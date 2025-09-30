“Wanita Bukan Tak Nak Kerja Tapi..” – Pakar Kewangan Kongsi Realiti Suri Rumah Di Malaysia

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum mengetahui, ramai di kalangan wanita berumur di negara ini memilih untuk menjadi seorang suri rumah. Berdasarkan data Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), jumlah suri rumah di Malaysia dianggarkan mencecah 3.6 juta orang.

Bagaimanapun, sesetengah masyarakat masih memandang rendah terhadap golongan tersebut. Seperti sebelum ini, pelakon tempatan Intan Najuwa membidas komen negatif netizen yang memperlekehkan keputusannya untuk menjadi seorang suri rumah.

Jelas Intan, dia mampu berdikari untuk membeli barangan yang dimahukan meskipun hanya duduk di rumah sahaja.

Baca Artikel Berkaitan: “Yang Bitter Duduk Diam-diam” – Intan Najuwa Bidas Komen Negatif Netizen Yang Pertikai Suaminya Minta Jadi Suri Rumah

Ramai Golongan Ibu Pilih Untuk Menjadi Suri Rumah

Terbaharu, pakar kewangan, Faiz Azmi menerusi satu hantaran di akaun TikTok (@financialfaiz) ada mengulas tentang situasi suri rumah di Malaysia pada ketika ini.

Jelasnya, ramai di kalangan wanita yang sudah bergelar ibu atau mencecah umur 30 ke 40-an tidak mempunyai kerja tetap dan menjadi seorang suri rumah. Ramai di antaranya akan berkata, “Saya suri rumah je.”

Namun menurut Faiz, perkataan ‘je’ itu merupakan masalah besar dalam negara ini.

Sumber: Pexels

Tanggungjawab Suri Rumah Sangat Besar

Segelintir individu tidak sedar bahawa tanggungjawab suri rumah adalah sangat besar dan bukan hanya goyang kaki menunggu suami pulang dari kerja. Ia adalah satu mitos yang perlu dihapuskan di kalangan masyarakat.

Menurut laporan Khazanah Research Institute (KRI), 9 daripada 10 (88.9%) suri rumah menaruh kebergantungan kewangan pada suami. Namun begitu, ia bukannya satu tiket untuk mengatakan si isteri yang mencari alasan tidak mahu bekerja.

“Realiti wanita dalam Malaysia tidak mempunyai pekerjaan selepas berumah tangga. Wanita bukan tak nak bekerja, tapi ada faktor yang menghalang untuk mereka,” katanya di ruangan kapsyen.

Sumber: Freepik

3 Faktor Utama Menyebabkan Wanita Tidak Bekerja

Menerusi laporan KRI, 2/3 daripada golongan suri rumah merancang untuk mencari sumber pendapatan kerana mahu mempunyai simpanan sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain.

Walau bagaimanapun, sistem sektor pekerjaan di Malaysia yang menjadi penghalang bagi mereka merealisasikan perkara tersebut. Antara punca utama suri rumah membuat keputusan untuk tidak bekerja adalah seperti berikut:

#1. Gaji Ditawarkan Tidak Sepadan Dengan Tanggungjawab Digalas

Jelas Faiz memetik laporan KRI, gaji yang ditawarkan kepada golongan ini adalah tidak munasabah.

“Hampir 70% daripada suri rumah yang pernah bekerja, gaji akhir diorang (terima) bawah RM3,000. Tak masuk akal untuk menampung keperluan anak, pengangkutan dan stres kerja. Pada akhirnya, gaji tinggal berapa sen je.

“Dari segi monetari tidak berbaloilah untuk dia bekerja berbanding dengan jadi suri rumah,” katanya.

Sumber: Malay Mail

#2. Waktu Bekerja Yang Tidak Fleksibel

Faktor yang ke-2 adalah persekitaran tempat kerja yang tidak mesra keluarga. Ini termasuklah waktu jam bekerja yang tidak fleksibel.

Menurut satu lagi laporan KRI, seorang suri rumah sebelum ini berkata walaupun bekerja, dia masih perlu mengambil anak-anak pulang dari sekolah.

Walaupun mereka mampu menyelesaikan kerja diberikan, para suri rumah berpendapat bahawa masih terdapat stigma atau tanggapan negatif terhadap wanita bekerja yang juga seorang ibu.

Mereka dianggap kurang komited dalam menjalankan tugas berbanding dengan pekerja lelaki.

Sumber: Pexels

#3. Tanggungjawab Keluarga

Faktor yang terakhir adalah tanggungjawab terhadap keluarga khususnya buat mereka yang sudah mempunyai anak.

“Perlu jaga rumah, urus anak dan untuk 26% dari wanita ini mereka dalam keadaan ‘sandwich generation’. Maksudnya mereka kena jaga mak bapak yang dah tua dan anak-anak secara serentak. Jadi biar saya jelaskan, suri rumah merupakan pekerjaan sepenuh masa.

“Menguruskan keluarga serta rumah tangga, membesarkan anak-anak, adalah satu kerja yang real. Cuma masalahnya ia tidak dibayar. Ini bukanlah masalah wanita tetapi ekonomi negara.

“Kita perlu menubuhkan sistem di mana golongan ini dapat penjagaan kanak-kanak mampu milik, pekerjaan fleksibel seperti work from home (WFH) dan yang paling penting hormat dari masyarakat kepada ibu-ibu ini,” tambahnya.

Sumber: Freepik

Tonton video penuh [DI SINI].

Baca Artikel Berkaitan: Khas Buat Wanita, Ini Info Tentang Skim Suri Rumah PERKESO

Baca Artikel Berkaitan: Wanita Bekerjaya Tak Boleh Urus Keluarga? Siapa Kata?

Baca Artikel Berkaitan: ‘Kau Duduk Rumah Bukan Buat Apa Pun’ – Suri Rumah Luah Rasa Kecil Hati Diperli Ibu Sendiri [Video]

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.