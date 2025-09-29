[Video] Pakar Kongsi Amalan Pernafasan Untuk Elak Masalah Sembelit, Mudah Je!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Masalah sembelit yang berlaku akan menyebabkan seseorang sukar untuk membuang air besar. Sembelit juga bermaksud membuang air besar kurang daripada tiga kali dalam tempoh seminggu.

Selalunya nak hilangkan masalah sembelit, ramai akan meningkatkan pengambilan air atau diet tinggi serat termasuk buah-buahan dan sayur-sayuran.

Namun jika perkara ini tidak berhasil, ada juga yang mengambil ubat-ubatan seperti pelawas atau julap bagi melancarkan pergerakan usus.

Pakar Kongsi Amalan Pernafasan Harian Yang Dapat Bantu Kurangkan Sembelit

Dalam satu hantaran di TikTok (@nirajnaikofficial), Niraj Naik yang memperkenalkan sistem pernafasan holistik SOMA Breath, berkongsi bahawa ubat-ubatan tidak diperlukan setiap kali mengalami sembelit.

Dia yang merupakan bekas ahli farmasi menerangkan bagaimana mekanisme semula jadi badan terutamanya pergerakan usus boleh diaktifkan melalui satu amalan pernafasan.

Katanya, amalan yang dijalankan secara harian itu efektif dalam mengurangkan masalah sembelit.

Cara-caranya mudah sahaja. Pertama, anda hanya perlu menghembuskan nafas sepenuhnya dan menahan nafas.

Dengan menutup hidung, mula berjalan dan kira langkah anda sehingga tidak boleh menahan nafas lagi.

Lakukan aktiviti ini dua ke tiga kali, tetapi hanya kira langkah pada pusingan pertama. Keesokan harinya, cuba dapatkan jumlah langkah yang lebih banyak.

Amalan Pernafasan Buatkan Tubuh Badan Tenang Bagi Pencernaan Sihat

Naik menjelaskan kaedah itu dapat membantu mengurangkan sembelit kerana kandungan karbon dioksida di dalam tubuh badan akan meningkat apabila menahan nafas, seterusnya mencetus mod ‘rehat dan hadam’.

Di samping itu, berjalan pula dapat meningkatkan aliran darah kepada usus, manakala pertukaran tekanan di dalam tubuh badan akan merangsang penguncupan (contraction) usus secara semula jadi.

Aktiviti itu juga membantu dalam menguatkan diafragma dan teras tubuh badan, selain menenangkan sistem saraf, kedua-duanya penting bagi pencernaan yang sihat.

“Ia percuma. Ia semula jadi. Dan lebih memperkasakan berbanding kerap bergantung kepada pil,” katanya.

Naik turut memberi saranan agar aktiviti itu dilakukan pada sebelah pagi sebelum memakan sarapan.

Dalam masa sama, dia mengingatkan orang ramai agar mendapatkan nasihat daripada doktor juga, terutamanya jika kerap mengalami sembelit.

Amalkan Senaman & Gaya Hidup Sihat Untuk Kurangkan Masalah Sembelit

Selain aktiviti ini, orang ramai juga boleh menjalankan beberapa senaman bagi mengaktifkan pergerakan usus.

Berdasarkan Healthline, terdapat empat kaedah senaman yang disarankan buat mereka dengan masalah sembelit kronik iaitu:

Senaman kardio seperti berlari, berbasikal dan berenang.

Yoga atau regangan termasuk kedudukan wind-relieving, seated twist dan supine twist.

Senaman lantai pelvis.

Latihan pernafasan dalam menerusi teknik 4-7-8.

Selain senaman, mengamalkan gaya hidup sihat juga dapat mengurangkan dan mengelakkan sembelit.

Jika anda hanya mengalami masalah sembelit sekali-sekala, amalkan perkara ini:

Minum air dengan banyak.

Meningkatkan pengambilan makanan tinggi serat.

Melakukan lebih banyak aktiviti fizikal.

Mengambilkan pengambilan probiotik.

Ambil masa ketika di dalam tandas tetapi hanya sehingga 10 minit.

Mencangkung ketika membuang air.

Jangan tahan jika terasa mahu membuang air.

Mengawal tekanan.

Mengambil ubat-ubatan jika perlu.

Diingatkan juga bahawa masalah sembelit boleh menjadi kecemasan perubatan jika anda mengalami sakit perut yang teruk, pendarahan rektum, muntah dan turun berat badan mendadak.

