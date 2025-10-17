LahLahLand 2025 Rai 10 Tahun SneakerLAH Pada 1 Hingga 2 November Ini Di MIECC

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pada 1 hingga 2 November 2025, MINES International Exhibition & Convention Centre (MIECC) bakal menjadi tuan rumah kepada pelancaran LahLahLand iaitu sebuah festival gaya hidup yang diperluas daripada legasi SneakerLAH.

SneakerLAH Turns 10!

Bersempena ulang tahun ke-10 SneakerLAH, LahLahLand menandakan perkembangan semula jadi acara ini ke arah sebuah perayaan budaya kontemporari.

Foto: LahLahLand 2024

Kali ini, acara akan menjadi lebih luas di mana ia bakal menggabungkan fesyen, muzik, permainan, makanan, sukan, kreativiti dan banyak lagi dalam satu pengalaman imersif, sambil mengekalkan segmen kasut dan streetwear.

Foto: LahLahLand 2024

Festival ini menghimpunkan pelbagai segmen bertema di bawah payung “LAH”, mencipta suasana bertenaga di mana komuniti, jenama dan pencipta dapat berhubung, berkolaborasi dan meraikan minat yang sama.

Apa Yang Menanti Pengunjung di LahLahLand?

Bersiap sedia untuk pelbagai pengalaman menarik yang telah disusun khas seperti:

SneakerLAH ditaja oleh Undefeated – Nantikan pelancaran eksklusif termasuk kolaborasi SneakerLAH x Undefeated yang sangat dinantikan, hanya di LahLahLand.

– Nantikan pelancaran eksklusif termasuk kolaborasi SneakerLAH x Undefeated yang sangat dinantikan, hanya di LahLahLand. EsportsLAH ditaja oleh Mountain Dew – Saksikan perlawanan show match Honor of Kings, kolaborasi eksklusif, pelancaran istimewa dan banyak lagi. Jangan risau, Mountain Dew tersedia untuk hilangkan dahaga anda.

– Saksikan perlawanan show match Honor of Kings, kolaborasi eksklusif, pelancaran istimewa dan banyak lagi. Jangan risau, Mountain Dew tersedia untuk hilangkan dahaga anda. MakanLAH ditaja oleh Grab Dine Out – Pesta makanan penuh rasa khas buat foodies, menampilkan pilihan restoran terpilih seperti Chef Kecik, Genki Sushi, Lisette’s, Tim Hortons, Lim Fried Chicken, BHC Chicken, Super Saigon, HWC Coffee dan banyak lagi.

– Pesta makanan penuh rasa khas buat foodies, menampilkan pilihan restoran terpilih seperti Chef Kecik, Genki Sushi, Lisette’s, Tim Hortons, Lim Fried Chicken, BHC Chicken, Super Saigon, HWC Coffee dan banyak lagi. ConcertLAH – Tahun ini juga menyaksikan hip-hop collective tempatan RTB (Raising The Bar) meraikan ulang tahun ke-15 mereka! RTB akan mengambil alih pentas pada hari pertama LahLahLand dengan barisan artis tempatan dan serantau termasuk 53 Universe dan ABANGSAPAU , yang baru melancarkan album baharu, disertai oleh Hullera, Moongekk, Sicarios, Adam Imanullah, PFTD dan DJ Vin.

Hari kedua pula bakal dimeriahkan oleh Noh Salleh (vokalis Hujan), kumpulan punk rock No Good , penyanyi indie Lunadira , band alt-pop Empty Page , serta set DJ daripada Emo Night KL, Karpet Terbang dan Disko Santan.

– Tahun ini juga menyaksikan hip-hop collective tempatan meraikan ulang tahun ke-15 mereka! RTB akan mengambil alih pentas pada hari pertama LahLahLand dengan barisan artis tempatan dan serantau termasuk dan , yang baru melancarkan album baharu, disertai oleh Hari kedua pula bakal dimeriahkan oleh (vokalis Hujan), kumpulan punk rock , penyanyi indie , band alt-pop , serta set DJ daripada dan SkateLAH ditaja oleh New Balance – Saksikan para skater mempamerkan aksi terbaik mereka di mini skatepark oleh Showroom dan New Balance.

– Saksikan para skater mempamerkan aksi terbaik mereka di mini skatepark oleh Showroom dan New Balance. PickleLAH ditaja oleh ON3 x Hundred – Sukan sensasi terkini, pickleball, menjadi tumpuan dengan gelanggang khas, kejohanan jemputan serta sesi permainan percuma.

