LEGOLAND School Challenge 2025 Tutup Tirai Dengan 2 Buah Sekolah Tempatan Raih Kemenangan

LEGOLAND® School Challenge 2025 telahpun berakhir dengan dua (2) buah sekolah tempatan meraih hadiah utama dalam kategori Rendah dan Menengah dalam pertandingan binaan LEGO® antara sekolah terbesar di Asia dianjurkan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia.

Juara Menengah: Lucira, Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gopeng, Perak.

Sekolah Kebangsaan Port Dickson, Negeri Sembilan telah muncul sebagai Juara Rendah dengan pasukan LEGEND INSPIRE, manakala pasukan Lucira dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gopeng, Perak , dinobatkan sebagai Juara Menengah.

Dalam kategori sulung Junior (umur 7–9 tahun), Treetop Builders dari Queenstown Primary School, Singapura muncul juara.

Juara kategori Rendah, LEGEND INSPIRE dari Sekolah Kebangsaan Port Dickson, Negeri Sembilan menghabiskan lebih sebulan menyiapkan binaan inspirasi Switzerland dan sering kali tinggal selepas waktu sekolah untuk memastikan ia siap tepat pada masanya.

CYBERSPARKS, Sekolah Kebangsaan Cyberjaya.

Ahli pasukan Nurzaara En Asyrani Binti Balbir Shah berusia 10 tahun; Nur Zalikha Qhaira Binti Noor Mohamad Ali berusia 10 tahun; Muhammad Zahin Qushayyi Bin Noor Mohamad Ali berusia 12 tahun; dan Muhammad Shah El Arasy Bin Balbir Shah berusia 12 tahun berkongsi bahawa bahagian paling mencabar ialah membina air terjun bertingkat dan mendapatkan kepingan LEGO yang sesuai.

“Cabaran Speed Build memang sangat susah, tetapi kerana setiap daripada kami ada peranan jelas, kami berjaya menyiapkan tepat pada waktunya,” kata mereka sambil menambah bahawa mereka sangat teruja kerana ini akan menjadi trip pertama mereka ke Korea.

Bagi juara kategori Menengah, Lucira dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gopeng, Perak, perjalanan mereka adalah tentang ketekunan dan kerja berpasukan.

Pasukan yang kesemuanya berusia 16 tahun ini terdiri daripada Syahirah Abdul Rahman, Anis Al-Bakri Mustafa Al-Bakri, Aaqilah Damia Saifuddin, dan Nur Damia’ Batrisyia Shahril Rizam, menghabiskan dua bulan menyiapkan binaan mereka, mengambil pengajaran daripada percubaan tahun lalu di mana mereka tidak mendapat tempat.

“Sebagai pelajar sekolah berasrama penuh, mengimbangi projek ini dengan komitmen akademik kami adalah cabaran terbesar.

“Sudah tentu, ada pertelingkahan sepanjang jalan, tetapi ini mengajar kami kemahiran komunikasi dan penyelesaian masalah.

“Kami telah menjadi peminat LEGO sejak kecil, jadi memenangi tahun ini, terutamanya menentang pasukan berpengalaman terasa benar-benar tidak disangka. Kami sangat teruja kerana bakal ke Korea,” jelas pasukan itu.

Pertandingan Di Skala Serantau

Kini memasuki tahun keempat, Challenge ini menarik hampir 2,000 pelajar dari tujuh negara iaitu Malaysia, India, Singapura, Filipina, Indonesia, Australia, dan China di bawah tema “Build Your Dream Destination” .

Edisi tahun ini mencapai tahap baharu dengan beberapa pencapaian iaitu:

Pertama kali diadakan Live Speed Build Finale, menyumbang 20% daripada markah akhir mereka, di mana pasukan berlumba melawan masa di hadapan penonton.

Kategori umur diperluaskan, memperkenalkan divisyen Junior baharu.

Penyertaan sulung dari Singapura dan China sebagai finalis.

Kepulangan Filipina yang dinanti-nantikan, selepas penampilan terakhir mereka di final pada 2023.

Hasil ciptaan merangkumi daripada taman tema futuristik di Marikh hingga ke pulau mesra alam, menonjolkan imaginasi, kreativiti, dan kemahiran teknikal para pembina muda.

Daripada hampir 500 penyertaan, 15 pasukan sekolah terbaik mara ke peringkat akhir dalam tiga kategori umur.

