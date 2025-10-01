Bakal Sambut Cahaya Mata & Ingin Beli Stroller Bayi? Ini Petua Buat Ibu & Ayah

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sebelum menimang cahaya mata, banyak perkara perlu diambil tahu oleh ibu ayah di luar sana. Lebih-lebih lagi buat mereka yang baru pertama kali mahu menyambut kelahiran anak.

Sebagai penjaga, sudah tentu anda mahu berikan yang terbaik selain mengoptimumkan keselesaan buat si kecil yang masih sensitif terhadap persekitarannya.

Antara perkara yang perlu diambil perhatian adalah pantang larang menjaga bayi baru lahir, keperluan asas si manja, jenis lampin, produk mandian, jadual imunisasi, jenis stroller dan banyak lagi.

7 Perkara Ibu Ayah Perlu Cakna Sebelum Beli Stroller Bayi

Kereta sorong adalah bantuan bergerak yang diperlukan ibu bapa dari awal kelahiran bayi sehinggalah anak mampu berjalan dengan jarak jauh secara sendiri, biasanya pada usia 3 atau 4 tahun.

Kepada mereka yang bercadang untuk mendapatkan atau tengah survey jenis stroller terbaik, di sini kami kongsikan beberapa perkara yang perlu dikenal pasti sebelum membuat pembelian. Antaranya:

1. Berat Stroller

Buat anda yang tidak tahu, sesetengah stroller atau kereta sorong bayi di pasaran mencecah hingga 15 kilogram (kg).

Buat mereka yang selalu berurusan di luar dan perlu membawa si manja bersama, anda disarankan untuk membeli stroller dengan berat sekitar 9kg. Stroller yang lebih ringan ini sesuai buat golongan ibu yang kecil.

Nak angkat ke mana-mana pun senang!

2. Fungsi Lipat

Seperti yang anda tahu, sudah banyak stroller bayi yang turut tersedia dengan fungsi lipat.

Stroller yang dilipat akan menjadikannya lebih kecil sekaligus tidak mengambil ruangan yang terlampau banyak jika diletakkan di dalam kereta.

Bahkan, ia juga mudah dibawa masuk ke kabin pesawat buat mereka yang bercadang untuk melancong.

Selain itu, ciri itu sangat efisien, terutamanya apabila ibu atau ayah perlu mendukung bayi dengan sebelah tangan sambil mengurus stroller dengan tangan yang lain.

3. Kesesuaian Stroller Dengan Kegunaan Seharian

Seterusnya adalah ibu ayah perlu ambil tahu sama ada stroller berkenaan mampu ditukar kepada posisi duduk, baring, menghadap depan atau berdepan dengan anda.

Perlu diingatkan bahawa si manja bukan sahaja menggunakan stroller semasa baru lahir tetapi apabila mencecah umur beberapa tahun juga.

Oleh disebabkan itu, kami mencadangkan anda untuk melabur kepada stroller yang mempunyai ciri-ciri dinyatakan sekiranya mempunyai bajet lebih.

4. Bajet Diperuntukkan Untuk Beli Stroller

Sesetengah stroller hanya berharga ratusan ringgit. Namun bagi jenama premium yang memiliki pelbagai ciri khas, ia boleh mencecah hingga ribuan ringgit.

Pembelian stroller ini perlulah bergantung kepada bajet semasa anda. Maklumlah, banyak kos yang perlu dikeluarkan bagi menjaga seorang anak kecil.

Jangan pandang remeh hal ini, kadangkala kos yang perlu ditanggung buat newborn lebih tinggi.

5. Stroller Bayi Untuk Kembar

Jika anda memiliki anak kembar atau ada lagi si kecil, pilihlah stroller yang boleh membawa kedua-duanya sekaligus.

Bayangkan anda di dalam pusat membeli-belah berseorangan dan perlu membawa anak kembar, sudah tentu dua stroller berlainan agak melecehkan selain sukar untuk bergerak dengan selesa.

Sekiranya ibu ayah tidak memerlukan tempat duduk berkembar, terdapat pilihan lain yang mana boleh anda boleh sambungkan ‘skate board‘ atau seat tambahan ke stroller bayi.

6. Kekuatan Stroller

Sesetengah ibu ayah lebih memilih untuk mendukung anak kecil mereka berbanding meletakkannya di dalam stroller.

Namun bukan semua tempat sesuai dengan kaedah itu. Stroller yang kukuh dan tahan lasak selalunya mempunyai rangka yang stabil, sistem brek yang baik dan roda kuat.

Justeru, bayi lebih selamat apabila dibawa berjalan di pelbagai permukaan.

#7. Jenis Tayar

Selain itu, anda juga perlu melihat jenis tayar yang digunakan bagi stroller yang dipilih. Hal ini kerana, terdapat stoller yang memiliki tayar yang nipis meskipun harganya mahal.

Secara umumnya, tayar tebal lebih selamat digunakan kerana ia mempunyai kestabilan lebih utuh dan mampu mencengkam permukaan dengan baik sekaligus mengurangkan risiko tergelincir.

Memetik The Asian Parent, tayar stroller yang perlu dipam angin adalah lebih selesa dan empuk. Manakala tayar jenis foam keras paling mahal dari segi harganya tetapi paling selesa.

Stroller Bukan Satu Kewajipan

Namun begitu, perlu diingatkan bahawa stroller ini bukan satu kewajipan untuk dibeli oleh setiap ibu dan ayah. Jika anda dan pasangan mempunyai kewangan lebih, tidak salah untuk mendapatkan stroller yang terbaik untuk si kecil.

Buat anda yang mahukan alternatif yang lebih murah, mungkin boleh dapatkan hand carrier.

