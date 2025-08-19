CASETiFY Malaysia Tampil Dengan 3 Koleksi Baharu Ogos Ini, Lebih Menarik & Versatil!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Phone case adalah salah satu benda yang boleh dikatakan ‘wajib’ untuk dimiliki oleh setiap pengguna smartphone zaman sekarang ini. Mana tidaknya, kalau tak pakai casing phone, kebarangkalian untuk telefon rosak atau retak selepas terjatuh akan lebih tinggi.

Kalau jatuh atas permukaan lembut tak apa, kalau terjatuh atas jalan tar? :’)

CASETiFY Jadi Pilihan Ramai Pengguna Smartphone

CASETiFY bukanlah nama asing lagi buat para penggemar phone case yang berkualiti tinggi.

Ditubuhkan pada tahun 2011, CASETiFY kini muncul sebagai salah satu jenama aksesori teknologi terbesar dan paling pesat berkembang di dunia.

Foto: Medium

Semuanya bermula di Hong Kong apabila Ketua Pegawai Eksekutif, Peishen Wu, menubuhkan syarikat ini bersama rakannya, Ziye Yang.

Sejak kemunculan iPhone 3G, Peishen merasakan kebanyakan sarung telefon di pasaran terlalu “membosankan”. Malah, dia sendiri tidak pernah terjumpa walau satu pun sarung telefon yang benar-benar memuaskan hatinya.

Daripada situ, tercetuslah idea untuk melancarkan jenamanya sendiri.

Pada peringkat awal, CASETiFY memberi tumpuan kepada konsep “peribadi” dengan membolehkan pengguna menukar foto Instagram mereka menjadi sarung telefon. Konsep unik ini pantas mencuri perhatian dan mencetuskan fenomena di media sosial.

CASETiFY Malaysia Perkenal 3 Koleksi Baharu Sempena Bulan Ogos

Bulan Ogos ini, CASETiFY telah memperkenalkan tiga (3) koleksi baharu iaitu Crayon Shinchan x CASETiFY , TOMORROW X TOGETHER , dan juga ESSENTIALS by CASETiFY: Garden of Wonders.

Crayon Shinchan x CASETiFY

CASETiFY melancarkan kolaborasi pertamanya bersama Crayon Shinchan, siri ikonik yang dicipta pada tahun 1990 oleh pelukis manga Yoshito Usui.

Dengan lebih 1,200 episod anime, lebih 25 filem dan liputan antarabangsa, francais ini kekal sebagai fenomena budaya popular yang digilai ramai.

Seiring dengan sifat nakal Shinchan, koleksi ini membawa semangat ceria dan penuh telatah kanak-kanak sambil melindungi keperluan teknologi anda.

Ciri-Ciri Koleksi

Gayakan gajet anda dengan elemen kegemaran Shinchan! Koleksi ini mengetengahkan karakter dan motif ikonik daripada siri asal.

Sticker & Name Custom Case : Peminat boleh menambah sentuhan peribadi dengan fon ikonik Crayon Shinchan.

: Peminat boleh menambah sentuhan peribadi dengan fon ikonik Crayon Shinchan. Chocobi Collectible Earbuds Case : Dihasilkan menyerupai snek kegemaran Shinchan.

: Dihasilkan menyerupai snek kegemaran Shinchan. Crayon Shinchan Collectible Grip Stand : Diinspirasikan daripada tarian nakal “butt dance” Shinchan yang terkenal.

: Diinspirasikan daripada tarian nakal “butt dance” Shinchan yang terkenal. Crayon Shinchan Phone Charm: Menampilkan manik karakter istimewa untuk memberi sentuhan playful pada mana-mana sarung telefon.

Foto: CASETiFY Malaysia

Pelanggan yang membeli dua item atau lebih daripada koleksi ini akan menerima pek pelekat eksklusif (selagi stok masih ada).

Selain phone case, koleksi ini turut merangkumi pelbagai aksesori terkini untuk AirPods, Apple Watch, MacBook dan iPad, termasuk pengecas tanpa wayar, grip stand, cardholder stand, phone charm, dan laptop sleeve.

Koleksi CASETiFY x Crayon Shinchan ini akan dilancarkan secara rasmi pada 20 Ogos, jam 4 petang (MYT).

TOMORROW X TOGETHER

CASETiFY mempersembahkan kolaborasi penuh aksesori teknologi pertamanya bersama kumpulan ikonik Gen Z, TOMORROW X TOGETHER (TXT) yang dianggotai oleh SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN dan HUENINGKAI.

Reka bentuk dalam koleksi ini diinspirasikan daripada album studio ke-4 TXT yang baru dilancarkan, The Star Chapter: TOGETHER, dengan interpretasi visual yang menggambarkan tema daripada lagu-lagu dalam album tersebut.

Ciri-Ciri Koleksi

Mengangkat mesej “Dream TOGETHER, Shine TOGETHER”, koleksi ini menampilkan rekaan bergaya bertemakan bintang yang boleh disesuaikan dengan teks pilihan pengguna. Setiap aksesori menggabungkan fungsi praktikal dengan sentuhan emosi, menambah kilauan dalam kehidupan seharian.

Koleksi ini merangkumi pelbagai produk termasuk phone case, bekas earbuds, Snappy™ grip holder, serta keychain charm. Kesemuanya menyokong peranti terkini seperti iPhone 16 series serta Galaxy S dan Z series.

ESSENTIALS by CASETiFY: Garden of Wonders

Foto: CASETiFY Malaysia

CASETiFY sekali lagi mencuri perhatian dengan memperbaharui Ripple Case, produk laris yang digemari selebriti antarabangsa seperti Kris Jenner, ROSÉ dan G-Dragon.

Kali ini, ia tampil dalam koleksi Essentials by CASETiFY: Garden of Wonders, yang diinspirasikan oleh elemen alam semula jadi untuk menyuntik rasa magis dalam kehidupan seharian.

Garden of Wonders menampilkan rona warna yang seolah-olah dipetik terus dari taman iaitu hijau terang Vine, magenta Radish, serta putih klasik White. Setiap variasi mengekalkan ciri-ciri ikonik Ripple Case yang digemari ramai.

1. Ripple Case (Garden of Wonders):

Diperbuat daripada silikon premium dengan kemasan soft-touch, sudut puffed corners, bezel terangkat, dan pelindung kamera yang tinggi.

Perlindungan jatuh 6.6 kaki (2X standard MIL-STD-810G).

Fungsi cermin.

Akses lancar ke butang kawalan kamera.

Serasi dengan pengecasan tanpa wayar dan MagSafe.

Ditawarkan dalam warna Vine, Radish, dan White.

2. Snappy™ Ripple Wallet (MagSafe Compatible) | RM209:

Silikon premium dengan kemasan soft-touch

Reka bentuk nipis dan elegan; boleh memuatkan sehingga 3 kad dengan selamat

Bukaan sisi dengan potongan ergonomik untuk akses pantas

Tersedia dalam warna Radish dan White

3. Snappy™ Ripple Grip Stand (MagSafe Compatible) | RM179

Silikon premium dengan kemasan soft-touch

Cengkaman kukuh dengan kekuatan magnet tinggi

Boleh digunakan sebagai kickstand

Ringan dan mudah dibawa ke mana-mana

Tersedia dalam warna Vine, Radish, dan White

4. Flower Charm Keychain | RM89

Dihasilkan daripada silikon premium soft-touch

Aksesori beg bergaya dengan mini carabiner berbentuk donat untuk dicangkuk pada beg atau tali kad

Tersedia dalam warna Pink

