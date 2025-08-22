Dari Dapur Kecil Ke Kafe: Ini Kisah Inspirasi Single Mom Jual Karipap Hingga Jana Pendapatan RM8,000 Sebulan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Setiap mereka yang menceburi dunia perniagaan mempunyai matlamat dan faktor sendiri yang membuatkan mereka bersemangat untuk kekal bersaing dalam pasaran kini.

Di mana ada kemahuan pasti ada jalannya. Itulah perkara yang dibuktikan oleh ibu tunggal ini dalam mengembangkan bisnes karipapnya kepada sesuatu yang lebih besar.

Bukan sahaja berjaya menyara keluarga tetapi juga membantu komuniti ibu tunggal lain yang bergelut dalam bidang perniagaan.

Anak-anak Jadi Dorongan Ibu Tunggal Ini Mula Ceburi Dunia Perniagaan

Menurut Ismaliza Ismail, 45, kehidupannya berubah selepas arwah suami meninggal dunia pada 2008. Oleh disebabkan kehilangan pendapatan tetap, wanita tersebut mengusahakan cara untuk mencari rezeki bagi menampung enam orang anaknya.

“Yang sulung baru 20 tahun, bongsu pula hanya 9 tahun. Masa tu memang rasa berat sangat. Tanpa pendapatan tetap, setiap hari macam berperang untuk teruskan hidup,” katanya.

Foto: Ismaliza bersama enam (6) orang anaknya.

Pada satu hari, dia teringat bahawa ibunya mempunyai resepi kuih karipap tersendiri. Susulan situasi terdesak, dia mengambil keputusan untuk cuba menjualnya.

Meskipun pada awalnya hasil jualan tidak begitu memuaskan yang mana dia menerima sekitar RM300 sebulan dan hanya cukup untuk membayar yuran sekolah anak, namun dia bersyukur kerana sekurang-kurangnya dapat menyediakan makanan di atas meja.

Gambar sekadar hiasan. Sumber: Pexels

“Masa awal memang susah. Selalu risau cukup ke tak untuk teruskan hidup. Tapi setiap kali rasa nak putus asa, saya pandang anak-anak. Senyuman dan masa depan mereka jadi semangat untuk saya terus bertahan,” tambahnya.

Kembangkan Bisnes Karipap Dengan Mendalami Ilmu Perniagaan

Kongsi wanita yang lebih mesra disapa dengan panggilan ‘Mummy’ dan ‘Karipap Aunty’, perubahan besar terhadap kerjayanya bermula selepas dia menyertai Program Entrepreneurial Equalisation (EE) oleh People Systems Consultancy (PSC).

Wanita hebat ini belajar cara mengurus kos, menetapkan harga dengan betul, kaedah pemasaran, cara menguruskan aliran tunai, berunding dan bentangkan produk dengan yakin, serta memikirkan alternatif bagi mengembangkan bisnes lebih dari sekadar untuk hidup harian.

Untuk info, jualan karipap Ismaliza berjaya memasuki beberapa cawangan kafe terkenal seperti Richiamo Coffee. Kejayaan itu dikatakan terasa seperti mimpi buatnya.

Sumber: Instagram Richiamo Coffee

“Mentor dan komuniti dalam program tu buat saya percaya diri saya juga seorang usahawan. Lepas tu, bisnes mula berkembang. Dari jualan pesanan dari rumah sekitar RM300 sebulan, saya dapat masuk ke 3-4 cawangan Richiamo Coffee dan kantin pejabat kerajaan di Putrajaya.

“Tak lama lepas tu, saya mula terima tempahan besar untuk musim perayaan di sekitar Lembah Klang. Dari Shah Alam, Bangsar sampai Putrajaya dengan bantuan ejen dan ibu tunggal yang mengurus penghantaran,” katanya.

