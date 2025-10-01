Sam Edelmen Buka Butik Pertama Di Malaysia, Perkenal Gaya Minimalis & Sentuhan Sofistikated

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Jenama kasut ikonik dari Amerika, Sam Edelman , kini rasmi menjejakkan kaki di Malaysia dengan pembukaan butik pertamanya di The Gardens Mall.

Kehadiran ini menandakan langkah baharu dalam pengembangan jenama tersebut di Asia Tenggara dengan butik kedua bakal menyusul di Sunway Pyramid pada Disember 2025.

Selepas membuka butik di Singapura pada 2024, kini giliran Malaysia untuk menjadi sebahagian daripada perjalanan Sam Edelman .

Sejak ditubuhkan pada 1987, jenama ini sudah hampir empat dekad mencipta gaya mewah moden yang digemari ramai termasuk selebriti terkenal seperti Naomi Campbell, Kate Upton dan Kylie Jenner.

Ruang Baharu di Kuala Lumpur

Butik di The Gardens Mall direka dengan gaya moden, elegan dan garisan ringkas, pencahayaan hangat, serta sentuhan emas yang halus. Hasilnya, terciptalah suasana membeli-belah yang selesa, chic dan penuh gaya.

Di sini, pelanggan boleh menemui koleksi ikonik Sam Edelman seperti:

Bay Sandals – slip-on santai untuk gaya kasual harian.

– slip-on santai untuk gaya kasual harian. Hazel Pumps – tumit runcing klasik, sesuai digayakan pada siang dan malam.

– tumit runcing klasik, sesuai digayakan pada siang dan malam. Bianka Sling – slingback minimalis dengan sentuhan sofistikated.

– slingback minimalis dengan sentuhan sofistikated. Loraine Loafers – loafers abadi dengan twist moden.

– loafers abadi dengan twist moden. Michaela Flats – ballet flats serba guna untuk setiap gaya.

– ballet flats serba guna untuk setiap gaya. Langley Sneakers – sneakers vintage cool dengan tapak empuk.

Antara koleksi ikonik oleh Sam Edelmen yang terdapat di The Gardens Mall.

Langkah Strategik di Asia Tenggara

“Malaysia adalah pasaran penting kerana gaya, kemewahan dan versatiliti sangat dihargai di sini. Kuala Lumpur sendiri penuh dengan semangat fesyen dan menjadi lokasi sempurna untuk butik pertama kami.

“Kami teruja untuk menjadi sebahagian daripada perjalanan gaya wanita Malaysia,” kata Gina Goh, Pengarah Urusan Sam Edelman (Asia Tenggara).

Dengan setiap koleksi, jenama ini terus membawa falsafah asalnya iaitu kasut bergaya, serba guna, dan mewah tanpa berlebihan.

Sejak 1987, Sam Edelman terkenal mencipta kasut yang kekal relevan melangkaui musim daripada fringe boots (2008) hingga Gigi sandal (2009) yang menjadi kegilaan ramai.

Koleksi handbag pun honestly, not bad! Sangat minimalis.

Ikon Gaya Sepanjang Zaman

Kehadiran Sam Edelman di Malaysia bukan sekadar butik baharu, ia adalah pengalaman fesyen menggabungkan gaya timeless, sentuhan moden dan kemewahan yang boleh dicapai.

Butik pertama Sam Edelman di Malaysia kini dibuka di The Gardens Mall (Lot F-222), menjemput semua penggemar fesyen untuk merasai sendiri gaya ikonik jenama ini.

[SAM EDELMAN]

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.