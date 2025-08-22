[Foto] Koleksi LifeWear Musim Luruh/Dingin UNIQLO 2025 Kembalikan Vibe Klasik

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

UNIQLO baru-baru ini telah mempersembahkan Koleksi LifeWear Musim Luruh/Dingin 2025 di pratonton eksklusif di Menara KEN TTDI pada 20 Ogos 2025.

Musim ini menyorot tarikan gaya klasik yang abadi, diinspirasikan oleh preppy Ivy League serta ketahanan musim sejuk di Upstate diterjemah semula dengan lapisan bergaya, tekstur kaya, warna segar, dan siluet moden.

Revisiting Classic

Tema “Revisiting Classic” membawa perspektif baharu pada gaya tradisi, digabungkan dengan falsafah LifeWear: pakaian ringkas, berkualiti tinggi, dan berfungsi.

Bukan itu sahaja, koleksi musim luruh UNIQLO juga diraikan dengan inspirasi kampus East Coast seperti Harvard dan Princeton di mana ia menggabungkan warisan British dengan semangat kolej di Amerika.

Koleksi ini mempersembahkan gaya layering klasik, potongan preppy, dan siluet kemas. Staple preppy seperti merino wool, sweater vest, denim tailored dan corduroy tampil dengan tekstur segar serta warna cerah menceriakan gaya tradisional.

Upstate Weekend: Hangat & Santai

Bila suhu mulai dingin, koleksi beralih kepada tema “Upstate Weekend” – diinspirasikan suasana percutian ke kabin tasik dan desa hutan. Gaya relaks, effortless dan selesa: silhouette longgar, tekstur fluffy, corak kotak berskala besar dengan tona bumi diserikan semburan warna ceria.

Dari loungewear santai hingga outerwear tebal, koleksi ini direka untuk keselesaan di dalam dan luar rumah. HEATTECH Cashmere pula memberikan kelembutan dan kehangatan, sesuai untuk musim sejuk.

Knitwear: Keselesaan & Gaya Abadi

Knitwear jadi tumpuan utama dengan inovasi fabrik:

Merino – lembut, hangat, bernafas, tahan lasak, anti-pilling, dan mudah dicuci mesin.

– lembut, hangat, bernafas, tahan lasak, anti-pilling, dan mudah dicuci mesin. 3D Knit – menggunakan teknologi canggih untuk hasilkan sweater kapas 100% dengan siluet kemas dan selesa.

– menggunakan teknologi canggih untuk hasilkan sweater kapas 100% dengan siluet kemas dan selesa. Soufflé Yarn – ringan, hangat, bebas gatal; sesuai untuk layering di Malaysia atau ketika melancong.

Inovasi Fabrik: HEATECH & PUFFTECH

HEATTECH – teknologi fabrik yang menukar lembapan badan kepada haba. Musim ini hadir dengan HEATTECH Extra Warm Cashmere menggabungkan kelembutan kasmir dan kehangatan optimum.

PUFFTECH – diperbuat daripada gentian poliester ultra-halus, mengekalkan volum & kehangatan walaupun terdedah lembapan. Musim ini tampil dengan siluet baharu hasil kolaborasi JW Anderson dan UNIQLO: C.

HEATTECH layers, PUFFTECH outerwear, denim klasik, dan knitwear mewah – direka untuk peralihan mudah dari pagi dingin ke malam yang hangat.

Turut diperkenalkan, koleksi UT (UNIQLO T-shirt) dengan grafik edisi terhad yang menampilkan ikon budaya pop seperti Magic for All, Sanrio Characters, dan POP MART.

Koleksi ini juga diserikan dengan kolaborasi terkini: UNIQLO x JW Anderson, UNIQLO: C, UNIQLO U, dan UNIQLO x Comptoir des Cotonniers.

Koleksi LifeWear Musim Luruh/Dingin 2025, layari www.uniqlo.com/my.

