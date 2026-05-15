Siapa Nurhisham Hussein? Ahli Ekonomi PMO Yang Beri Amaran Krisis Bekalan Malaysia

Umum mengetahui bahawa konflik berterusan antara AS–Iran terus memberi tekanan kepada ekonomi global, dengan kesan yang semakin menghimpit pengguna di Malaysia.

Namun, di sebalik subsidi bahan api bagi petrol RON95 dan diesel, ramai rakyat Malaysia masih kurang jelas tentang bagaimana kesan kejatuhan ekonomi itu akan memberi impak kepada negara.

Dalam beberapa sidang media sebelum ini, menteri-menteri kanan berulang kali memberi jaminan kepada orang ramai supaya tidak panik, sambil menegaskan bahawa ekonomi dan bekalan makanan Malaysia kekal kukuh serta berada dalam kedudukan baik untuk menghadapi kejutan luar.

Walau bagaimanapun, Nurhisham Hussein, Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan di Pejabat Perdana Menteri, tampil memberikan gambaran yang lebih langsung dan terperinci mengenai apa yang bakal dihadapi rakyat Malaysia dalam tempoh terdekat.

Bercakap secara terbuka, Nurhisham meluahkan kebimbangan terhadap tahap kesiapsiagaan orang ramai dalam menghadapi kejutan ekonomi yang bakal berlaku, sambil mencadangkan bahawa ramai masih tidak mengambil langkah berjaga-jaga yang mencukupi walaupun konflik AS–Iran yang berterusan masih belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.

Beliau memberi amaran bahawa kesan ekonomi daripada krisis tersebut boleh mula menjejaskan Malaysia melalui kekurangan bekalan seawal Jun.

Walaupun pandangannya disifatkan sebagai “suram”, reaksi orang ramai terhadap komentarnya dilihat kebanyakannya positif.

Pengamal media kanan Boo Su-Lyn, dalam satu hantaran di X, berkata Nurhisham sepatutnya menjadi jurucakap kerajaan dalam menjelaskan krisis tersebut kepada rakyat.

nurhisham should be the new govt spokesperson for the oil crisis — honest and articulate.



he can probably get some measure of public confidence and trust, which we sorely need in a crisis https://t.co/JPDbXJSyNi — Boo Su-Lyn (@boosulyn) May 14, 2026

Sementara itu, pengguna Threads @drnazrulazizi menyifatkan beliau sebagai antara suara berkaitan kerajaan yang paling jelas dalam menerangkan kesan konflik Teluk terhadap Malaysia.

Nurhisham baru-baru ini menarik perhatian ramai selepas kemunculannya dalam rancangan Breakfast Grille di BFM 89.9, di mana beliau membincangkan potensi gangguan rantaian bekalan global serta kesan lanjutannya terhadap ekonomi Malaysia, khususnya berkaitan minyak dan petrokimia.

Beliau kini memegang peranan melibatkan analisis makroekonomi dan penyelarasan dasar dalam ekosistem penasihat ekonomi serta perancangan kerajaan, dengan fokus terhadap kemampanan fiskal, risiko struktur dan daya tahan ekonomi jangka panjang.

Secara lebih khusus, dengan fokus sebagai ahli strategi ekonomi dan penasihat dasar awam, beliau dilantik berkhidmat di Pejabat Perdana Menteri sebagai Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan pada tahun 2023.

Sebelum menyertai PMO, Nurhisham pernah berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Strategi di Employees Provident Fund.

Seperti dilaporkan oleh New Straits Times, beliau merupakan antara ahli pasukan yang dikaitkan dengan idea di sebalik mekanisme pengeluaran fleksibel “Akaun 3” KWSP.

Sepanjang tempohnya di KSWP, Nurhisham turut dilantik sebagai pengarah alternatif di Astro Malaysia Holdings Berhad.

Dalam peranan tersebut, beliau berkhidmat sebagai pengarah alternatif kepada bekas ketua pegawai eksekutif KWSP, Tunku Alizakri Raja Muhammad Alias.

Beliau juga pernah bekerja di Malaysian Rating Corporation Bhd dan Permodalan Nasional Bhd.

Nurhisham melanjutkan pengajian di London School of Economics and Political Science, di mana beliau memperoleh ijazah sarjana muda dalam Ekonomi Monetari sebelum menyambung pengajian sarjana dalam bidang sama di Universiti Malaya.

