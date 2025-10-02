Kedai Pop-up Periuk Nasi Giant MR. DIY Kini Meriah Di Bukit Bintang, Boleh Dapat Plushie Percuma!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pernah tak bayangkan macam mana jika anda boleh masuk ke dalam sebuah periuk nasi?

Mahu memberikan pengalaman luar biasa, MR D.I.Y. menjemput orang ramai untuk mengunjungi kedai pop-up periuk nasi gergasi mereka yang pertama di Bukit Bintang, Kuala Lumpur.

Untuk info, kedai pop-up ini adalah sebahagian daripada inisiatif terbaharu di seluruh negara, ‘Kini, Produk MR D.I.Y. Tahan Lebih Lama’ .

Produk-produk jenama MR D.I.Y Berkualiti & Patuhi Piawaian

Pengalaman imersif yang lengkap dengan efek wap, alunan muzik meriah serta aktiviti mesra keluarga, merupakan cara kreatif MR D.I.Y. bagi menghidupkan janji kualiti produknya.

Jika anda singgah ke pop-up tersebut, anda akan nampak periuk nasi setinggi 16 kaki yang melambangkan kebolehpercayaan dan keselesaan produk harian MR D.I.Y. Dalam satu masa, kedai mini itu boleh memuatkan seramai lapan orang. Jangan berebut okay!

Kalau anda nak tahu produk-produk jenama MR D.I.Y telah diperakui oleh badan kualiti nasional serta antarabangsa iaitu:

Kelengkapan air : Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara [SPAN]

: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara [SPAN] Piawaian kualiti dan keselamatan : Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia [SIRIM]

: Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia [SIRIM] Keselamatan mainan : Sijil Pematuhan Piawaian Keselamatan Mainan Eropah [COC EN71]

: Sijil Pematuhan Piawaian Keselamatan Mainan Eropah [COC EN71] Peralatan multimedia: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia [MCMC].

Setiap pensijilan ini menegaskan komitmen MR D.I.Y. untuk menyediakan produk yang lebih selamat, tahan lama, dan mematuhi piawaian tertinggi.

Produk Yang Anda Boleh Dapatkan Di Kedai Pop-up Periuk Nasi Gergasi

Bermula 1 hingga 12 Oktober 2025, pengunjung di Bukit Bintang boleh menikmati pengalaman pop-up yang menyeronokkan, membeli barangan eksklusif, dan menikmati diskaun ke atas produk MR D.I.Y.

Ini termasuklah periuk nasi, cerek elektrik, seterika, soket sambungan, fon kepala, kipas mudah alih USB, mentol lampu, pembesar suara bluetooth, dan fon telinga.

Dapatkan Plushie BUDDiY Dengan Pembelian RM25 Ke Atas

Semasa majlis pelancaran yang berlangsung semalam (1 Oktober), persembahan tarian yang menampilkan 20 maskot PANDAi MR D.I.Y. turut memeriahkan sekitar pop-up sambil mempromosi produk yang boleh dibeli orang ramai.

Acara ini dalam masa sama memperkenalkan barangan edisi terhad, siri patung kecil plushie BUDDiY iaitu:

Steamie – periuk nasi

– periuk nasi Sizzy – seterika

– seterika A-Ha! – mentol lampu

Beg silang PANDAi yang berharga RM25.90 seunit juga ditawarkan secara eksklusif di pop-up tersebut.

Pengunjung yang berbelanja RM25 dan ke atas untuk produk MR D.I.Y. di situ pula akan menerima patung kecil plushie BUDDiY secara percuma.

Memang comel! Sesuai buat anda yang mengumpul koleksi plushie di rumah.

Promosi Istimewa Turut Tersedia Di Lebih 1,500 Cawangan MR. DIY

Menurut Naib Presiden, Pemasaran, Kumpulan MR D.I.Y. Alex Goh, ‘Kini, Produk MR D.I.Y. Tahan Lebih Lama’, membuktikan bahawa barangan ‘murah’ boleh menjadi sesuatu yang berkualiti, dan berkualiti tidak semestinya mahal.

Inisiatif ‘Kini, Produk MR D.I.Y. Tahan Lebih Lama’ turut dilaksanakan di lebih 1,500 cawangan MR D.I.Y. di seluruh negara, dengan promosi istimewa bagi produk terpilih yang memenuhi piawaian kualiti yang diperakui.

Sama ada anda ingin berselfie bersama periuk nasi gergasi – Steamie atau mengumpul beg silang PANDAi edisi terhad, pop-up ini menjanjikan gabungan hiburan dan fungsi yang sangat unik buat semua pengunjung.

Berikut adalah butiran mengenai kedai pop-up pertama MR D.I.Y.:

Alamat : Kedai pop-up MR D.I.Y., Fahrenheit88, Bukit Bintang, Kuala Lumpur (ruangan outdoor)

: Kedai pop-up MR D.I.Y., Fahrenheit88, Bukit Bintang, Kuala Lumpur (ruangan outdoor) Tarikh: 1 – 12 Oktober 2025

Jika anda singgah pada hujung minggu 4, 5, 11 dan 12 Oktober jam 12, 3 dan 6 petang, pengunjung boleh menantikan aktiviti menarik seperti berikut:

Saksikan aksi wap periuk nasi

Bertemu secara dekat dengan maskot PANDAi

Sertai Cabaran Bisik

Menangi hadiah menarik

Sambil berjalan di tengah Bukit Bintang, bolehlah singgah sebentar di pop-up kuning comel ini!

Untuk info lanjut, anda boleh layari [DI SINI] dan [DI SINI] atau ikuti MR D.I.Y. di Facebook dan Instagram.