Pendapatan Bulanan Cecah RM8,000 Lepas Sertai Pelbagai Program Perniagaan

Dengan usahanya yang berterusan, pendapatan bulanan wanita berkenaan kini meningkat kepada sekitar RM5,000 hingga RM8,000.

Produk dijual oleh Ismaliza juga sudah berkembang termasuk burger nangka, biskut Cookies Minda, pra-lancar jenama kopi baru Fetto, dan sedang rancang mengeluarkan dua lagi yang lain iaitu sambal nangka serta mayonis tanpa telur.

Foto: Produk biskut oleh Ismaliza

“Saya aktif sertai acara seperti gerai bulanan anjuran Kementerian Pembangunan Wanita dan bekerjasama dengan rangkaian komuniti ibu tunggal, suri rumah B40, serta keluarga yang ada pasangan sakit. Ramai antara mereka ini dapat peluang jana pendapatan melalui bisnes saya.

“Bermula dengan rasa terdesak di dapur, kini jadi perjalanan menuju kebebasan dan keyakinan. Selain sara anak-anak sendiri, saya juga bimbing ibu tunggal lain supaya mereka nampak bahawa dengan keberanian, kreativiti dan sokongan yang betul, mereka pun boleh bangun semula,” ujarnya.

Ibu Tunggal Ini Sedar Bisnes Karipap Ada Potensi Tinggi, Bukan Sekadar Perniagaan Kecil

Sebelum menyertai Program EE PSC, Ismaliza hanya menjual karipap dengan niat bagi mencukupkan keperluan harian sahaja. Katanya, dia tidak mempunyai masa untuk berangan dan hanya memikirkan cara untuk meneruskan kehidupan.

Namun program yang disertai itu telah mengubah cara dia berfikir yang mana Ismaliza menyedari perniagaan karipap mempunyai potensi tinggi.

“Awalnya, setiap karipap yang saya jual hanya cukup untuk keperluan harian. Saya masih ingat kira duit syiling hujung hari, risau cukup atau tidak untuk enam anak. Masa tu memang tak ada ruang nak berangan, hanya fikir nak teruskan hidup,” kongsi peniaga itu.

Foto: Ismaliza bersama produk jualannya.

Berjaya Bimbing Ibu Tunggal Lain Untuk Sara Hidup Melalui Bisnes

Pengalaman dan semangat Ismaliza dalam bidang keusahawanan turut dikongsi bersama ibu tunggal lain yang bergelut mencari rezeki demi menyara keluarga.

“Saya faham rasa sunyi dan buntu bila besarkan anak seorang diri. Sebab tu saya jadikan misi untuk bimbing ibu tunggal lain dalam perjalanan mereka. Program EE PSC bantu saya jumpa tujuan ni, bagi keyakinan dan kemahiran untuk memimpin serta beri inspirasi kepada orang lain.”

Kalau anda nak tahu, salah seorang ibu tunggal yang dibimbing oleh Ismaliza dalam bisnes makanan sejuk beku berjaya meraih pendapatan RM1,000 hingga RM3,000 sebulan.

Pasang Impian Untuk Lihat Produk Mula Tersusun Pada Rak Pasar Raya

Berbicara tentang visi dan impiannya dalam masa tiga tahun akan datang, Ismaliza berkata dia mahu melihat setiap produk tersusun pada rak di pasar raya dan mula dikenali serta dipercayai orang ramai.

Usahawan ini dalam masa sama ingin membuktikan bahawa dengan sokongan yang betul, golongan ibu tunggal juga boleh membina sesuatu membanggakan bagi menyara keluarga.

“Hari ini, saya sudah bekerjasama dengan beberapa kafe. Lepas ni, insya-Allah, saya nak masuk ke sekolah berasrama, hospital dan stesen minyak. Dengan sokongan liputan macam dari The Rakyat Post, saya harap bisnes saya lebih dikenali dan dapat bantu lebih ramai ibu tunggal seperti saya,” kongsinya.

