Batik Air Kembali Ke Osaka, Jepun Dengan Penerbangan Terus Pesawat Airbus A330

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Batik Air mengumumkan pemulihan semula laluan terus yang dinanti-nantikan dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) ke Lapangan Terbang Antarabangsa Kansai Osaka (KIX), bermula 15 Disember 2025.

Laluan ini menandakan komitmen baharu Batik Air terhadap pasaran Jepun, selepas perkhidmatan Kuala Lumpur–Osaka melalui Taipei dihentikan pada Disember 2024 yang sebelum ini dikendalikan dengan pesawat Boeing 737.

Kini, dengan penggunaan pesawat badan lebar Airbus A330, pengalaman penerbangan jarak jauh lebih selesa ditawarkan, menampilkan 12 tempat duduk Kelas Perniagaan dan 365 tempat duduk Kelas Ekonomi dengan ruang lebih luas, keselesaan optimum serta sambungan lebih lancar.

Laluan ini akan beroperasi tiga kali seminggu, menghubungkan terus Kuala Lumpur ke kota budaya dan kulinari Jepun.

Ketua Pegawai Eksekutif Batik Air, Datuk Chandran Rama Muthy berkata, “Laluan ini adalah antara yang paling dinanti dalam rangkaian Batik Air. Jepun terus menjadi destinasi impian ramai rakyat Malaysia, dan Osaka cukup istimewa dengan sejarah yang kaya, budaya bandar yang hidup serta kepelbagaian makanan luar biasa.

“Dengan memperkenalkan semula laluan ini menggunakan A330, kami bukan sahaja menyambung semula dua bandar dinamik, tetapi juga meningkatkan pengalaman perjalanan dengan keselesaan dan kemudahan tambahan.

“Dengan penerbangan harian Kuala Lumpur–Tokyo (Narita) yang sedia ada, penumpang kini mempunyai lebih fleksibiliti, terbang masuk ke Osaka dan pulang dari Tokyo, atau sebaliknya. Kemuanya dengan sambungan terus ke Kuala Lumpur.

“Dengan kapasiti lebih besar menerusi A330, kami teruja untuk menyambut lebih ramai pengembara pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Osaka: Dapur Jepun & Kota Ikonik

Sebagai bandar ketiga terbesar Jepun, Osaka sering digelar “Dapur Jepun” dengan sajian ikonik seperti takoyaki, okonomiyaki, hinggalah pengalaman menjamu selera bertaraf Michelin.

Selain kulinari, pengembara boleh menghayati keindahan Istana Osaka, bersiar-siar di lorong neon Dōtonbori, atau menikmati keseronokan di Universal Studios Japan, salah satu taman tema paling popular di Asia.

Kembalinya laluan Kuala Lumpur–Osaka turut mencerminkan strategi pertumbuhan Batik Air di Asia Utara, sekali gus memperkukuh hubungan dua hala pelancongan.

Jepun kekal sebagai destinasi pilihan rakyat Malaysia terutama pada musim sejuk dan sakura, manakala Malaysia terus menerima kedatangan pelancong Jepun yang tertarik dengan pantai, bandar warisan, dan kepelbagaian budayanya.

Memperkukuhkan Jaringan Udara Malaysia

Laluan ini juga hadir tepat pada masanya menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026, dengan harapan menarik lebih ramai pelancong Jepun serta memperkukuh kedudukan KLIA sebagai hab transit utama yang menghubungkan destinasi di Indonesia, ASEAN, dan seterusnya.

Dengan kabin yang direka untuk keselesaan sama ada bagi penumpang percutian mahupun perniagaan, penerbangan A330 Batik Air menjanjikan perjalanan yang sama indahnya dengan destinasi.

Tambang sehala bermula daripada RM599 (Kelas Ekonomi) dan RM3,599 (Kelas Perniagaan), termasuk semua caj.

Untuk maklumat lanjut dan tempahan, muat turun aplikasi mudah alih Batik Air atau layari www.batikair.com.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.