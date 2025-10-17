[Foto] CHAGEE Buka ‘Tea Bar’ Tertinggi Di Dunia Di King Power Mahanakhon, Bangkok

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Jenama teh antarabangsa CHAGEE secara rasmi telah membuka concept store yang terbaharu di King Power Mahanakhon, salah satu mercu tanda paling ikonik di Thailand.

Terletak di aras ke-74, cawangan ini menandakan bar teh tertinggi CHAGEE di dunia! Ia menawarkan pengalaman menikmati teh yang luar biasa gabungan panorama indah bandar Bangkok dengan seni penyediaan teh moden.

Foto: CHAGEE Mahanakhon, Bangkok

Direka dengan teliti agar langit dan pemandangan menjadi tumpuan utama, CHAGEE Mahanakhon mengalu-alukan tetamu untuk berhenti sejenak, menikmati udara tenang dan menyedut aroma teh kegemaran mereka di tengah pemandangan menakjubkan.

Ruang kedai yang terbuka dan minimalis menjadikan latar langit Bangkok sebahagian daripada pengalaman itu sendiri, sekaligus mencipta suasana tenang yang berbeza daripada hiruk-pikuk kota di bawah.

Foto: CHAGEE Mahanakhon, Bangkok

Setiap elemen daripada susun atur terbuka, permukaan berkilau, hinggalah orientasi tempat duduk, ia direka untuk mengarah pandangan ke luar tingkap, membolehkan tetamu menikmati teh mereka sambil menyaksikan panorama kota yang memukau.

Selain pengalaman menikmati teh di puncak langit, cawangan ini turut menampilkan sudut runcit eksklusif yang menawarkan barangan edisi khas hanya terdapat di lokasi ini, termasuk:

Essential Stone Scent Set (THB 1,759)

Floral Dream Series Shawl (Biru) (THB 1,459)

Kedua-dua item ini direka sebagai kenang-kenangan elegan yang mencerminkan ketenangan dan keanggunan CHAGEE Mahanakhon iaitu sebuah destinasi di mana reka bentuk, budaya dan pertukangan seni bertemu.

Tetamu boleh mengunjungi kedai ini dengan membeli tiket masuk King Power Mahanakhon SkyWalk yang tersedia di pintu masuk bangunan atau melalui laman web rasmi Mahanakhon.

Foto: CHAGEE Mahanakhon, Bangkok

CHAGEE Mahanakhon dibuka setiap hari dari jam 10.00 pagi hingga 7.30 malam.

“Kami berbangga dapat membuka bar teh CHAGEE tertinggi di dunia di Bangkok. Thailand memainkan peranan penting dalam perjalanan CHAGEE untuk memperkenalkan budaya teh moden kepada lebih ramai orang di seluruh dunia.

“Melalui CHAGEE Mahanakhon, kami ingin tetamu merasai pengalaman menikmati teh dalam cara yang benar-benar baharu dikelilingi panorama bandar, dipertingkatkan dengan pertukangan kami, dan diilhamkan untuk menemui semula bagaimana teh dapat menghubungkan manusia di mana sahaja mereka berada,” kata Chumpicha Pattanahirun, Pengarah Pemasaran CHAGEE Thailand.

Teaspresso Brewing Technology di CHAGEE Mahanakhon

Di CHAGEE Mahanakhon, tetamu juga dapat menyaksikan teknologi penyediaan teh tandatangan jenama ini iaitu Teaspresso Brewing Technology iaitu inovasi yang memodenkan seni penyediaan teh melalui kawalan suhu dan tekanan yang tepat untuk mengekstrak asas teh pekat.

Foto: CHAGEE Mahanakhon, Bangkok

Ekstrak ini menjadi teras kepada rangkaian Teaspresso Latte dan Frappe CHAGEE yang terkenal.

Menu di sini menampilkan siri minuman Teaspresso buatan tangan yang menonjolkan aroma semula jadi dan rasa mendalam daripada daun teh premium terpilih.

Kedai ini turut menggambarkan falsafah “CHAGEE Together” — mencipta ruang yang menghubungkan manusia melalui detik-detik menikmati teh bersama.

Foto: CHAGEE Mahanakhon, Bangkok

Tumpuan jenama ini terhadap pertukangan halus, keterangkuman dan komuniti terus membentuk kehadirannya di seluruh Asia, termasuk pembukaan kedai berkonsep mesra keluarga di Thailand serta “Signing Store” yang dikendalikan oleh barista Pekak di Singapura.

Pembukaan cawangan Mahanakhon menandakan langkah terbaharu CHAGEE dalam pengembangan strategik di rantau Asia Pasifik selepas kejayaan pelancaran di Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam dan Filipina.