“Kami teruja melihat LEGOLAND School Challenge berkembang menjadi platform serantau sebenar. Dengan finalis dari empat negara, edisi tahun ini adalah yang paling pelbagai setakat ini.

“Challenge ini bukan sahaja berkembang dari segi skala tetapi juga memperkayakan pertukaran budaya dan kreativiti antara pelajar,” kata Cs Lim selaku Naib Presiden LEGOLAND Malaysia Resort.

(Kiri): Cs Lim, Naib Presiden LEGOLAND Malaysia Resort. (Kanan): Encik Zainal Abas, Deputy Director General of Education.

Berteraskan DNA LEGO dalam pembelajaran melalui bermain, Challenge ini menyediakan pelajar dengan ruang meneroka konsep STEAM, membina keyakinan, dan mengekspresikan kreativiti dengan cara memberi inspirasi kepada rakan sebaya dan komuniti.

Hadiah & Pengiktirafan

Hadiah bernilai lebih RM200,000 telah diberikan, termasuk trofi LEGO®, pas tahunan, set LEGO® eksklusif, dan perjalanan antarabangsa.

Juara Malaysia dalam kategori Rendah dan Menengah memperoleh trip eksklusif ke Korea, manakala pemenang Junior memenangi pengembaraan impian di LEGOLAND® Malaysia Resort.

Hasil ciptaan para finalis akan dipamerkan di MINILAND, LEGOLAND® Malaysia Resort sehingga Disember 2025.

Kenali Pemenang LEGOLAND School Challenge 2025!

#1. Kategori Junior (Umur 7–9):

Kategori Junior.

Juara: Treetop Builders – Queenstown Primary School, Singapura

Tempat Ke-2: SeasonSpot – Temple Hill International School, Filipina

Tempat Ke-3: CYBERSPARKS – Sekolah Kebangsaan Cyberjaya, Malaysia

Tempat Ke-4: Dream Builders – Sekolah Kebangsaan Bukit Damansara, Malaysia

Tempat Ke-5: Star Girls – Sekolah Kebangsaan Bukit Damansara, Malaysia

#2. Kategori Rendah (Umur 10–12):

Kategori Rendah.

Juara: LEGEND INSPIRE – Sekolah Kebangsaan Port Dickson Negeri Sembilan, Malaysia

Tempat Ke-2: The Mavericks – Sekolah Kebangsaan Kubang Kerian 3, Malaysia

Tempat Ke-3: BrickByte – Sekolah Kebangsaan Cyberjaya, Malaysia

Tempat Ke-4: Dreamz Builders – Sekolah Kebangsaan Bukit Damansara, Malaysia

Tempat Ke-5: SKI LEGO BRIGADE – Sekolah Kebangsaan Ibrahim, Malaysia

#3. Kategori Menengah (Umur 13–17):

Kategori Menengah.

Juara: Lucira – Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gopeng, Malaysia

Tempat Ke-2: Four Blocks Ahead – Sekolah Menengah Setiabudi, Malaysia

Tempat Ke-3: Cyberian Buddies – Sekolah Menengah Kebangsaan Cyberjaya, Malaysia

Tempat Ke-4: Egret TechnoHub Crew – Manila Xiamen International School, China

Tempat Ke-5: Group Amir Afiq – Sekolah Sultan Alam Shah, Malaysia

LEGOLAND Malaysia Tawar Upgrade Percuma

Sekolah yang ingin menghargai pelajar mereka juga boleh memanfaatkan pakej khas sekolah dengan diskaun hampir 60% daripada harga biasa.

Setiap pakej termasuk Tiket Kemasukan 1-Hari, baucar makanan untuk pelajar, dan juga pilihan untuk menambah bengkel pendidikan serta 1 tiket guru PERCUMA untuk setiap 10 pelajar.

Sebagai bonus tambahan, LEGOLAND Malaysia Resort kini menawarkan NAIK TARAF PERCUMA untuk kumpulan sekolah dengan 80 pelajar atau lebih, sah untuk tempahan dibuat sebelum 31 Oktober 2025 untuk lawatan sehingga 30 November 2025.

Tempahan awal diperlukan, dan tawaran ini hanya sah untuk tiket Taman Tema atau 2-Taman sahaja. Untuk pertanyaan atau tempahan, lawati www.LEGOLAND.my atau e-mel legoland.reservation@legoland.my.

