[Video] Makan Lambat Terus Grumpy! Ini Sebab Kenapa Wanita Cepat Emosi Bila Lapar

Secara umumnya, rakyat Malaysia memang sukakan makanan. Lebih-lebih lagi apabila negara ini kaya dengan masakan daripada pelbagai jenis etnik sebagai contoh makanan Melayu, India dan Cina.

Siapa je boleh menolak makanan yang kaya dengan rempah ratus ini? Kalau boleh sepanjang masa nak cari juadah untuk mengunyah.

Walaupun dah makan makanan berat pada waktu pagi, namun masih berasa kelaparan meskipun tidak masuk waktu tengahari lagi.

Emosi Manusia Akan Berubah Jika Tidak Dapat Benda Yang Diingini

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok apabila seorang Pakar Kesihatan Mental, Amirul Ramli (@amirul.ramli) yang juga Pengasas Mental Kuat Centre berkongsi tentang keadaan yang selalu dilalui orang ramai tidak kira umur iaitu rasa lapar.

Apabila rasa lapar, ramai di antara kita yang tidak dapat ‘function’ dengan baik sehingga menyebabkan emosi tidak stabil. Nak buat kerja pun rasa lemau sahaja dan tidak bermaya.

Namun kalau anda perasan, ramai yang mengaitkan golongan wanita dengan masalah moody akibat kelaparan.

Adakah Lelaki Tak Beremosi Jika Lapar?

Tetapi adakah lelaki tidak mengalami emosi yang sama?

Menurut Amirul, kajian dari National Library of Medicine mendapati para lelaki lebih aktif pada kawasan frontotemporal dan paralimbik berbanding wanita. Paralimbik ini berkait rapat dengan emosi dan keinginan seseorang bagi mendapatkan sesuatu.

“Maksudnya otak lelaki lebih mengganas bila perut kosong tetapi lelaki ni tak tunjuk. Emosi perempuan ni pula tak sekuat lelaki emosi tu bila lapar,” ujar Amirul.

Dalam konteks ini, sistem otak telah pun menghantar signal bahawa ia mahukan makanan. Namun keinginan tersebut tidak dapat dipenuhi sehingga menyebabkan emosi terganggu.

Kitaran Hormon Wanita Berkait Rapat Dengan Rasa Moody Ketika Lapar

Bagaimanapun, kenapa kaum Hawa ini lebih beremosi berbanding lelaki apabila perut kosong? Ia juga boleh berlaku secara tiba-tiba.

Contohnya, individu itu pada awalnya elok sahaja berbual dengan rakannya, tetapi dalam beberapa saat terus senyap, monyok dan bermasam muka.

Dedah Amirul, golongan wanita mempunyai kitaran hormon dan kawalan gula dalam darah yang lebih sensitif. Oleh disebabkan itu, perubahan emosi mereka lebih ketara dan cepat beremosi apabila sedang lapar.

Jadi kalau nampak rakan wanita anda tidak mahu bercakap, cepat-cepat beri makanan. Mesti mereka terus ceria selepas itu.🤪🍛

Rasa Lapar Boleh Buatkan Seseorang Itu Menangis

Walaupun ia adalah situasi normal dalam rutin harian, namun jangan pandang remeh perkara ini. Rasa lapar yang melampau boleh menyebabkan seseorang itu menangis.

Seperti sebelum ini, pelakon tempatan Reen Rahim menangis semasa percutiannya kerana ketiadaan makanan di dalam bilik hotel.

Jelas Reen, sejak kecil lagi keluarganya tidak pernah membiarkannya kelaparan, lapor mStar. Dalam video yang pernah dikongsi sebelum ini, kelihatan pelakon tersebut turut memarahi si suami kerana gagal mendapatkan makanan.