– Sukan sensasi terkini, pickleball, menjadi tumpuan dengan gelanggang khas, kejohanan jemputan serta sesi permainan percuma. MainMainLAH ditaja oleh Main-Main – Pameran kreatif untuk pencinta seni dan designer toys, menampilkan koleksi edisi terhad seperti Bearbricks, Labubu dan banyak lagi, dibawakan oleh platform online marketplace Main-Main.

– Pameran kreatif untuk pencinta seni dan designer toys, menampilkan koleksi edisi terhad seperti Bearbricks, Labubu dan banyak lagi, dibawakan oleh platform online marketplace Main-Main. CarsLAH – Disertai oleh Official Auto Partner OMODA JAECOO , pengumpul kereta klasik Venturi Motors , serta Porsche tuner terkenal RWB , segmen ini pasti memukau peminat automotif.

– Disertai oleh Official Auto Partner , pengumpul kereta klasik , serta Porsche tuner terkenal , segmen ini pasti memukau peminat automotif. RekaLAH VIP Lounge ditaja oleh #iamReka dengan sokongan MIID – Ruang eksklusif berinspirasikan reka bentuk, dikhaskan untuk pemegang tiket VIP bagi tujuan rangkaian, kolaborasi dan kreativiti.

Barisan Jenama & Aktiviti Istimewa

Selain jenama kasut dan streetwear yang biasa, LahLahLand tahun ini turut menampilkan pelbagai jenama tempatan dan antarabangsa seperti Casio, G-Shock, Hoka, Montigo, Anaabu, Headers dan Suunto, bersama jenama kegemaran ramai seperti Against Lab, Hikari Riders, Futuremade Studio, Aegis, OPT, Stoned & Co., Peak KL, Water The Plant, Hundred Percent dan banyak lagi.

LahLahLand Marketplace pula akan menampilkan deretan vendor yang menawarkan kasut, pakaian sukan, pakaian vintaj, koleksi seni, dekorasi rumah, barangan kemas dan pelbagai lagi termasuk vendor dari People’s Market.

Foto: LahLahLand 2024

Sepanjang hujung minggu, pengunjung juga boleh menikmati kolaborasi dan pelancaran produk eksklusif, pasar preloved oleh pempengaruh, cabutan bertuah, pameran interaktif, sesi bual santai, pertandingan e-sukan, dan pelbagai aktiviti menyeronokkan lain.

Dijanjikan dengan suasana penuh tenaga dan kreativiti, LahLahLand 2025 bakal menjadi acara budaya paling dinanti tahun ini!

Foto: LahLahLand 2024

“Kami mahu mengembangkan SneakerLAH menjadi sesuatu yang lebih besar – bukan hanya tentang kasut, tapi tentang semua perkara yang menjadikan komuniti ini hidup dan berwarna.

“LahLahLand ialah bab seterusnya iaitu satu perayaan semua perkara yang kami gemari, dihimpunkan di bawah satu bumbung besar,” kata Bryan Chin, Pengasas SneakerLAH.

Rakan & Penaja Rasmi LahLahLand 2025

LahLahLand dan semua segmennya dibawakan kepada anda dengan sokongan daripada barisan rakan dan penaja luar biasa seperti sportsLAH oleh Mountain Dew; MakanLAH oleh Grab Dine Out; CarsLAH dengan Official Auto Partner OMODA JAECOO; SneakerLAH oleh Undefeated; SkateLAH oleh New Balance (dihidupkan oleh Showroom); MainMainLAH oleh Main-Main; PickleLAH oleh ON3 x Hundred; dan RekaLAH oleh #iamReka dengan sokongan MIID.

LahLahLand 2025

Tarikh: 1 & 2 November 2025

1 & 2 November 2025 Masa: 12.00 tengah hari – 10.00 malam

(Pemegang tiket VIP boleh masuk mulai 10.00 pagi)

12.00 tengah hari – 10.00 malam (Pemegang tiket VIP boleh masuk mulai 10.00 pagi) Lokasi: MINES International Exhibition & Convention Centre (MIECC)

Yuran Kemasukan:

Tiket Awal (Presale): RM30.00

Tiket di Pintu (Door Sale): RM50.00

VIP: RM100.00

(Termasuk kemasukan awal dua jam sebelum waktu biasa, lanyard & tote bag eksklusif LahLahLand)

