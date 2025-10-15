[Foto] Malam Penuh Bintang: Nobu Kuala Lumpur Rai Ulang Tahun Ke-10!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Nobu Kuala Lumpur meraikan ulang tahun ke-10 pada bulan Oktober ini sekaligus menandakan sedekad sebagai restoran Nobu pertama di Asia Tenggara dan salah satu nama paling berprestij dalam dunia fine dining di Kuala Lumpur.

Selama sepuluh tahun, Nobu Kuala Lumpur sinonim dengan gabungan citarasa Jepun–Peru, layanan bertaraf dunia dan semangat untuk terus meneroka batas kreativiti dalam dunia kulinari yang penuh persaingan di rantau ini.

Chef Nobu Turun Padang Sempena Ulang Tahun Ke-10 Nobu KL

Untuk meraikan pencapaian istimewa ini, Nobu Kuala Lumpur mengadakan Majlis Sambutan Ulang Tahun ke-10 pada Sabtu, 11 Oktober lalu yang menjadi lebih bermakna dengan kehadiran Chef Nobu Matsuhisa sendiri iaitu pengasas jenama Nobu.

Kehadiran figura ini adalah bagi meraikan pasukan dan komuniti yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan luar biasa Nobu Kuala Lumpur.

“Meraikan sepuluh tahun di Kuala Lumpur adalah momen yang sangat istimewa buat saya.

“Nobu Kuala Lumpur telah berkembang begitu banyak, dan saya sangat bangga melihat pasukan di sini meneruskan falsafah Nobu iaitu hidangan hebat dan layanan penuh keikhlasan.

“Kuala Lumpur sentiasa menjadi antara bandar kegemaran saya dengan masyarakatnya, tenaganya, budayanya, semuanya unik.

“Saya benar-benar gembira dapat meraikan detik bermakna ini bersama pasukan di sini,” jelas Chef Nobu Matsuhisa, Pengasas Restoran Nobu.

Foto: Nobu KL

Nobu Kuala Lumpur Jadi Destinasi Global

Di bawah kepimpinan Chef Eksekutif Philip Leong, Nobu Kuala Lumpur dengan cepat menjadi pilihan utama buat penggemar makanan yang menghargai cita rasa premium di Malaysia.

Dalam tempoh satu dekad, Nobu KL bukan sekadar restoran, malah ia telah menjadi destinasi global dan lokasi utama untuk pelbagai sambutan istimewa, sekaligus mengukuhkan tempatnya dalam landskap kulinari kota ini.

Team Nobu KL.

Justeru, tidak hairanlah sambutan ulang tahun ke-10 Nobu Kuala Lumpur menjadi sebuah acara penuh glamor, menghimpunkan tetamu kehormat, pelanggan setia, serta tokoh industri makanan dan hospitaliti yang disegani.

Sharafuddin Idris Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj, Sultan Selangor bersama Tengku Permaisuri Norashikin dan anak-anak turut menghadiri majlis ini.

Yang Mulia Duta Besar Salah bin Mohammad Al-Sorour menghadiri majlis tersebut sebagai Tetamu Kehormat.

Datuk Seri Khalid & Datuk Seri Siti Nurhaliza.

Melangkah Ke Dekad Baharu

Melangkah ke hadapan, masa depan Nobu Kuala Lumpur kelihatan lebih cerah berbanding sebelumnya.

Berbekalkan sepuluh tahun kejayaan, pasukan Nobu terus komited untuk meneroka kreativiti kulinari dan layanan terbaik sambil memperkukuh kedudukan Kuala Lumpur sebagai destinasi gastronomi bertaraf dunia.

Para tetamu boleh menantikan pelbagai inovasi menu baharu, pengalaman gaya hidup eksklusif, dan lebih banyak momen istimewa yang akan dicipta dalam tahun-tahun mendatang.

Sebagai tanda penghargaan kepada para pelanggan, Nobu Kuala Lumpur memperkenalkan Menu Omakase Ulang Tahun ke-10 ditawarkan pada harga istimewa RM720++ sah dari sekarang hingga 30 November 2025.

Dengan satu dekad penuh kenangan di belakangnya, Nobu Kuala Lumpur kini melangkah ke bab seterusnya dengan semangat, dedikasi, dan inovasi yang sama.

Mereka bersedia untuk terus menghidangkan pengalaman gastronomi yang memukau dan menginspirasikan untuk tahun-tahun akan datang.

Untuk pertanyaan lanjut dan tempahan, anda boleh terus menghubungi 03-2380 0028 atau e-mel ke nobuklreservations@noburestaurants.com.

