, dan kemudahan berasaskan teknologi.

Pembukaan ini menandakan cawangan Jaya Grocer ke-56 di seluruh negara, termasuk pelancaran terbaharu di Rawang dengan matlamat bagi menawarkan pengalaman beli-belah runcit yang lebih diperibadikan untuk komuniti sekitar.

Cawangan Jaya Grocer Ke-56: Kesegaran Bertemu Lifestyle

Foto: Jaya Grocer KLGCC.

“Dengan cawangan Signature ini, kami mahu cipta ruang di mana kesegaran bertemu gaya hidup moden. Setiap bahagian disusun dengan teliti daripada hasil segar premium hinggalah ke produk artisanal.

“Ia pengalaman membeli-belah yang mudah dan eksklusif untuk komuniti yang menghargai kualiti serta kemudahan. Di Jaya Grocer, matlamat kami sentiasa untuk menawarkan rakyat Malaysia produk segar dan berkualiti pada harga berpatutan.

“Cawangan ini mencerminkan janji itu menggabungkan produk kegemaran pelanggan dalam suasana yang direka khas untuk mereka,” kata Daniel Teng, Ketua Pegawai Eksekutif Jaya Grocer.

Majlis pelancaran ini disempurnakan oleh Adelene Foo, Pengerusi Jaya Grocer, Daniel Teng, Ketua Pegawai Eksekutif, dan Joseph Teoh, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Jaya Grocer.

Mereka turut disertai oleh Y.A.M Tengku Datuk Seri Ahmad Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj, Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif Sime Darby Property Berhad, dan Dato’ Seri Azmir Merican, Pengarah Urusan Kumpulan & Ketua Pegawai Eksekutif Sime Darby Property Berhad, simbolik kepada komitmen bersama dalam membangunkan destinasi gaya hidup bersepadu seperti KLGCC Mall.

Pilihan Pelbagai Di Jaya Grocer Signature, KLGCC Mall

Foto: Jaya Grocer KLGCC.

Sebaik melangkah masuk ke cawangan Signature ini, pelanggan akan disambut dengan ruang chiller khas yang menampilkan pelbagai hidangan siap dimakan seperti mangkuk salad dan jus sejuk tekan (cold-pressed).

Di The Baker’s Son, pelanggan boleh menikmati pelbagai pastri buatan tangan termasuk hidangan istimewa Mini Beef Wellington.

Foto: Jaya Grocer KLGCC.

Bahagian premium turut menampilkan enam tangki makanan laut hidup, bahagian daging lembu yang diketuai oleh Master Butcher dengan potongan dry-aged, serta kaunter keju boleh suai mengikut cita rasa pelanggan.

Foto: Jaya Grocer KLGCC.

Bagi yang ingin menghadiahkan sesuatu, kaunter Wrap & Gift baharu memudahkan urusan dengan khidmat pembalutan hadiah dan pesanan korporat.

Menambah sentuhan kulinari eksklusif di outlet ini, Jaya Grocer turut memperkenalkan laüt, restoran makanan laut dengan menu istimewa yang hanya boleh didapati di sini.

Foto: Jaya Grocer KLGCC.

Antara menu wajib cuba ialah Village Park Sambal Shrimp Bao yang menggunakan sambal Nasi Lemak dari Village Park hasil kerjasama dengan Grab Signature, eksklusif di Jaya Grocer memberikan sentuhan rasa tempatan yang autentik.

laüt juga berfungsi sebagai ruang komuniti untuk acara peribadi dan bengkel, dengan perkhidmatan makan di tempat (dine-in) dibuka setiap hari dari 8:30 pagi hingga 10pm, sesuai untuk bersantai dan menjamu selera.

Selain membeli-belah di kedai, pelanggan juga boleh menikmati kemudahan beli dalam talian melalui GrabMart menawarkan pilihan produk tempatan dan antarabangsa dari outlet Signature ini.

Di dalam kedai pula, troli pintar dan paparan harga digital masa nyata (Electronic Shelf Labels – ESL) menjadikan pengalaman membeli-belah lebih lancar dan menyeronokkan.

Troli pintar di Jaya Grocer KLGCC.

Teknologi ESL juga membantu mengemas kini harga secara automatik tanpa penggunaan kertas, memastikan maklumat harga lebih jelas dan tepat setiap masa.

