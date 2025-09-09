TAVO Beri Standard Baharu Kepada Stroller Haiwan Kesayangan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bila bercakap tentang haiwan kesayangan, sememangnya ramai yang sanggup untuk berhabis ratusan malah ribuan ringgit demi keselesaan serta keselamatan haiwan peliharaan mereka. Lebih-lebih lagi buat ‘animals lover’.

Sebut sahaja apa pun, pasti mereka akan lakukan demi si bulu tercinta.

Makin manjalah nanti!

Nak Bawa Si Bulus Naik Kereta Jalan-jalan, Tapi Risau Pula…

Ini perkara yang seringkali menjadi ‘masalah’ buat ramai pemilik haiwan di luar sana. Kadangkala, ada juga rasa nak bawa anak-anak bulus di rumah untuk bersiar naik kereta, tengok keindahan dunia luar.

Tapi apakan daya, nak bawa dalam kereta pun risau gelisah pula, dengan nak memandu lagi.

via GIPHY

Sebenarnya mungkin ada sesuatu yang anda terlupa. TAVO, ada mengeluarkan stroller untuk haiwan peliharaan. Sebijik macam stroller baby, tapi bukan (dan tak boleh masukkan bayi, ya).

TAVO Perkenal Maeve 3-In-One Pet Travel System

Menandakan kemunculan rasminya di Malaysia, Tavo memperkenalkan Maeve 3-In-1 Pet Travel System iaitu sistem perjalanan haiwan peliharaan pertama di negara ini yang telah menjalani ujian pelanggaran mengikut piawaian keselamatan antarabangsa untuk kanak-kanak, R129.

Menurut laporan Standard Insights 2024, lebih 51% rakyat Malaysia kini memiliki haiwan peliharaan dan ramai yang menganggap mereka sebagai sebahagian daripada keluarga.

Dengan semakin ramai pemilik membawa haiwan menyertai perjalanan darat dan percutian, keperluan terhadap sistem perjalanan yang selamat, praktikal dan bergaya tidak boleh dipandang remeh.

Dr. Salehatul Khuzaimah M. Ali selaku Pakar Veterinar menjelaskan bahawa, “Ramai pemilik haiwan tidak sedar akan risiko sebenar yang dihadapi oleh haiwan kesayangan apabila dibiarkan bebas bergerak dalam kenderaan.

“Kita sudah biasa dengan pemakaian tali pinggang keledar untuk orang dewasa dan kerusi keselamatan untuk kanak-kanak, tetapi sering kali terlepas pandang bahawa haiwan juga memerlukan perlindungan yang sama.

“Produk seperti Maeve memudahkan pemilik untuk memastikan perjalanan lebih selamat dan bertanggungjawab buat semua yang berada dalam kereta,” jelas beliau.

Selamat ke TAVO ini untuk ‘The Other Paw-Senger’? [REVIEW]

Foto: TRP

Jangan risau, kami dah cuba sendiri dengan kucing kesayangan di rumah.

Kalau nak tahu ‘disaster’ ataupun sebaliknya– sebenarnya apa yang membuatkan kami boleh menarik nafas lega adalah mengetahui bahawa TAVO ini memiliki inovasi keselamatan, fungsi praktikal serta rekaan bergaya untuk memberikan ‘peace of mind’ setiap kali anda berada di atas jalan raya dengan si bulus.

Jadi, tak perlu pening kepala lagi.

Foto: TRP

Ia bukan sekadar produk, Maeve juga membantu memberi keselesaan dan perlindungan terbaik untuk ‘the other paw-senger’. Dengan gabungan kerusi kereta (car seat) Maeve, tapak ISOFIX, dan juga stroller Roscoe– menjadikan pengalaman anda membawa si bulus keluar dari rumah lebih mudah dan dijaga sepenuhnya.

Paling comel, bila kami letak je kucing dalam Maeve– automatik terdiam dan nampak sangat selesa di dalamnya. Risau juga kalau gelisah tak boleh dibincang, kan? Tapi sebenarnya semuanya sangat smooth! Cuma, janganlah tinggalkan dia dalam tu dan pergi ke mana-mana, nanti si bulus akan rasa ketakutan pula.

Foto: TRP

Pastikan anda berada berdekatan, dan mengawasi si bulus sepanjang masa.

Ujian Keselamatan Maeve

Dan benda paling menarik untuk memilih Maeve ini adalah jenama ini telahpun menggabungkan pengalaman selama bertahun-tahun dalam mereka bentuk kerusi keselamatan kanak-kanak, stroller, serta kelengkapan lain bagi menghasilkan sistem perlindungan haiwan yang betul-betul selamat.

