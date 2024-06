HR Tetapkan Syarat Perlu Ada Pengalaman Kerja Untuk Peringkat Entry-Level Jadi Perdebatan Netizen

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kebiasaannya, graduan baru akan mula mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang dipelajari sejurus menamatkan pelajaran di institut pengajian masing-masing.

Pun begitu, mendapatkan tempat dalam sesuatu pekerjaan bukanlah satu perkara yang mudah. Bukan sahaja harus menepati kriteria pasaran malah anda juga perlu bersaing dengan ramai calon yang lain.

Keadaan ini membuatkan ada yang menganggur selepas tamat belajar walaupun mendapat keputusan cemerlang. Ia boleh terjadi disebabkan pelbagai faktor antaranya adalah dengan tidak memiliki pengalaman kerja.

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman X (Twitter @AzeemSyuk) apabila seorang lelaki menegur sikap segelintir individu dari jabatan sumber manusia syarikat yang menetapkan pengalaman kerja sebagai syarat kelayakan seseorang ‘job-hunter’ memohon pekerjaan untuk entry-level.

Buat anda yang tidak tahu, entry-level adalah pekerjaan di peringkat awal dalam satu carta organisasi. Selalunya, graduan baru akan memohon kerja untuk peringkat tersebut.

Namun menurut Azeem, syarat beberapa tempoh tahun pengalaman kerja buat graduan yang memohon pekerjaan di peringkat entry-level adalah tidak wajar.

Tambah lelaki berkenaan, tujuan utama entry-level ini ditawarkan adalah untuk memberi peluang kepada seseorang bagi memulakan kerjaya atau sektor baharu.

Menjengah ke ruangan balas, netizen dilihat memberikan pelbagai reaksi dan pendapat masing-masing mengenai isu dibahaskan.

Seorang lelaki berkata dia bersetuju dengan perkara yang dinyatakan oleh Azeem, namun tidak dapat dinafikan bahawa majikan boleh mendapat calon pekerja yang lebih bagus sekiranya memiliki pengalaman kerja.

Meskipun begitu, alasan untuk seseorang majikan menolak permohonan calon hanya disebabkan tiada pengalaman kerja adalah tidak wajar kerana ia merupakan entry-level yang sememangnya menyasarkan graduan baru.

Setuju. However, if you can get better candidates with some experience at the same price why not. Cuma, tak bagus lah kalau reject candidate dgn alasan dia tak ada pengalaman bila job tu terang2 entry level. There's no right or wrong dlm soal hiring. Fikirkan apa yg terbaik dalam…

Sementara itu, ada juga yang berkongsi kepentingan seseorang calon mempunyai pengalaman kerja untuk beberapa tahun. Menurut seorang pengguna lagi dikenali sebagai Rizal, pelajar digalakkan untuk bekerja sambil belajar sekiranya mempunyai peluang.

Tambahnya, pengalaman tersebut akan meningkatkan peluang seseorang untuk direkrut dalam satu pekerjaan. Pengalaman kerja itu juga akan membuatkan calon lebih memahami tentang selok-belok alam pekerjaan.

Ada individu yang berpendapat bahawa pengalaman kerja diperlukan kerana majikan tidak mempunyai masa terluang untuk melatih calon baru tentang skop kerja.

Dalam pada itu, ramai juga dilihat tidak bersetuju dengan Azeem selepas berkata kerja di peringkat pengurus memerlukan pengalaman kerja selama tiga ke lima tahun sahaja.

3-5 jadi manager? 🫠 It’s more to Exec to Sr. Execs. Managing is not for everyone. It took at least 8 years or more to become effective managers unless you’re in a leadership talent pool or Mgmt Associate Program. You need to learn on how to managing self before managing others