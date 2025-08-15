[Video] Kulit Orang Korea Jenis ‘Glass Skin’ & Mulus! Ini Rupanya Rahsia Mereka

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kalau sebut sahaja Korea, mesti rata-rata akan terfikir tiga perkara ini iaitu K-Drama, K-Pop dan juga kulit rakyat mereka yang cantik.

Terkenal dengan bidang penjagaan kulit (skincare), ramai juga di kalangan pelancong akan memborong pelbagai jenis produk setiap kali bercuti di sana. Pun begitu, kulit mereka bukan sahaja sihat disebabkan produk penjagaan ini.

Tetapi banyak lagi faktor lain mereka lakukan dalam kehidupan harian yang memainkan peranan secara langsung kepada kesihatan kulit.

Ramai Masyarakat Malaysia Ambil Sisa Toksin Beracun Dalam Kehidupan Seharian

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok apabila seorang pakar kulit dikenali sebagai Faridz (@faridzaesthethics) berkongsi mengapa majoriti kulit warga Korea kelihatan cantik dan licin.

Jelasnya, punca utama adalah disebabkan makanan atau snek yang dihidangkan atas pinggan pada setiap hari.

“Awak sedar tak selama ni awak banyak makan sisa toksin beracun yang boleh merosakkan sel secara perlahan-lahan. Bila awak makan makanan seperti ini, kulit dan rambut nampak teruk. Awak rasa diri sendiri pun teruk (tidak mempunyai keyakinan),”

Tambah Faridz, ramai di antara kita yang muhasabah diri selepas mengambil makanan tidak berkhasiat tetapi perasaan insaf itu bertahan sekejap sahaja dan akan mengulangi kesilapan sama.

Antara ayat yang selalu kita dengar adalah, “Tak apalah minggu depan aku diet.”

Makanan Yang Membuatkan Kulit Warga Korea Sihat & Cantik

Faridz berkata, pengambilan makanan masyarakat Malaysia dan Korea adalah jauh beza. Kebanyakan makanan harian mereka sihat dan sesuai untuk kulit yang lebih mulus.

Berikut adalah antara makanan ruji penduduk di Korea. Antaranya:

#1. Kimchi

Menurut Faridz, setiap individu di sana pasti akan mengambil kimchi sebagai hidangan sampingan sambil menikmati menu utama mereka. Kimchi ini bagus untuk kulit kerana ia kaya dengan kandungan probiotik.

“Awak perlu tahu probiotik ini bagus untuk menguatkan skin barrier (lapisan pelindung kulit) dan menstabilkan mikrobiom kulit,” katanya.

Sumber: Pexels

#2. Teh Herba

Sama seperti warga Malaysia, penduduk di Korea juga kerap mengambil teh dalam kehidupan seharian mereka. Namun kalau anda perasan, minuman teh kebiasaannya akan dinikmati sekali dengan biskut kering untuk dicicah bersama.

Untuk info, biskut kering ini mempunyai kandungan gula dan garam tambahan yang tidak elok jika diambil dalam kuantiti banyak.

Sumber: Freepik

Lain dengan penduduk Korea, mereka lebih menggemari teh herba seperti teh hijau, pudina, dan juga barli. Teh jenis ini dikatakan mempunyai kandungan antioksidan yang tinggi.

Ia turut mengandungi zat besi dan zink yang menjadikan minuman tersebut sebagai ejen anti-radang. Bukan itu sahaja, teh herba berfungsi untuk memperbaiki sel kulit yang rosak.

Buat mereka yang ada masalah jerawat dan parut degil, mungkin anda boleh mengambil teh herba dalam rutin harian selepas ini.

Sumber: Healthy Women

#3. Rumpai Laut

Kalau anda perasan, ada juga segelintir daripada kita yang suka menikmati rumpai laut. Namun perlu diingatkan rumpai laut berperisa yang dibungkus dalam paket keropok itu adalah tidak berkhasiat.

Rumpai laut yang boleh memberi kesan baik kepada kulit muka adalah yang segar dan mentah atau pun sudah dikeringkan.

Hidupan laut itu kaya dengan nutrisi, fiber, Vitamin C dan juga Vitamin E. Ia dalam masa membantu mengurangkan masalah penuaan pada usia muda.

Sumber: Freepik

#4. Ubi Keledek

Makanan terakhir adalah ubik keledek yang juga merupakan antara kegemaran ramai. Walaupun ia mudah didapati di pasaran, tetapi masyarakat kita akan makan ubi keledek pada musim tertentu sahaja.

“Bila awak rasa nak makan, awak makan. Bila awak rasa tak nak, awak pun tak makan.”

Sumber: Japanese Taste

Berbeza dengan rakyat Korea, mereka menjadikan ubi keledek ini sebagai makanan tambahan setiap kali mereka sedang minum petang. Ubi keledek adalah bagus kerana ia tinggi dengan sumber beta karotena yang boleh bertukar menjadi Vitamin A penting untuk sistem badan.

Akhir sekali ia juga mampu menguatkan sel kulit seseorang.

Tonton video penuh [DI SINI].

Ubah Cara Pemakanan Dengan Bijak

Mungkin sesetengah daripada kita tidak biasa dengan makanan diambil oleh orang Korea ini pada setiap hari.

Buat anda yang mahu berjinak-jinak mengubah jenis pemakanan, kami nasihatkan anda bermula dengan perlahan dan tidak terlalu drastik. Beri perut anda masa untuk menyesuaikan diri dengan rasa makanan-makanan yang dinyatakan.

Sebagai contoh, ada segelintir kimchi yang pedas. Oleh disebabkan itu, pilihlah kimchi sesuai dengan selera anda.

