[Video] Ramai Kongsi Urutan ‘Gua Sha’ Boleh Buat Muka Cengkung, Betul Ke?

Semakin hari, semakin banyak tips kecantikan yang dikongsikan di platform media sosial sama ada melalui selebriti atau influencer. Namun tidak dapat dinafikan bukan semua petua dan saranan boleh dipercayai.

Lebih parah lagi apabila ada segelintir daripadanya memberi kesan buruk kepada kulit wajah seseorang akibat pengaruh individu-individu ini. Bukan sahaja membuatkan anda sedih, malah pasti akan terkenang duit yang sudah dilabur bagi tujuan kecantikan itu.

Untuk info, antara tips kecantikan yang trending dan sering diperkatakan masyarakat pada ketika ini khususnya golongan kaum Hawa adalah teknik urutan wajah tradisional dari China dikenali sebagai ‘Gua Sha’.

Fungsi Gua Sha Untuk Kecantikan Individu

Gua Sha ini diperbuat daripada bahan semula jadi seperti batu jed, kuarza mawar, tanduk kerbau atau keluli tahan karat. Ia dikatakan berfungsi untuk menjadikan wajah tampak lebih segar, tirus dan cengkung.

Bukan sahaja berfungsi untuk wajah, malah ramai juga yang menggunakan Gua Sha sebagai teknik pemulihan badan akibat sakit sendi serta dikatakan menguatkan sistem imunisasi diri.

Antara sebab mengapa ia laku keras sekarang adalah ia dikatakan mampu meruncingkan bentuk muka dan membolehkan seseorang itu mendapat jawline (garisan rahang).

Namun sejauh manakah keberkesanannya itu?

Tekanan Batu Gua Sha Hanya Berkesan Sementara Sahaja

Menurut pakar estetik bertauliah dikenali sebagai Dr Maizatul Sharidah Meor Zul Hassan, impak urutan dengan tekanan sederhana menggunakan batu Gua Sha ini meninggalkan kesan yang sementara sahaja.

Jelasnya, teknik itu tidak terbukti boleh membakar lemak, namun mampu mengurangkan kesan bengkak melalui rangsangan peredaran darah dan sistem limfa.

“Apabila cecair berlebihan disalurkan keluar dari wajah, seseorang mungkin melihat perubahan bentuk yang lebih ketara buat sementara waktu. Namun ini bukanlah proses yang mengubah struktur wajah secara kekal,” ulas Dr Maizatul, dipetik Bernama.

Buat mereka yang menyasarkan bentuk muka lebih tirus, anda dicadangkan untuk mengambil pendekatan lain yang lebih berkesan sebagai contoh mengawal berat badan, mengambil pemakanan seimbang dan juga bersenam.

Perlu Gunakan Teknik Gua Sha Yang Betul Untuk Lihat Keberkesanannya

Walaupun keberkesanan Gua Sha hanyalah sementara, tetapi adalah penting bagi setiap individu menggunakan teknik urutan yang betul bagi mendapatkan manfaat maksimum daripada batu berkenaan.

Sebagai contoh, gerakan batu ke atas dan ke luar pada bahagian rahang serta pipi membantu meningkatkan peredaran darah serta limfa sekaligus membuatkan wajah kelihatan lebih segar dan tegang.

Berapa Kali Nak Guna Gua Sha Dalam Rutin Harian?

Mungkin ada yang tertanya-tanya, berapa banyak kali sebenarnya seseorang individu perlu melakukan urutan Gua Sha bagi melihat keberkesanannya.

Jelas Dr Maizatul, tidak ada pakar lagi yang mendedahkan mengenai kekerapan penggunaan Gua Sha untuk kesan optimum tetapi banyak kajian mencadangkan batu tersebut digunakan sebanyak 2-3 kali seminggu bagi hasil terbaik.

Menurut penyelidikan menerusi Journal of Traditional and Complementary Medicine (2019), Gua Sha berupaya meningkatkan peredaran darah dan mengurangkan bengkak sekaligus memberi kesan positif kepada penampilan kulit wajah seseorang.

Dalam masa sama, pakar itu turut mecadangkan mereka yang menggemari Gua Sha untuk meneruskannya agar mendapat manfaat tekstur kulit yang baik serta menegangkan wajah.

Pakar Lain Turut Beri Pandangan Yang Sama

Sebelum ini, seorang doktor estetik lain dikenali sebagai Dr Koh turut memberi pendapat yang sama seperti Dr Maizatul yang mana keberkesanan Gua Sha yang bertahan sementara sahaja.

“Biasanya Gua Sha ni, dia cuma keluarkan korang punya cecair yang lebih pada bahagian pipi atau dekat bahagian rahang ni. Jadi keputusan ni biasanya dia tak tahan lama,” ujar Dr Koh.