Foto: TRP

Kalau nak tahu cara mereka mengujinya adalah di fasiliti ujian dinamik dengan menggunakan peralatan dan teknologi terkini. Prestasinya dibandingkan dengan piawaian kerusi keselamatan kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (ECE R129) yang paling terkini.

Mereka menggunakan ujian simulasi hentaman depan dan sisi dengan patung ujian Q-series yang canggih. Waktu ujian dijalankan, patung tersebut diletakkan dalam pelbagai posisi bagaimana haiwan peliharaan anda mungkin duduk ataupun berbaring dalam sistem perlindungan.

Sepanjang ujian, ternyata patung ujian kekal berada dalam sistem– membuktikan perlindungan ini mampu menahan hentaman dan melindungi bukan sahaja haiwan peliharaan, tetapi juga penumpan dalam kenderaan.

Selamat, kan?

Macam Mana Cara Nak Guna Maeve?

Waktu mula-mula nak install car seat Maeve ini kami pun agak terpinga-pinga. Tapi rupanya senang dan sangat straightforward dengan cara yang betul iaitu:

Sentiasa pastikan kanopi ditutup rapat di kedua-dua belah ketika digunakan dalam kenderaan. Sentiasa aktifkan brek stroller apabila berhenti, serta ketika meletakkan atau mengeluarkan pembawa atau haiwan peliharaan. Sentiasa gunakan pembawa di atas tapak (base) apabila berada dalam kenderaan. Sentiasa pasang pelindung hentaman sisi (Side Impact Protection / SIP guard) dengan betul apabila digunakan dalam kenderaan iaitu pada bahagian sisi kanopi yang kukuh, menghadap ke arah pintu.

Semuanya dicipta untuk memudahkan pemilik haiwan peliharaan ketika berada di dalam kereta. Tak perlu bersusah-payah lagi nak drive, nak monitor si bulus yang tak duduk diam, dan sebagainya.

Kali ini perjalanan anda untuk ke kedai makan, atau hanya pusing-pusing naik kereta akan jauh lebih mudah berbanding sebelum ini. Malah, tak perlu lagi untuk bawa sesiapa untuk teman tengokkan si bulus di belakang sambil anda drive.

Roscoe Stroller Frame Untuk Maeve

Foto: TRP

Suspensi multi-terrain yang serba boleh, sesuai untuk pelbagai jenis permukaan. Rangka kukuh dan stabil, direka dengan kepakaran untuk kawalan lancar di setiap selekoh. Tayar EVA ringan, tahan bocor, memberikan perjalanan yang lebih lembut. Lipatan mudah hanya dengan satu butang pada push bar, menjadikan stroller kompak dan senang disimpan. Dilengkapi pemegang keras, mudah dibawa apabila dilipat. Boleh berdiri sendiri selepas dilipat — lebih mudah disimpan, tangan bebas. Ruang bakul bawah stroller yang luas, mampu menampung sehingga 4.5 kg. Organizer dalam pada push bar, termasuk:

– Pemegang cawan

– Slot telefon

– Ruang dengan penutup magnetik untuk kunci, snek haiwan, dan barangan kecil.

Maeve ISOFIX Base

Foto: TRP

#1. Pemasangan Mudah & Selamat

Tapak (base) dipasang terus pada batang anchor latch kenderaan untuk pemasangan selamat dan ringkas.

Stability leg boleh dilaras mengikut ketinggian tempat duduk kereta anda

Pemasangan masa hanya 5 saat sahaja.

#2. Mudah & Praktikal

Carrier Maeve hanya perlu klik ke bawah pada base — mudah dan cepat.

Base boleh dilaras mengikut kedalaman tempat duduk kereta anda.

Butang pelepas carrier diletakkan di posisi yang bijak, memudahkan pindahan dari kereta ke stroller atau terus ke rumah.

#3. Reka Bentuk Perlindungan Tambahan

Load leg penyerap tenaga dipanjangkan dari depan base ke lantai kenderaan.

Jika berlaku hentakan, stability leg membantu kurangkan putaran dan pergerakan carrier, memberikan perlindungan tambahan.

Walaupun nampak terkejut, tapi sepanjang perjalanan sangatlah tenang.

Verdict? Untuk harga dan fungsi keselamatan yang ditawarkan, jika status kewangan sentiasa positif– kami akan consider untuk membeli dan memiliki produk TAVO ini. Sebab memang sangat estetik dan ciri keselamatan pula di tahap yang boleh dikatakan ‘top notch’.

Sekian, review stroller haiwan dari kami. Meow.

via GIPHY

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.