[Eksklusif] Ini Kisah Di Sebalik Kewujudan Sango Wood Co. Bermula Dari ‘Hobi’ Di Belakang Rumah

Di waktu pandemik melanda, tidak dinafikan banyak jenama yang mula muncul di media sosial bak cendawan tumbuh selepas hujan. Ada sahaja rakyat Malaysia yang mula menunjukkan ‘kepakaran’ mereka di sebalik kerja hakiki.

Dan semua sedia maklum, ketika pandemik ada juga syarikat untuk beberapa sektor tidak membenarkan pekerja mereka datang ke pejabat- hanya bekerja di rumah sahaja dan menghadiri kesemua meeting secara online.

Ternyata, perkara tersebut memberikan peluang buat orang ramai menonjolkan bakat-bakat tersembunyi yang mungkin sebelum ini sudah lama terpendam disebabkan kekangan waktu.

Sisi Kreatif Rakyat Malaysia Muncul

Ternyata, rakyat Malaysia sebenarnya sangat kreatif.

Mungkin anda nampak seseorang itu bekerja sebagai seorang Jurutera, tapi di sebalik pekerjaan hakiki yang dilakukan setiap hari, dia sebenarnya boleh melakukan lebih daripada itu, contohnya seperti baking!

Ya, membuat kek. Masa pandemiklah paling sesuai untuk ‘flex’ skill yang ada.

Sango Wood Co. Muncul Ketika Pandemik

Apa yang bermula sebagai satu hobi di tengah-tengah pandemik kini berkembang menjadi simbol baharu ketukangan tempatan.

Di bengkel kecil di Ampang, pasangan suami isteri Daren dan Mei Shields mencipta sesuatu yang lebih daripada sekadar jenama perabot, tetapi membina warisan.

Bagi Daren, seni pertukangan perabot bukanlah perkara baharu. Ia sudah mengalir dalam darahnya. Sejak kecil ketika tinggal di Kanada, dia membesar dikelilingi oleh kerja tangan ayah dan datuknya di mana kedua-dua mereka pembina yang menghasilkan hampir setiap perabot di rumah mereka.

Bau kayu yang baru digergaji dan bunyi tukul di bengkel kecil keluarga itu menjadi sebahagian daripada memorinya.

Oleh itu, ketika pandemik melanda dunia, Daren berfikir mungkin dia boleh kembali kepada ‘asal usulnya’ buat sementara waktu.

Dari laman belakang rumah mereka di Ampang, dia mula mencipta hiasan dan perabot kecil dengan tangannya sendiri, setiap satu lahir daripada keinginan untuk mencipta sesuatu yang benar-benar bermakna.

Daren & Mei Berganding Bahu Untuk Operasi Sango Wood Co.

Mei, dengan latar belakangnya dalam komunikasi dan pemasaran mula berkongsi hasil kerja Daren di media sosial.

Tidak lama kemudian, hantaran mereka menarik perhatian ramai dengan komen yang muncul seperti, “Berapa harga ni?” atau “PM tepi.”

Dari situ, mereka sedar apa yang bermula sebagai ‘terapi jiwa’ kini memiliki potensi untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Sejurus itu, Sango Wood Co. pun secara rasmi dilahirkan.

Daren menguruskan bahagian rekaan dan pembuatan, sementara Mei menerajui penjenamaan dan operasi di mana ia menjadi satu keseimbangan sempurna antara seni dan strategi, antara tangan yang mencipta dan minda yang membina arah.

“Ia masa yang paling tepat untuk kami lepaskan beban kerja, melayan klien, mengejar deadlines dan mula membina sesuatu yang benar-benar milik kami sendiri.

“Dalam masa yang sama, keputusan itu juga beri peluang untuk Mei fokus pada perkara yang lebih penting iaitu membesarkan anak kami (yang kini sudah dua orang),” kata Daren dipetik dari Vulcan Post.

Sango Wood Co. lahir daripada keinginan untuk mengubah persepsi tentang perabot buatan tempatan daripada sesuatu yang dianggap sementara, kepada sesuatu yang dicipta untuk diwarisi.

‘Detailed Oriented’

Lebih menarik tentang Sango Wood Co. ini, setiap helaian kayu dipilih dengan teliti, setiap sambungan disusun dengan ketelitian tangan tukang itu sendiri sekaligus mampu mencipta karya yang bukan sekadar indah, tetapi bertahan untuk generasi akan datang.

