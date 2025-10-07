Hacipupu Dari POP MART Berkolaborasi Dengan CHAGEE Lancar Green Grape Milk Tea

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Jenama teh moden antarabangsa CHAGEE melancarkan kolaborasi menarik bersama watak kesayangan POP MART, Hacipupu.

Kolaborsi ini turut memperkenalkan Green Grape Milk Tea iaitu minuman segar bersama koleksi barangan eksklusif edisi terhad.

Dilancarkan pada 26 September lalu di Singapura, Malaysia, Indonesia dan Thailand, kolaborasi ini meraikan gaya hidup sihat dan ceria dalam kehidupan seharian.

“Di CHAGEE, segala yang kami lakukan berasaskan pada hubungan, menghubungkan manusia dengan teh, budaya dan antara satu sama lain.

“Kolaborasi dengan POP MART dan Hacipupu ini cara yang menyeronokkan untuk membawa semangat itu, menggabungkan kegembiraan menikmati teh dengan keterujaan mengumpul barangan.

“Bagi kami, ini lebih daripada sekadar kempen, ia menunjukkan bagaimana CHAGEE mencipta detik yang boleh dinikmati bersama di semua pasaran kami,” kata Li Simeng, Pengarah Penjenamaan dan Pemasaran CHAGEE APAC.

Juara Kecil CHAGEE

CHAGEE X Hacipupu.

Untuk anda yang tidak tahu, Hacipupu ialah seorang budak lelaki sopan dan pendiam, dengan imaginasi yang luas.

Dikenali dengan sifat pemalunya yang comel dan rasa ingin tahu terhadap dunia, Hacipupu mengingatkan peminat tentang keajaiban dalam perkara kecil setiap hari.

Gabungan pesona, ketekunan, dan semangat untuk meraikan kemenangan kecil menjadikan Hacipupu wajah sempurna untuk kolaborasi ini.

Menerusi peranannya sebagai “Si Juara Kecil CHAGEE” di gelanggang tenis, Hacipupu mencerminkan semangat Green Grape Milk Tea menyegarkan, dan penuh tenaga positif.

Green Grape Milk Tea

Sama seperti semangat lembut tetapi gigih Hacipupu, Green Grape Milk Tea edisi terhad ini lembut, berjus, dan penuh tenaga. Bahan utamanya ialah anggur hijau zamrud dari Xinjiang.

Ia merupakan varieti jarang yang terkenal dengan rasa rangup, warna hijau keemasan, dan aroma halus seperti bunga melur. Dipadankan dengan teh hijau dari Zhejiang untuk kesegaran, hasilnya ialah minuman yang menyegarkan dengan rasa yang lembut dan seimbang.

Kaya dengan vitamin C dan rendah kalori secara semula jadi, Green Grape Milk Tea adalah pilihan sesuai diminum selepas bersenam, semasa bekerja, atau bila-bila masa anda perlukan ‘pick-me-up’ yang menyegarkan.

Untuk pilihan yang lebih ringan, Green Grape Brewed Tea mengekalkan nota anggur segar tanpa susu, menonjolkan karakter teh bersih dan elegan.

“Di Malaysia, budaya minum teh ialah tentang bersama, sama ada keluarga bersantai di pusat beli-belah atau kawan-kawan lepak sambil menikmati secawan teh.

“Dengan Green Grape Milk Tea dan Hacipupu sebagai ‘Si Juara Kecil’, kami ingin berikan peminat rasa baru yang menyegarkan, pengalaman interaktif, dan koleksi eksklusif untuk dijadikan sebahagian daripada gaya hidup harian mereka.

“Kami percaya kolaborasi ini akan mencetuskan keterujaan di kalangan peminat teh dan pengumpul di seluruh negara,” kata Lucia Kwan, Ketua Penjenamaan dan Pemasaran CHAGEE Malaysia.

Barangan Eksklusif Edisi Terhad CHAGEE x Hacipupu

CHAGEE X Hacipupu.

The Little Champion’s Pin (tersedia mulai 26 September dengan pembelian 2 cawan besar Green Grape Milk Tea)

(tersedia mulai 26 September dengan pembelian 2 cawan besar Green Grape Milk Tea) The Dream Big Bundle (mengandungi Juicy Grape Squishy dan Mini Tennis Bag Charm dengan pembelian 1 cawan besar Green Grape Milk Tea + tambah RM29.90)

(mengandungi Juicy Grape Squishy dan Mini Tennis Bag Charm dengan pembelian 1 cawan besar Green Grape Milk Tea + tambah RM29.90) The Drink Light Bundle (Sippy Tun-Tun Bottle dan Fuzzy Grape Keychain dengan pembelian 1 cawan besar Green Grape Milk Tea + tambah RM55)

Setiap koleksi hanya tersedia selagi stok masih ada, sekaligus menjadikannya barangan buruan untuk peminat CHAGEE dan pengumpul POP MART di Malaysia!

Dengan menggabungkan elemen kesihatan dan keseronokan, CHAGEE dan POP MART menjadikan waktu minum teh harian satu sambutan kemenangan kecil.

Dari menghirup Green Grape Milk Tea yang menyegarkan hingga mengumpul barangan Hacipupu eksklusif, kolaborasi edisi terhad ini diraikan untuk menjadikan hidup lebih ringan, lebih ceria, dan jauh lebih menyeronokkan.

