“Dia Memang Minat Buat Kek” – Pemergian Pemilik Secangkir Kafe Buat Ramai Sedih

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Kadang-kala, sebuah kafe bukan sekadar tempat untuk menikmati secawan kopi, ia juga boleh menyimpan pelbagai kenangan serta pengalaman manis yang sukar dilupakan.

Kenangan itu dikenang oleh beberapa orang yang dikejutkan dengan berita pemergian pemilik sebuah kafe popular di Kuantan, Secangkir Cafe.

Pemiliknya, Nur Atiqah Sofiya Mohd Kazwan bersama suaminya Muhammad Nazatul Nazmi serta anak mereka berusia empat tahun telah meninggal dunia dalam satu kemalangan jalan raya pada hari Isnin lalu (31 Ogos).

Sekeluarga Kembali Ke Rahmatullah Dalam Kemalangan Di LPT

Muhammad Nazatul dan isterinya Nur Atiqah, bersama anak mereka sedang dalam perjalanan pulang selepas menyambut Hari Kebangsaan di Putrajaya pada hari yang sama.

Malangnya, kenderaan mereka terbabit dalam kemalangan melibatkan 11 buah kenderaan lain di Lebuhraya Pantai Timur (LPT).

Berdasarkan laporan, sebuah lori simen dipercayai hilang kawalan lalu merempuh kenderaan dibawa oleh keluarga arwah dari belakang.

Kereta arwah terhimpit di antara lori dan sebuah bas ekspres berada di hadapan, sekali gus meragut nyawa sekeluarga di lokasi kejadian.

Pelanggan Dan Peminat Secangkir Cafe Mengucapkan Takziah Di Media Sosial

Kek yang boleh dinikmati di Secangkir Cafe. (Foto: @secangkircafe / Instagram)

Selepas berita pemergian sekeluarga mula tersebar, ramai pengguna media sosial berkongsi rasa sedih tentang kejadian tersebut.

Menerusi pelbagai perkongsian, ada yang mengucapkan takziah, manakala sebahagian lagi mengimbau kembali kopi dan pencuci mulut kegemaran mereka di kafe itu.

“Sudah tiada lagi Baker lain untuk saya tempah buttercake selepas ini. Hanya awak yang mampu menghasilkan buttercake terbaik, dan awak tahu saya peminat tegar kek awak,” tulis seorang pengguna Threads.

Di samping itu, sebuah kafe di Terengganu, Rasa Sugar Cafe turut berkongsi betapa baiknya pemilik Secangkir Cafe sanggup memberikan maklumat pembekal ketika mereka amat memerlukannya.

Malah, pemergian itu turut menyentuh hati pelakon tanah air, Kamal Adli yang berkongsi bahawa dia baru sahaja mengunjungi kafe itu seminggu sebelum kejadian.

Hos rancangan Melodi itu meluahkan rasa tidak puas hati terhadap pemandu lori yang terbabit sebelum mengucapkan takziah kepada keluarga si mati.

Abang Mangsa Turut Berkongsi Kenangan Bersama Adiknya Mempunyai Minat Kepada Bakeri

Pastri yang dijual di Secangkir Cafe. (Foto: @fadzleeeats / @secangkircafe)

Abang kepada pemilik Secangkir Cafe, Mohd. Hafiz Rifqi berkata arwah adiknya, mempunyai minat mendalam dalam dunia bakeri sebelum membuka perniagaannya.

“Dia memang minat buat kek. Itu minat dia. Sebelum buka kafe, dia bekerja di Lynas, Gebeng, kemudian berhenti dan memilih untuk berniaga. Kafe itu baru lebih kurang dua tahun dibuka dan Alhamdulillah, semakin dikenali,” tambahnya.

Arwah bukan sahaja dikenali sebagai pemilik kafe, malah aktif sebagai jurugambar dengan ramai kenalan, khususnya dalam kalangan komuniti fotografi dan perniagaan.

“Adik saya baik. Dia memang dikenali sebagai fotografer di Kuantan dan sekarang ini ramai kenalan dia berkongsi mengenai arwah di media sosial. Dia juga ada kafe kek. Memang ramai kenalan dia dan sebahagiannya merupakan kenalan saya juga.”

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