Pendek kata, memang tahan lama dan begitu kukuh. Tidak seperti perabot lain.

Dalam pasaran yang dibanjiri oleh dua dunia berbeza, perabot mass-market yang mudah didapati sebenarnya cepat lusuh, dan perabot import yang mewah tapi sukar pula untuk didapati.

Di sinilah Sango Wood Co. hadir sebagai ‘suara tengah’ yang seimbang.

Menggunakan kayu keras tempatan berkualiti tinggi seperti nyatoh dan meranti, Sango Wood Co. mengangkat keindahan semula jadi kayu tropika Malaysia sambil mengekalkan nilai kelestarian dan ketukangan tradisi.

Rekaan Yang Dikeluarkan oleh Sango Wood Co. Penuh Dengan Identiti

Setiap rekaan adalah asli, direka sepenuhnya oleh pasukan dalaman untuk memastikan identiti visual yang moden tetapi tidak terikat oleh masa.

Tidak ada skru yang kelihatan, tiada sambungan kilang yang seragam. Hanyalah keindahan halus sambungan joinery tradisional yang menunjukkan seni sebenar kerja tangan.

Dengan harga yang diletakkan antara perabot bajet mass-market dan jenama import mewah, Sango Wood Co. bukan sekadar menjual perabot, ia mendidik pelanggan tentang nilai sebenar ketukangan, tentang mengapa sesuatu yang dibuat dengan masa dan jiwa wajar dinilai lebih tinggi daripada sekadar gaya cepat siap sahaja.

Dan kini, Sango Wood Co. bukan lagi sekadar bengkel kecil di Ampang.

Ia berkembang menjadi satu gerakan yang menyeru rakyat Malaysia untuk menghargai hasil tangan sendiri serta memilih kelestarian berbanding kemewahan sementara, dan untuk menjadikan setiap ruang rumah satu cerita tentang keaslian dan ketenangan.

Melangkah ke hadapan, Sango Wood Co. terus bereksperimen dengan bahan baharu iaitu daripada kayu keras dan kaca berketahanan tinggi ke batu semula jadi dan sintered stone.

Namun falsafahnya tetap sama iaitu ciptaan yang tahan lama, berjiwa tempatan, dan sentiasa mempunyai ruang untuk diperbaiki.

Bagi Daren dan Mei, Sango Wood Co. bukanlah sekadar jenama. Ia adalah dedikasi untuk memperlahankan langkah dunia moden yang serba cepat, dan mengingatkan kita bahawa ada nilai dalam sesuatu yang dhasilkan untuk kekal jauh lebih lama.

Melangkah Ke Arah Baharu: Sango Wood Co. Terima Pesanan ‘Bespoke’

Selaras dengan misinya untuk membuat perabot yang mampu diwarisi, Sango Wood Co. turut menawarkan perkhidmatan rekaan khas (bespoke), di mana setiap seni dibina sepenuhnya dari asas, berasaskan rekaan yang dibangunkan bersama pelanggan.

Setiap pesanan bermula dengan perbualan tentang ruang, gaya hidup, dan kisah di sebalik rumah itu sendiri. Dari situ, pasukan Sango akan menghasilkan lakaran rekaan, diikuti model 3D yang memvisualkan hasil akhir sebelum kerja tangan dimulakan.

Dalam tempoh empat hingga enam minggu, satu karya yang benar-benar unik akan siap untuk dihantar kepada pelanggan dan ianya bukanlah hanya sebuah perabot direka untuk ruang, tetapi juga untuk pemilik barunya.

Bagi pelanggan yang lebih suka pilihan segera, Sango turut menampilkan kira-kira 15 rekaan sedia ada yang boleh dibeli terus di laman webnya untuk penghantaran segera.

Namun, fleksibiliti tetap menjadi sebahagian daripada DNA jenama ini di mana pelanggan boleh meminta pelarasan kecil mengikut citarasa, sama ada dari segi saiz, bentuk mahupun warna.

Dari bangku kecil berharga sekitar RM150, hingga meja makan bernilai RM6,000, setiap ciptaan Sango membawa nilai yang sama iaitu ketukangan asli, bahan tempatan berkualiti, dan falsafah bahawa perabot yang baik bukan sekadar hiasan, tetapi pelaburan yang akan terus hidup dalam masa sangat lama.

