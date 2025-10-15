UNIQLO Rai Warisan Kulinari Malaysia Bersama Oriental Kopi. Kolaborasi Unik!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Jenama pakaian global UNIQLO meraikan kecintaan rakyat Malaysia terhadap citarasa tempatan menerusi kolaborasi terbaharu bersama Oriental Kopi, salah satu jenama kopitiam tradisional paling digemari di negara ini.

Bermula 17 Oktober nanti, kolaborasi istimewa ini menggabungkan dunia fesyen dan makanan dengan sentuhan kreatif yang meraikan budaya kulinari Malaysia.

Foto: UNIQLO MY.

Terinspirasi daripada warisan kulinari Hainan yang menjadi tunjang kepada Oriental Kopi, koleksi ini mengetengahkan pesona nostalgik budaya kopitiam tempatan melalui sembilan rekaan eksklusif UTme! menampilkan hidangan ikonik seperti Nasi Lemak, Polo Bun, dan Tart Telur, antara juadah yang cukup dekat di hati rakyat Malaysia.

Rai Budaya Tempatan Dengan Gaya Anda Sendiri

Koleksi ini boleh didapati secara eksklusif melalui UTme!, perkhidmatan penyesuaian interaktif UNIQLO yang membolehkan pelanggan mencipta rekaan mereka sendiri.

Foto: UNIQLO MY.

Melalui platform ini, pelanggan boleh menggabungkan grafik bertemakan Oriental Kopi untuk menghasilkan T-shirt dan beg tote edisi unik yang menonjolkan kecintaan terhadap citarasa tempatan serta sepenuhnya mengikut gaya dan kreativiti masing-masing.

Foto: UNIQLO MY.

Bagi yang lebih gemar pilihan sedia ada, T-shirt dan beg tote bercetak eksklusif Oriental Kopi juga boleh didapati di UNIQLO Mid Valley Megamall dan UNIQLO Suria KLCC, selagi stok masih ada.

Kolaborasi ini meraikan keindahan dalam kesederhanaan.

Ia juga membawa kisah tentang rasa, gaya dan kebersamaan yang menjadi sebahagian daripada identiti Malaysia.

Melalui kerjasama ini, UNIQLO dan Oriental Kopi menjemput semua untuk “memakai” rasa kegemaran mereka dan membawa sedikit semangat kopitiam ke mana sahaja mereka pergi.

Lokasi Penjualan

Perkhidmatan Cetakan Penyesuaian UTme!

Tersedia di:

UNIQLO The Exchange TRX

UNIQLO Fahrenheit 88

UNIQLO Sunway Pyramid

UNIQLO Mid Valley Southkey (Johor Bahru)

Rekaan Pra-Cetak UTme! X Oriental Kopi

Tersedia di:

UNIQLO Mid Valley Megamall

UNIQLO Suria KLCC

