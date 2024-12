Ini Kisah Di Sebalik Perniagaan Serai Group, Cawangan Pertama Di UK Dihadiri Tunku Azizah

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Apabila mahu meraikan sambutan ulang tahun seseorang atau apa jua acara yang melibatkan ramai orang dalam suatu majlis tertutup, sesetengah daripada kita gemar untuk melakukannya di restoran.

Ini kerana mereka menganggap lokasi tersebut lebih santai dan tidak terlalu besar. Malah, ada juga banyak premis restoran yang menyediakan ruangan privasi untuk tempahan.

Antara lokasi yang menjadi pilihan ramai adalah restoran-restoran di bawah Serai Group seperti Blonde, Serai, Jibby & Co, lola dan banyak lagi.

Menerusi bebenang dimuat naik oleh pengguna X (@umarmaggi) yang juga merupakan salah seorang pemilik Mokky’s Pizza, individu ini berkongsi kisah tentang bisnes Serai Group yang cukup menginspirasikan terutamanya bagi mereka yang terlibat dalam dunia perniagaan.

Kalau anda nak tahu, Serai Group merupakan perniagaan yang dikendalikan oleh sebuah keluarga dan telah bertapak dalam industri hampir 35 tahun.

Ia diusahakan oleh empat ahli keluarga mereka iaitu:

Pada awalnya ia hanya bermula dari sebuah restoran iaitu Serai Thai yang beroperasi di Shah Alam sekitar tahun 90an ketika diusahakan oleh Puan Rina Abdullah.

Namun selepas anak perempuannya dan menantu mereka pulang dari Australia, perniagaan tersebut dirombak semula dan mula berkembang sehingga ke hari ini.

Sebagai info, Serai Group memiliki 16 jenama berbeza dengan setiap satunya memegang identiti tersendiri, iaitu:

Mungkin ada yang terfikir bahawa idea membuka 16 jenama dengan hidangan yang berbeza dalam satu perniagaan ini adalah satu idea yang agak mustahil. Ini kerana ia memerlukan 15 pasukan berbeza untuk menguruskannya dengan baik.

Walau bagaimanapun, Serai Group berjaya membuktikan bahawa mereka mampu untuk melakukannya.

Serai Group juga telah mencipta satu lagi kejayaan mereka apabila membuka cawangan pertama di kota London iaitu Meet Bros.

Lebih membanggakan lagi, salah seorang tetamu yang turut hadir dalam majlis perasmian restoran mereka di United Kingdom itu merupakan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah.

Jika diimbas kembali ketika zaman pandemik Covid-19, banyak premis syarikat yang terpaksa membuang pekerja mereka kerana tidak mampu untuk terus beroperasi berikutan kerugian yang melanda.

Namun, Serai Group berjaya untuk mengawal situasi tanpa membuang seorang pun daripada pekerja mereka.

Malah, mereka dapat menjaga setiap satu pekerja sehingga berakhirnya musim pandemik.

Selepas tamatnya Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) di Malaysia, perniagaan ini mula berkembang maju.

Semoga lebih banyak perniagaan milik warga Malaysia yang dapat mencipta kejayaan pada masa akan datang.

