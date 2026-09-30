Astro Lancar Channel Khas Buat Peminat Pokémon Oktober Ini

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Francais terkenal dari Jepun, Pokémon, kini menyambut ulangtahunnya yang ke-30 pada tahun ini.

Sempena sambutan tiga dekad ini, pelbagai acara melibatkan Pokémon yang dilancarkan, dan Malaysia juga tidak terkecuali.

Terbaharu, syarikat media Astro bakal memperkenalkan saluran pertama di Malaysia yang dikhaskan buat siri Pokémon semata-mata.

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Pokémon Pop-Up Channel Bakal Tayang 600 Episod Pokémon

Bermula 1 Oktober hingga 31 Disember 2026, pelanggan Astro, NJOY dan Sooka boleh menonton Pokémon Pop-Up Channel di saluran 121 secara percuma.

Mereka yang mempunyai akaun tidak perlu melanggan pek khas untuk mengakses saluran ini.

Menerusi saluran khas ini, sebanyak 600 episod Pokémon dalam bahasa Inggeris dari 13 siri Pokémon akan dipaparkan buat penonton.

Tayangan Ikut Kronologi, 8 Episod Baharu Setiap Minggu

Memetik The Star, line-up ini merangkumi siri dari pelbagai era francais itu, iaitu:

Pokémon: Indigo League

Pokémon: The Johto Journeys

Pokémon The Series: XY

Pokémon The Series: Sun & Moon

Pokémon Ultimate Journeys: The Series

Kesemua episod Pokémon ini akan ditayangkan mengikut susunan kronologi. Bermula dengan musim pertama, sebanyak lapan episod akan dikeluarkan setiap hari Isnin hingga Jumaat.

Penonton juga boleh layari episod kegemaran mereka secara on demand menerusi Astro GO dan Sooka.

Siri pertama Pokémon juga bakal ditayangkan yang pastinya akan mengimbau nostalgia.

Saksikan ‘Pokémon Master Journeys: The Series’ Di Astro Ceria

Dalam masa sama, musim ke-24 Pokémon Master Journeys: The Series dalam Bahasa Melayu akan terus ditayangkan oleh Astro.

Mereka yang berminat boleh menonton siri tersebut di saluran Astro Ceria (Ch 611) pada jam 3 petang, setiap Khamis dan Jumaat.

Tayangan di Astro Ceria akan disiarkan lebih awal sebelum episod dimasukkan ke Pokémon Pop-Up Channel.

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