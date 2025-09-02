Skechers Friendship Walk 2025 Bakal Gegarkan Setia Alam Buat Kali Pertama

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Skechers Friendship Walk 2025 kembali dengan edisi kelapan pada 7 September 2025 (Ahad) ini, bertempat di Oval Lawn, Setia City Convention Centre, Setia Alam. Acara tahunan anjuran Skechers, The Comfort Technology Company™.

Kali ini, acara dijangka menghimpunkan lebih 8,000 peserta untuk meraikan gaya hidup sihat, persahabatan, dan semangat komuniti.

“Skechers Friendship Walk bukan sekadar acara kecergasan, ia platform untuk mengeratkan hubungan, membina kenangan, dan mencipta detik bermakna bersama komuniti. Kami berbangga meraikan tahun kelapan bersama rakyat Malaysia,” kata Zann Lee, Pengarah Urusan Skechers Asia Tenggara.

Pilihan 5KM Atau 10KM Untuk Semua Peserta

Skechers Friendly Walk 2025.

Peserta boleh memilih sama ada 5KM Fun Walk, untuk santai bersama keluarga dan rakan, atau 10KM Competitive Run bagi yang ingin menguji stamina dan mengejar rekod peribadi.

3 pemenang teratas kategori 10KM (Lelaki & Wanita) bakal membawa pulang hadiah wang tunai sehingga RM1,000 beserta baucar Skechers bernilai RM500.

Skechers Friendly Walk 2025.

Skechers Friendly Walk 2025.

Setiap pendaftaran termasuk baju acara Skechers Friendship Walk 2025, beg silang Skechers, beg serut, bib larian rasmi, baucar diskaun Skechers, e-sijil, insurans kemalangan peribadi, serta pingat khas untuk semua yang menamatkan larian.

Skechers Friendly Walk 2024.

Skechers Friendly Walk 2024.

Lebih daripada sekadar larian, edisi kali ini bertemakan Hari Sukan dengan empat rumah sukan – Merah, Hijau, Biru dan Kuning. Peserta akan beraksi dalam permainan dan cabaran pasukan, dengan Hadiah Utama berupa bekalan kasut Skechers selama setahun untuk seorang pemenang bertuah dari pasukan juara.

Pendaftaran rasmi kini dibuka.

Manakala ahli Skechers menikmati harga istimewa sehingga 16 Ogos.

Skechers Friendly Walk 2024.

Skechers Hands-Free Slip-ins® GOwalk 8

Nikmati teknologi terkini dengan GOwalk 8, generasi kelapan kasut berjalan ikonik Skechers yang direka dengan ciri Hands-Free Slip-ins®, Heel Pillow™, dan Air-Cooled Goga Mat™ Insole untuk keselesaan sepanjang hari.

Tersedia untuk lelaki dan wanita, Skechers Hands-Free Slip-ins® GOwalk 8 hadir dengan rekaan athletic mesh upper bersama tali elastik tetap, serta dilengkapi rangkaian teknologi kasut inovatif Skechers untuk memastikan kaki anda kekal segar, selesa, dan bebas penat walaupun selepas seharian bergerak.

Antara ciri utama:

Rekaan Hands-Free Slip-ins® – pakai dengan mudah tanpa perlu tunduk, ikat atau buka tali.

– pakai dengan mudah tanpa perlu tunduk, ikat atau buka tali. Heel Pillow™ Technology – memastikan tumit terletak kemas dan selesa.

– memastikan tumit terletak kemas dan selesa. Air-Cooled Goga Mat™ Insole – memberikan kusyen anjal dengan pengudaraan yang baik.

– memberikan kusyen anjal dengan pengudaraan yang baik. ULTRA GO® Foam Midsole – kusyen ringan responsif untuk setiap langkah.

– kusyen ringan responsif untuk setiap langkah. Ultra Pillars® berkepadatan dua kali ganda – sokongan adaptif dengan daya lantunan tinggi pada setiap langkah.

Skechers Friendship Walk 2025

Lokasi : Oval Lawn, Setia City Convention Centre, Setia Alam

: Oval Lawn, Setia City Convention Centre, Setia Alam Tarikh : 7 September 2025 (Ahad)

: 7 September 2025 (Ahad) Masa : 6.30 pagi: Village dibuka 7.00 pagi: Flag-off 10KM Competitive Individual Run 7.30 pagi: Flag-off 5KM Leisure Walk

: Pendaftaran : KLIK SINI

: KLIK SINI Yuran penyertaan: RM65 (5KM Fun Walk) | RM75 (10KM Competitive Run)

Race Pack Eksklusif

Setiap peserta akan menerima:

Skechers Friendship Walk 2025 Event Tee

Skechers Crossbody Bag edisi khas

Race Bib rasmi

Baucar Diskaun Skechers

Pengambilan Race Pack

Tarikh: 4 – 6 September 2025 (Khamis – Sabtu)

Lokasi: Pavilion Damansara Heights, Tingkat 2

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.