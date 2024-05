Isteri Hidap Kanser, Lelaki Ini Kongsi Makanan & Diet Terbaik Buat Para Pesakit

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum mengetahui, bukan semua di kalangan masyarakat terdiri dengan kesihatan yang baik. Antara kes penyakit paling tinggi dilaporkan di Malaysia adalah kanser.

Laporan Jabatan Perangkaan Malaysia 2023 turut menunjukkan bahawa kanser adalah punca kematian keempat tertinggi di negara ini.

Statistik tersebut menyaksikan peningkatan kepada 12.6% pada 2022 berbanding 10.5% bagi tahun sebelumnya (2021).

Baru-baru ini, tular satu ciapan di laman X (Twitter @ZZulfikli) apabila seorang lelaki dikenali sebagai Zayed Zulfikli berkongsi panduan diet daripada seorang pakar diet dari Subang Jaya Medical Centre.

Panduan tersebut menerangkan tentang makanan boleh diambil serta yang perlu dielakkan. Fungsi utama panduan tersebut adalah untuk mengurangkan bakteria dalam makanan khusus buat mereka yang menghidapi penyakit kanser.

Oleh disebabkan isteri kepada Zayed didiagnos kanser dan akan melakukan kemoterapi tidak lama lagi, pakar telah memberi saranan untuk mengikuti panduan diet bersih yang disediakan.

Menerusi panduan tersebut, makanan yang dibenarkan untuk diambil adalah masakan segar yang dimasak di rumah.

Sekiranya tidak mahu memasak, anda boleh mengambil makanan tin atau botol tetapi harus memastikan bahawa kandungan di dalamnya adalah makanan yang baru disediakan.

Makanan yang patut dielakkan pula adalah juadah yang dibeli dari kedai makan luar atau makanan yang dipanaskan semula. Selain itu, elakkan juga makan makanan yang disimpan secara tidak bersih.

Berikut adalah panduan makanan boleh diambil serta perlu dielakkan mengikut kategori. Antaranya:

Makanan dibenarkan:

Makanan patut dielakkan:

Makanan dibenarkan:

Makanan patut dielakkan:

Makanan dibenarkan:

Makanan patut dielakkan:

Makanan dibenarkan:

Makanan patut dielakkan:

Makanan dibenarkan:

Makanan patut dielakkan:

Minuman dibenarkan:

Minuman patut dielakkan:

Makanan dibenarkan:

Makanan patut dielakkan:

Makanan dibenarkan:

Makanan patut dielakkan:

My wife been diagnosed with cancer. So, dietician suggested the photo below semasa sessi chemo nanti. Boleh senarai ini bermanfaat. Just sharing. pic.twitter.com/07dtUvr9YA